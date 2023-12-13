Страны Северной Европы обязались продолжать оказывать Украине военную помощь - FT - 13.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231213/1052023293.html
Страны Северной Европы обязались продолжать оказывать Украине военную помощь - FT
Страны Северной Европы обязались продолжать оказывать Украине военную помощь - FT - 13.12.2023 Украина.ру
Страны Северной Европы обязались продолжать оказывать Украине военную помощь - FT
Страны Северной Европы продолжат оказывать Украине всестороннюю помощь, включая экономическую и военную поддержку. Об этом говорится в совместном письме лидеров Дании, Норвегии, Исландии, Швеции и Финляндии, пишет газета Financial Times
2023-12-13T09:42
2023-12-13T09:42
новости
украина
ес
дания
норвегия
швеция
финляндия
исландия
помощь
письмо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103004/91/1030049150_0:31:2025:1170_1920x0_80_0_0_69ac6481f3b4f688fb4021d993292ac2.jpg
Письмо написано от лица премьера Дании Метте Фредериксена, премьера Норвегии Йонаса Гар Стёре, президента Финляндии&nbsp;Саули Ниинистё, премьера Швеции&nbsp;Ульфа Кристерссона&nbsp;и премьера Исландии Катрин Якобсдоттир.Издание Politico сообщили, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивает а заключении сделки о поставке оружия Киеву на 5 миллиардов евро. Премьер-министр Нидерландов считает, что европейские лидеры должны поддержать Украину значительным военным финансированием уже на этой неделе
https://ukraina.ru/20231212/1051926007.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103004/91/1030049150_222:0:2025:1352_1920x0_80_0_0_066f73a02bb30d214b4fd650307fd97c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ес, дания, норвегия, швеция, финляндия, исландия, помощь, письмо, военная помощь
Новости, Украина, ЕС, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, помощь, письмо, военная помощь

Страны Северной Европы обязались продолжать оказывать Украине военную помощь - FT

09:42 13.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EUУкраина ЕС флаг
Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
Читать в
Страны Северной Европы продолжат оказывать Украине всестороннюю помощь, включая экономическую и военную поддержку. Об этом говорится в совместном письме лидеров Дании, Норвегии, Исландии, Швеции и Финляндии, пишет газета Financial Times
Письмо написано от лица премьера Дании Метте Фредериксена, премьера Норвегии Йонаса Гар Стёре, президента Финляндии Саули Ниинистё, премьера Швеции Ульфа Кристерссона и премьера Исландии Катрин Якобсдоттир.
"Мы, страны Северной Европы, продолжим оказывать всестороннюю помощь Украине, включая экономическую и военную поддержку, первоочередную гуманитарную помощь гражданскому населению и финансовую поддержку для помощи в восстановлении украинского общества, когда позволят условия", - говорится в письме.
Издание Politico сообщили, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивает а заключении сделки о поставке оружия Киеву на 5 миллиардов евро. Премьер-министр Нидерландов считает, что европейские лидеры должны поддержать Украину значительным военным финансированием уже на этой неделе
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Вчера, 12:43
"У Украины был шанс, но теперь всё кончено". Зачем Байден вызвал Зеленского в ВашингтонТретий визит президента Украины Владимира Зеленского в США за период проведения СВО может не сулить ему ничего хорошего: Киев рискует лишиться поддержки союзника через считаные дни
 
НовостиУкраинаЕСДанияНорвегияШвецияФинляндияИсландияпомощьписьмовоенная помощь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:04Зеленский признал, что без помощи США Украине придётся сдать территории - WP
10:01Байден сменил партитуру. Зеленский на разогреве
09:58Власти США могут отправить военных на Украину - конгрессмен
09:51ООН требует у экс-замгенсека с Украины 63 миллиона долларов – NYT
09:42Страны Северной Европы обязались продолжать оказывать Украине военную помощь - FT
09:25Конгрессмен указала на одержимость Пентагона иностранными войнами
09:22Зеленский в ходе визита в США открыто солгал американцам
09:09"Никакая ДРГ не проникнет": офицер рассказал о попытках украинских диверсантов проникнуть на ЗАЭС
09:00Обезоруженные Штаты, взрывы и неудачи ВСУ, отставка Залужного. Главное на Украине на утро 13 декабря
08:52США должны прекратить вмешиваться в предстоящие выборы на Тайване - МИД Китая
08:51Байден высморкался, пока Зеленский благодарил его за новые санкции против России
08:37Суд в Волгограде конфисковал у украинских экстремистов ряд предприятий ВПК
08:16Зеленский попросил у США ракеты ATACMS большей дальности – Politico
08:13Украинское общество находилось в победном угаре. Эксперты о том, что ждет теперь Киев и Украину
08:10Дмитрий Вишневецкий и "новороссийский проект" Ивана Грозного
07:51Зеленскому не удалось убедить США, что безопасность Украины важнее – Антонов
07:23В Госдуме предложили отправить дневной заработок бойцам СВО
07:07Дальневосточные десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и самоходное орудие ВСУ
06:50Такер Карлсон высказался о возможности стать вице-президентом США при Трампе
06:36Поддерживавшего поджоги военкоматов жителя Биробиджана осудили за оправдание терроризма
Лента новостейМолния