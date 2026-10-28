Песков подтвердил слова Меланьи Трамп о режиме тишины за пределами Алёшек

Это Россия, и законы здесь российские: Лантратова ответила Киеву на требования о вывозе семей из Алёшек

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова выступила с жестким заявлением в ответ на требования украинской стороны о принудительном вывозе семей с детьми из города Алёшки Херсонской области