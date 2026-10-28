В Швеции задержали бывшего нардепа Украины с российским гражданством - 28.10.2026 Украина.ру
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В Швеции задержали бывшего нардепа Украины с российским гражданством
В Швеции задержали бывшего нардепа Украины с российским гражданством - 28.10.2026 Украина.ру
В Швеции задержали бывшего нардепа Украины с российским гражданством
В Швеции задержали бывшего народного депутата Украины от Партии регионов Дмитрия Святаша, которого на родине ранее заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за призывы к изменению границ Украины и мошенничество. О его задержании 27 октября сообщила шведская газета Expressen
2026-10-28T04:31
2026-10-28T04:41
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По данным издания, Святаш прибыл в аэропорт Арланда на прошлой неделе, чтобы посетить концерт Стиви Уандера в Стокгольме. Во время паспортного контроля его задержала пограничная полиция Швеции. Экс-депутату предъявили нарушение действующего ограничения на въезд в Шенгенскую зону и поместили под стражу в центре временного содержания Управления по делам миграции в Мьёрсте, расположенном на севере Стокгольма.Отмечается, что Святаш имеет как российское, так и украинское гражданство, на пограничном контроле он предъявил украинский паспорт.Адвокат задержанного Сафарян считает, что дело имеет политическую подоплеку. Адвокат также назвал своего клиента "одним из самых разыскиваемых на Украине". По словам защитника, подана апелляционная жалоба против экстрадиции задержанного на Украину, и, возможно, таковая не состоится."Этот парень является одним из самых преследуемых на Украине, и шведы это знают, и именно поэтому они так поступают. Дмитрий Святаш выступает против экстрадиции на Украину и шведские власти не могут передать его Украине, потому что это невозможно. Это против европейской практики. Верховный суд Швеции ещё в октябре 2023 года принял решение, что экстрадиция из Швеции на Украину во время нынешней военной ситуации несовместима с Европейской конвенцией о правах человека", — рассказал адвокат изданию.Святаш покинул Украину в 2019 году, после чего проживал в России. В 2002–2019 годах он был депутатом Верховной рады от Партии регионов. С 2023 года бывшего народного депутата на родине подозревают в государственной измене. В июня 2024 года суд приговорил его к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества за призывы к изменению границ Украины, легализацию имущества и мошенничество.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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60
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новости, украина.ру, швеция, стокгольм (город), депутат, верховная рада, партия регионов, задержание, украина, верховный суд, шенген, концерт, европа, россия, арест, мир без границ
Новости, Украина.ру, Швеция, Стокгольм (город), депутат, Верховная Рада, Партия регионов, задержание, Украина, Верховный Суд, Шенген, концерт, Европа, Россия, арест, Мир без границ

В Швеции задержали бывшего нардепа Украины с российским гражданством

04:31 28.10.2026 (обновлено: 04:41 28.10.2026)
 
© telegram ukr_2025_ruДмитрий Святaш
Дмитрий Святaш - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© telegram ukr_2025_ru
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В Швеции задержали бывшего народного депутата Украины от Партии регионов Дмитрия Святаша, которого на родине ранее заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за призывы к изменению границ Украины и мошенничество. О его задержании 27 октября сообщила шведская газета Expressen
По данным издания, Святаш прибыл в аэропорт Арланда на прошлой неделе, чтобы посетить концерт Стиви Уандера в Стокгольме. Во время паспортного контроля его задержала пограничная полиция Швеции. Экс-депутату предъявили нарушение действующего ограничения на въезд в Шенгенскую зону и поместили под стражу в центре временного содержания Управления по делам миграции в Мьёрсте, расположенном на севере Стокгольма.
Отмечается, что Святаш имеет как российское, так и украинское гражданство, на пограничном контроле он предъявил украинский паспорт.
Адвокат задержанного Сафарян считает, что дело имеет политическую подоплеку. Адвокат также назвал своего клиента "одним из самых разыскиваемых на Украине". По словам защитника, подана апелляционная жалоба против экстрадиции задержанного на Украину, и, возможно, таковая не состоится.
"Этот парень является одним из самых преследуемых на Украине, и шведы это знают, и именно поэтому они так поступают. Дмитрий Святаш выступает против экстрадиции на Украину и шведские власти не могут передать его Украине, потому что это невозможно. Это против европейской практики. Верховный суд Швеции ещё в октябре 2023 года принял решение, что экстрадиция из Швеции на Украину во время нынешней военной ситуации несовместима с Европейской конвенцией о правах человека", — рассказал адвокат изданию.
Святаш покинул Украину в 2019 году, после чего проживал в России. В 2002–2019 годах он был депутатом Верховной рады от Партии регионов. С 2023 года бывшего народного депутата на родине подозревают в государственной измене. В июня 2024 года суд приговорил его к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества за призывы к изменению границ Украины, легализацию имущества и мошенничество.
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