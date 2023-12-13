После США Зеленский прибыл просить военной помощи в Осло
Владимир Зеленский в Осло
Президент Украины продолжает специальное "просительное" турне.
13 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло для участия во втором саммите "Украина – Северная Европа".
"Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе. Наша цель – безопасность и справедливый и крепкий мир на континенте. Также проведу двусторонние переговоры с участниками саммита", – сообщил Зеленский.
В рамках визита запланирована встреча с королем Гаральдом V, посещение Стортинга – парламента Норвегии, а также переговоры с норвежскими политиками и предпринимателями.
12 декабря президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева. Джо Байден на встрече с президентом Украины заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, если Конгресс не примет решения о выделении для Украины нового финансирования, данный пакет помощи окажется одним из последних.