"Победа по Байдену" означает сохранение Украины на карте мира, неважно в каких границах - Медведев - 13.12.2023 Украина.ру
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"Победа по Байдену" означает сохранение Украины на карте мира, неважно в каких границах - Медведев
"Победа по Байдену" означает сохранение Украины на карте мира, неважно в каких границах - Медведев - 13.12.2023 Украина.ру
"Победа по Байдену" означает сохранение Украины на карте мира, неважно в каких границах - Медведев
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена
2023-12-13T12:09
2023-12-13T12:09
новости
россия
дмитрий медведев
владимир зеленский
джо байден
граница
львов
победа
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Медведев начал с того, что разбирать слова Байдена - "дело неблагодарное: старый человек с явными признаками прогрессирующей деменции". В словах Байдена, полагает Медведев, речь идёт о "мифической победе Киева".Байден также уверен, что Украина "может защитить себя сегодня"."Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе контрнаступов. Никакого продвижения вперёд. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, "защитить себя" в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения", - добавил Медведев.Как сообщало издание "Украина.ру", Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. 12 декабря состоялась аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.
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новости, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, джо байден, граница, львов, победа
Новости, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Джо Байден, граница, Львов, победа

"Победа по Байдену" означает сохранение Украины на карте мира, неважно в каких границах - Медведев

12:09 13.12.2023
 
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ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена
Медведев начал с того, что разбирать слова Байдена - "дело неблагодарное: старый человек с явными признаками прогрессирующей деменции". В словах Байдена, полагает Медведев, речь идёт о "мифической победе Киева".
"По Байдену, "победа" теперь означает, что.... "страна" просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова", - написал Медведев.
Байден также уверен, что Украина "может защитить себя сегодня".
"Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе контрнаступов. Никакого продвижения вперёд. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, "защитить себя" в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения", - добавил Медведев.
Как сообщало издание "Украина.ру", Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. 12 декабря состоялась аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.
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"Удерживать и наращивать": новая стратегия США и НАТО для УкраиныПосле встречи Владимира Зеленского с конгрессменами спикер Палаты представителей США Майк Джонсон признал, что Зеленский его не убедил: "нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить, и пока ответы были недостаточны. Они не предоставили нам ясности и деталей". Заявление странное, потому что вопрос обращён не по адресу
 
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