https://ukraina.ru/20261028/ischenko-pro-peregovory-v-shenchzhene-rossiya-i-kitay-budut-dobivatsya-ustupok-ot-ssha-1084101194.html

Ищенко про переговоры в Шэньчжэне: Россия и Китай будут добиваться уступок от США

Ищенко про переговоры в Шэньчжэне: Россия и Китай будут добиваться уступок от США - 28.10.2026 Украина.ру

Ищенко про переговоры в Шэньчжэне: Россия и Китай будут добиваться уступок от США

Москва и Пекин не намерены отступать и будут добиваться от Вашингтона уступок на переговорах: России нужно прекращение военного сотрудничества США с Европой, снятие санкций и признание фактического положения вещей на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-28T04:30

2026-10-28T04:30

2026-10-28T04:30

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Кремль ранее подтвердил принципиальную готовность к трёхсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина "на полях" саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что все лидеры подтвердили готовность, однако для проведения переговоров необходимо точное согласование графиков.На вопрос, чего ждать от переговоров Путина, Трампа и Си, эксперт ответил, что российский президент и лидер Китая отступать не намерены.По его оценке, для Китая это открытие новых возможностей в Индо-Тихоокеанском регионе, а для России — если не давление на Европу с тем, чтобы она перешла в формат мирного урегулирования, то прекращение американского военного сотрудничества с европейцами, снятие санкций и признание фактического положения вещей на Украине — независимо от того, в каком формате закончится кризис."Не уверен, что у Трампа хватит внутриполитических сил, чтобы все это выполнить", — отметил эксперт.Далее, подчеркнул Ищенко, ключевой вопрос — смогут ли США дистанцироваться от своих агрессивных европейских партнёров. "Если не смогут, то европейцы будут их постоянно подталкивать к выполнению обязательств по НАТО и все европейские провокации прикрывать американским ядерным щитом. Рано или поздно это приведет к мировой войне с участием США", — пояснил он.В интересах США — договориться с Россией напрямую и не вступать в конфликт, констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский сделал все для того, чтобы США захотели примерно наказать Украину" на сайте Украина.ру.Актуальный материал на тему международных отношений: "Алеся Милорадович: НАТО боится войны на Севере, но для Украины готовят секретный арктический плацдарм" на сайте Украина.ру.

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