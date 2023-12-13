https://ukraina.ru/20231213/1052051791.html

"Победа по Байдену" означает сохранение Украины на карте мира, неважно в каких границах - Медведев

"Победа по Байдену" означает сохранение Украины на карте мира, неважно в каких границах - Медведев - 13.12.2023 Украина.ру

"Победа по Байдену" означает сохранение Украины на карте мира, неважно в каких границах - Медведев

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена

2023-12-13T12:09

2023-12-13T12:09

2023-12-13T12:09

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владимир зеленский

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львов

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Медведев начал с того, что разбирать слова Байдена - "дело неблагодарное: старый человек с явными признаками прогрессирующей деменции". В словах Байдена, полагает Медведев, речь идёт о "мифической победе Киева".Байден также уверен, что Украина "может защитить себя сегодня"."Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе контрнаступов. Никакого продвижения вперёд. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, "защитить себя" в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения", - добавил Медведев.Как сообщало издание "Украина.ру", Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. 12 декабря состоялась аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.

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новости, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, джо байден, граница, львов, победа