https://ukraina.ru/20231213/1052059196.html

Ирина Алкснис: Пока Россия бьет Запад на Украине, но его промышленность еще преподнесет сюрприз

Ирина Алкснис: Пока Россия бьет Запад на Украине, но его промышленность еще преподнесет сюрприз - 13.12.2023 Украина.ру

Ирина Алкснис: Пока Россия бьет Запад на Украине, но его промышленность еще преподнесет сюрприз

Запад ослабевает, теряет лидерские позиции в мире, он переключается на другие конфликты. Для России же выгодно спокойное удержание ситуации в рамках, которые мы задали, считает обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис

2023-12-13T13:53

2023-12-13T13:53

2023-12-13T13:53

интервью

россия

запад

сша

украина

владимир зеленский

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Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру. В ходе своего визита в США президенту Владимиру Зеленскому не удалось убедить спикера Палаты представителей США Майка Джонсона изменить свою позицию по предоставлению помощи Украине. Однако Джо Байден одобрил объявил о выделении 200 миллионов долларов отдельной военной помощи.- Ирина Викторовна, Байден вчера рассмеялся в ответ на вопрос, верит ли он в победу Украины. Говорят ли итоги визита Зеленского в США, что Вашингтон окончательно отказался от поддержки киевского режима и ограничился 200-миллионной подачкой?- В Вашингтоне хватает сил, для которых поддержка Украина завязана на личных интересах. Никто уже не верит в победу Киева, но верят в то, что выгодно в той или иной степени продолжать финансирование Украины.По поводу одобрения помощи в Сенате будет идти торг. Но полагаю, что произойдёт после Нового года. Заинтересованные силы надеются продавить своих оппонентов. Вряд ли речь пойдет о том безумном 61 миллиарде, но по поводу достаточно крупной суммы в миллиарды долларов они добьются своего.- Чего стоят тогда заявления в США о том, что Вашингтон подошел к критической точке своих возможностей по поддержке Украины?- На Западе есть внушительная часть истеблишмента и общества, которая понимает, что ставка на Украину бита, и дальнейшее вкладывание в нее средств бессмысленно. Они пытаются изменить стратегию. Но им противостоит часть радикальных ястребов, которые надеются, что можно додавить Россию в военном смысле, хотя, непонятно как, и те, у кого есть бизнес-интересы на Украине. Ведь кроме ВПК, деньги выделяются и на гражданские нужды. Запад финансирует зарплаты бюджетникам, а это проходит через кучу разнообразных организаций, к счетам которых прилипает львиная часть средств.- На Украине, признавая преимущество России на поле боя, говорят о том, что наша страна обладает "длинной волей", имея в виду готовность долго бить в одну точку и мощный ВПК. Согласны ли вы с тем, что России выгоден затяжной конфликт, в ходе которого она истощит своих противников?- Тонкость в том, что время работает на нас во всех отношениях. Умеренный формат и масштаб конфликта бережет жизни наших военных. Полномасштабный конфликт отнимает кучу жизней. Запад ослабевает, теряет свои лидерские позиции в мире, он переключается на другие конфликты. Спокойное удержание ситуации, в рамках, которые мы задали, выгодно для нас. Над нами не каплет, общество, с одной стороны, мобилизовалось, а с другой, живет обычной жизнью.Россия нашла точку равновесия и баланса в нынешнем конфликте с Западом. Нынешний статус-кво на нас не давит, а у Запада – противоположная ситуация, потому что чем дольше в таком формате будут развиваться события, тем для него хуже.- А насколько хватит прочности у Запада, ведь денег они напечатают сколько угодно, а с военной промышленностью у них проблемы. Можно ли в конце года попытаться обозначить временные рамки конфликта?- Дело не только в деньгах и оружии. Украина – второстепенное стратегическое направление для Запада. Запад бросил все усилия на Украину, чтобы ударить по России и оголить тыл Китаю. Азиатско-тихоокеанское направление – самое важное для США. Чем больше они вкладывается в Украину, тем хуже для них будет ситуация на направлении, которое они сами определили для себя как самое важное.Легко сказать, что можно напечатать денег, сколько хочешь. Неограниченное печатание денег выплескивается в собственную инфляцию. В то же время я бы не питала избыточного оптимизма по поводу вооружений. Почти два года СВО показали, что Западу пока не удается запустить военную промышленность так, как ему хотелось бы. Но, думаю, с этой задачей они справятся.Тут есть переоценка возможностей долларовой системы – доллар, на самом деле, победим. И Запад потеряет многие бонусы, которые ему приносил доллар. В то же время нельзя недооценивать ресурсы Запада и его неспособность запустить военную промышленность. Но это не отменяет того, что ему придется сосредотачивать главные усилия на Азиатском направлении и как-то маневрировать с Украиной. Но полностью бросать ее на произвол они не будет.Слишком много на Украине завязано бизнес-интересов и почти религиозной веры, что с ее помощью можно разорить Россию. Но Россия доказывает, что хотя Украина важная болезненная точка для нее, но она не является критической. Вековая ставка Запада на Украину проваливается. Но в эту идею вложено столько сил западных стратегов и идеологов, что им будет очень сложно отказаться от этой веры. Пока она полностью не обрушится.

https://ukraina.ru/20231213/1052049733.html

https://ukraina.ru/20231213/1052025161.html

https://ukraina.ru/20231213/1052051176.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, запад, сша, украина, владимир зеленский