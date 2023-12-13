"Победа по Байдену" означает сохранение Украины на карте мира, неважно в каких границах - Медведев
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена
"По Байдену, "победа" теперь означает, что.... "страна" просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова", - написал Медведев.
Байден также уверен, что Украина "может защитить себя сегодня".
"Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе контрнаступов. Никакого продвижения вперёд. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, "защитить себя" в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения", - добавил Медведев.
Как сообщало издание "Украина.ру", Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. 12 декабря состоялась аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.
11:50"Удерживать и наращивать": новая стратегия США и НАТО для УкраиныПосле встречи Владимира Зеленского с конгрессменами спикер Палаты представителей США Майк Джонсон признал, что Зеленский его не убедил: "нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить, и пока ответы были недостаточны. Они не предоставили нам ясности и деталей". Заявление странное, потому что вопрос обращён не по адресу