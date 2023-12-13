Ирина Алкснис: Пока Россия бьет Запад на Украине, но его промышленность еще преподнесет сюрприз
© Александр НатрускинИрина Алкснис интервью
© Александр Натрускин
Запад ослабевает, теряет лидерские позиции в мире, он переключается на другие конфликты. Для России же выгодно спокойное удержание ситуации в рамках, которые мы задали, считает обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис
Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.
В ходе своего визита в США президенту Владимиру Зеленскому не удалось убедить спикера Палаты представителей США Майка Джонсона изменить свою позицию по предоставлению помощи Украине.
Однако Джо Байден одобрил объявил о выделении 200 миллионов долларов отдельной военной помощи.
- Ирина Викторовна, Байден вчера рассмеялся в ответ на вопрос, верит ли он в победу Украины. Говорят ли итоги визита Зеленского в США, что Вашингтон окончательно отказался от поддержки киевского режима и ограничился 200-миллионной подачкой?
- В Вашингтоне хватает сил, для которых поддержка Украина завязана на личных интересах. Никто уже не верит в победу Киева, но верят в то, что выгодно в той или иной степени продолжать финансирование Украины.
По поводу одобрения помощи в Сенате будет идти торг. Но полагаю, что произойдёт после Нового года. Заинтересованные силы надеются продавить своих оппонентов. Вряд ли речь пойдет о том безумном 61 миллиарде, но по поводу достаточно крупной суммы в миллиарды долларов они добьются своего.
11:50"Удерживать и наращивать": новая стратегия США и НАТО для УкраиныПосле встречи Владимира Зеленского с конгрессменами спикер Палаты представителей США Майк Джонсон признал, что Зеленский его не убедил: "нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить, и пока ответы были недостаточны. Они не предоставили нам ясности и деталей". Заявление странное, потому что вопрос обращён не по адресу
- Чего стоят тогда заявления в США о том, что Вашингтон подошел к критической точке своих возможностей по поддержке Украины?
- На Западе есть внушительная часть истеблишмента и общества, которая понимает, что ставка на Украину бита, и дальнейшее вкладывание в нее средств бессмысленно. Они пытаются изменить стратегию.
Но им противостоит часть радикальных ястребов, которые надеются, что можно додавить Россию в военном смысле, хотя, непонятно как, и те, у кого есть бизнес-интересы на Украине. Ведь кроме ВПК, деньги выделяются и на гражданские нужды.
Запад финансирует зарплаты бюджетникам, а это проходит через кучу разнообразных организаций, к счетам которых прилипает львиная часть средств.
- На Украине, признавая преимущество России на поле боя, говорят о том, что наша страна обладает "длинной волей", имея в виду готовность долго бить в одну точку и мощный ВПК. Согласны ли вы с тем, что России выгоден затяжной конфликт, в ходе которого она истощит своих противников?
- Тонкость в том, что время работает на нас во всех отношениях. Умеренный формат и масштаб конфликта бережет жизни наших военных. Полномасштабный конфликт отнимает кучу жизней.
Запад ослабевает, теряет свои лидерские позиции в мире, он переключается на другие конфликты. Спокойное удержание ситуации, в рамках, которые мы задали, выгодно для нас. Над нами не каплет, общество, с одной стороны, мобилизовалось, а с другой, живет обычной жизнью.
Россия нашла точку равновесия и баланса в нынешнем конфликте с Западом. Нынешний статус-кво на нас не давит, а у Запада – противоположная ситуация, потому что чем дольше в таком формате будут развиваться события, тем для него хуже.
10:01Байден сменил партитуру. Зеленский на разогревеНа прошлой неделе, после провала попытки провести через сенат проект финансирования военной помощи Украине, Израилю и Тайваню без согласования общих параметров бюджета США, даже неисправимым вечно улыбающимся оптимистам из команды Байдена стало ясно, что спасти украинский режим от военной катастрофы уже в 2024 году не удастся.
- А насколько хватит прочности у Запада, ведь денег они напечатают сколько угодно, а с военной промышленностью у них проблемы. Можно ли в конце года попытаться обозначить временные рамки конфликта?
- Дело не только в деньгах и оружии. Украина – второстепенное стратегическое направление для Запада. Запад бросил все усилия на Украину, чтобы ударить по России и оголить тыл Китаю. Азиатско-тихоокеанское направление – самое важное для США.
Чем больше они вкладывается в Украину, тем хуже для них будет ситуация на направлении, которое они сами определили для себя как самое важное.
Легко сказать, что можно напечатать денег, сколько хочешь. Неограниченное печатание денег выплескивается в собственную инфляцию. В то же время я бы не питала избыточного оптимизма по поводу вооружений. Почти два года СВО показали, что Западу пока не удается запустить военную промышленность так, как ему хотелось бы.
Но, думаю, с этой задачей они справятся.
Тут есть переоценка возможностей долларовой системы – доллар, на самом деле, победим. И Запад потеряет многие бонусы, которые ему приносил доллар.
В то же время нельзя недооценивать ресурсы Запада и его неспособность запустить военную промышленность. Но это не отменяет того, что ему придется сосредотачивать главные усилия на Азиатском направлении и как-то маневрировать с Украиной. Но полностью бросать ее на произвол они не будет.
13:20Спасти президента Байдена. Как с помощью Зеленского демократы в США решают свои проблемыКак и подметил когда-то непревзойденный Конфуций, в США опять правили символы и знаки, которые и предопределяли новые законы общения с фюрером украинского народа Владимиром Зеленским, прибывшим в Вашингтон с неизменными просьбами
Слишком много на Украине завязано бизнес-интересов и почти религиозной веры, что с ее помощью можно разорить Россию. Но Россия доказывает, что хотя Украина важная болезненная точка для нее, но она не является критической.
Вековая ставка Запада на Украину проваливается. Но в эту идею вложено столько сил западных стратегов и идеологов, что им будет очень сложно отказаться от этой веры. Пока она полностью не обрушится.