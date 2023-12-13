Норвегия выделит Украине более 24 миллиардов рублей и новое ПВО

"Удерживать и наращивать": новая стратегия США и НАТО для Украины После встречи Владимира Зеленского с конгрессменами спикер Палаты представителей США Майк Джонсон признал, что Зеленский его не убедил: "нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить, и пока ответы были недостаточны. Они не предоставили нам ясности и деталей". Заявление странное, потому что вопрос обращён не по адресу