Норвегия выделит Украине более 24 миллиардов рублей и новое ПВО
Владимир Зеленский в Осло
Норвегия выделит Киеву дополнительную помощь в размере более 3 миллиардов норвежских крон (24 млрд рублей), заявил премьер страны Йонас Гар Стёре на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло. Об этом 13 декабря сообщили журналисты РИА Новости
"Норвегия выделит дополнительное снаряжение ПВО... а также предоставит свыше 3 миллиардов норвежских крон (около 24 миллиардов рублей. - Ред.) украинскому правительству для поддержания работы критически важных общественных служб, таких как школы и медучреждения", - говорится в сообщении.
Накануне газета Financial Times опубликовала совместное письмо лидеров Северной Европы, включая Норвегию. Страны продолжат оказывать Украине всестороннюю помощь, включая экономическую и военную поддержку, говорится в письме.
13 декабря Зеленский прибыл в Осло для участия во втором саммите "Украина – Северная Европа“. В рамках визита запланирована встреча с королем Гаральдом V, посещение Стортинга – парламента Норвегии, а также переговоры с норвежскими политиками и предпринимателями.
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