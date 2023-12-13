Норвегия выделит Украине более 24 миллиардов рублей и новое ПВО - 13.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231213/1052065460.html
Норвегия выделит Украине более 24 миллиардов рублей и новое ПВО
Норвегия выделит Украине более 24 миллиардов рублей и новое ПВО - 13.12.2023 Украина.ру
Норвегия выделит Украине более 24 миллиардов рублей и новое ПВО
Норвегия выделит Киеву дополнительную помощь в размере более 3 миллиардов норвежских крон (24 млрд рублей), заявил премьер страны Йонас Гар Стёре на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло. Об этом 13 декабря сообщили журналисты РИА Новости
2023-12-13T14:38
2023-12-13T14:38
новости
норвегия
украина
киев
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052053555_0:0:624:351_1920x0_80_0_0_fc4e30005a5aa328182373451d52279e.jpg
Накануне газета Financial Times опубликовала совместное письмо лидеров Северной Европы, включая Норвегию. Страны продолжат оказывать Украине всестороннюю помощь, включая экономическую и военную поддержку, говорится в письме.13 декабря Зеленский прибыл в Осло для участия во втором саммите "Украина – Северная Европа“. В рамках визита запланирована встреча с королем Гаральдом V, посещение Стортинга – парламента Норвегии, а также переговоры с норвежскими политиками и предпринимателями.
https://ukraina.ru/20231213/1052049733.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052053555_156:0:624:351_1920x0_80_0_0_6a1767f8ef23806789211748563729b0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, норвегия, украина, киев, владимир зеленский
Новости, Норвегия, Украина, Киев, Владимир Зеленский

Норвегия выделит Украине более 24 миллиардов рублей и новое ПВО

14:38 13.12.2023
 
Владимир Зеленский в Осло
Владимир Зеленский в Осло
Читать в
Норвегия выделит Киеву дополнительную помощь в размере более 3 миллиардов норвежских крон (24 млрд рублей), заявил премьер страны Йонас Гар Стёре на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло. Об этом 13 декабря сообщили журналисты РИА Новости
"Норвегия выделит дополнительное снаряжение ПВО... а также предоставит свыше 3 миллиардов норвежских крон (около 24 миллиардов рублей. - Ред.) украинскому правительству для поддержания работы критически важных общественных служб, таких как школы и медучреждения", - говорится в сообщении.
Накануне газета Financial Times опубликовала совместное письмо лидеров Северной Европы, включая Норвегию. Страны продолжат оказывать Украине всестороннюю помощь, включая экономическую и военную поддержку, говорится в письме.
13 декабря Зеленский прибыл в Осло для участия во втором саммите "Украина – Северная Европа“. В рамках визита запланирована встреча с королем Гаральдом V, посещение Стортинга – парламента Норвегии, а также переговоры с норвежскими политиками и предпринимателями.
11:50
"Удерживать и наращивать": новая стратегия США и НАТО для УкраиныПосле встречи Владимира Зеленского с конгрессменами спикер Палаты представителей США Майк Джонсон признал, что Зеленский его не убедил: "нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить, и пока ответы были недостаточны. Они не предоставили нам ясности и деталей". Заявление странное, потому что вопрос обращён не по адресу
 
НовостиНорвегияУкраинаКиевВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:38Норвегия выделит Украине более 24 миллиардов рублей и новое ПВО
14:30"Время Украины ещё не пришло": Киев не выполнил ни одного требования для вступления в ЕС - Орбан
14:29До мира в отношениях между Израилем и Палестиной очень далеко — Лавров
14:19Украина не готова к переговорам о вступление в ЕС, заявил Фицо
14:17У каждого своя конечная точка: командир дивизиона Д-30 о патриотизме, победе и личном выборе
14:10Был главным героем, стал зрителем на галёрке. Почему провалился визит Зеленского в США
14:02СБУ задержала жену настоятеля храма, заподозрив ее в наводках ракет ВС РФ на позиции ВСУ
13:58Литва или Польша? Ищенко о шансах на расширение войны и о том, как Китай устроит блокаду Тайваню
13:57Токсичные встречи. Зеленский и проблемы на Островах Зеленого мыса
13:53Ирина Алкснис: Пока Россия бьет Запад на Украине, но его промышленность еще преподнесет сюрприз
13:31Глава Крыма отреагировал на возможное возобновление работы аэропорта в Краснодаре
13:31"Не дать Путину победить": Лавров рассказал о новой мантре США
13:20Спасти президента Байдена. Как с помощью Зеленского демократы в США решают свои проблемы
13:02СБУ помогает "Киевстару" восстановить работу сети
13:00Фиаско Зеленского, пессимизм Байдена, ложь о ВС РФ. Главное на Украине на 13:00 13 декабря
12:51"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"
12:27Россия и дальше будет давить неонацистов, в США это понимают - Медведев
12:23После США Зеленский прибыл просить военной помощи в Осло
12:09"Победа по Байдену" означает сохранение Украины на карте мира, неважно в каких границах - Медведев
12:02В СФ опубликовали доклад о попытках вмешательства Запада в выборы президента РФ
Лента новостейМолния