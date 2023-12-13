https://ukraina.ru/20231213/1052054552.html

После США Зеленский прибыл просить военной помощи в Осло

После США Зеленский прибыл просить военной помощи в Осло - 13.12.2023 Украина.ру

После США Зеленский прибыл просить военной помощи в Осло

Президент Украины продолжает специальное "просительное" турне.

2023-12-13T12:23

2023-12-13T12:23

2023-12-13T12:23

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13 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло для участия во втором саммите "Украина – Северная Европа".В рамках визита запланирована встреча с королем Гаральдом V, посещение Стортинга – парламента Норвегии, а также переговоры с норвежскими политиками и предпринимателями.12 декабря президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева. Джо Байден на встрече с президентом Украины заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, если Конгресс не примет решения о выделении для Украины нового финансирования, данный пакет помощи окажется одним из последних.

https://ukraina.ru/20231212/1052007115.html

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