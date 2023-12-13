Страны Северной Европы обязались продолжать оказывать Украине военную помощь - FT
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EUУкраина ЕС флаг
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
Страны Северной Европы продолжат оказывать Украине всестороннюю помощь, включая экономическую и военную поддержку. Об этом говорится в совместном письме лидеров Дании, Норвегии, Исландии, Швеции и Финляндии, пишет газета Financial Times
Письмо написано от лица премьера Дании Метте Фредериксена, премьера Норвегии Йонаса Гар Стёре, президента Финляндии Саули Ниинистё, премьера Швеции Ульфа Кристерссона и премьера Исландии Катрин Якобсдоттир.
"Мы, страны Северной Европы, продолжим оказывать всестороннюю помощь Украине, включая экономическую и военную поддержку, первоочередную гуманитарную помощь гражданскому населению и финансовую поддержку для помощи в восстановлении украинского общества, когда позволят условия", - говорится в письме.
Издание Politico сообщили, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивает а заключении сделки о поставке оружия Киеву на 5 миллиардов евро. Премьер-министр Нидерландов считает, что европейские лидеры должны поддержать Украину значительным военным финансированием уже на этой неделе