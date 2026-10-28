Песков подтвердил слова Меланьи Трамп о режиме тишины за пределами Алёшек - 28.10.2026 Украина.ру
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Песков подтвердил слова Меланьи Трамп о режиме тишины за пределами Алёшек
Песков подтвердил слова Меланьи Трамп о режиме тишины за пределами Алёшек - 28.10.2026 Украина.ру
Песков подтвердил слова Меланьи Трамп о режиме тишины за пределами Алёшек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что расширение зоны режима тишины в Херсонской области за пределы Алёшек обсуждалось изначально.
2026-10-28T05:06
2026-10-28T05:08
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Ранее супруга президента США Меланья Трамп написала в Х, что зону действия временного прекращения огня в Херсонской области расширили за пределы Алёшек, "чтобы обеспечить безопасное движение гуманитарных колонн"."Конечно", — ответил Песков журналистам на вопрос, обсуждалось ли расширение режима тишины за пределы населённого пункта изначально.27 октября в 4:00 мск на определённых договорённостями территориях введён режим прекращения огня. Перемирие продлится до 22:59 мск 1 ноября.По информации к этому часу, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец официально заявил, что договоренности выполняются в полном объеме"Стороны соблюдают договоренности, которых мы достигли как руководители переговорных групп с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой", — сказал украинский омбудсмен.В Кремле высоко оценили усилия Мелании Трамп по организации миссии, отметив, что Москва делает всё возможное, чтобы жители Алёшек получили помощь и была организована эвакуация мирных жителей.Алёшки находятся на левом берегу Днепра, напротив временно подконтрольного ВСУ Херсона. Как подчеркивал губернатор Владимир Сальдо, формирования киевского режима целенаправленно создают сложную гуманитарную ситуацию, для чего минируют дороги, наносят удары по объектам энергетики и связи.Газета Financial Times со ссылкой на собственные источники ранее сообщила, что вывоз жителей Алёшек может быть организован через Крым. По данным издания, движение первых колонн по этому маршруту планируют начать в четверг, 29 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261026/eto-rossiya-i-zakony-zdes-rossiyskie-lantratova-otvetila-kievu-na-trebovaniya-o-vyvoze-semey-iz-1084072321.html
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452
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Новости
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Украина.ру
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новости, украина.ру, алешки, россия, херсонская область, дмитрий песков, мелания трамп, владимир сальдо, верховная рада, вс рф, всу, вооруженные силы украины, перемирие, сво, гуманитарная катастрофа, гуманитарный коридор, права человека, эвакуация, мирные жители
Новости, Украина.ру, Алешки, Россия, Херсонская область, Дмитрий Песков, Мелания Трамп, Владимир Сальдо, Верховная Рада, ВС РФ, ВСУ, Вооруженные силы Украины, перемирие, СВО, гуманитарная катастрофа, гуманитарный коридор, права человека, эвакуация, мирные жители

Песков подтвердил слова Меланьи Трамп о режиме тишины за пределами Алёшек

05:06 28.10.2026 (обновлено: 05:08 28.10.2026)
 
© REUTERSАлёшки
Алёшки - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что расширение зоны режима тишины в Херсонской области за пределы Алёшек обсуждалось изначально.
Ранее супруга президента США Меланья Трамп написала в Х, что зону действия временного прекращения огня в Херсонской области расширили за пределы Алёшек, "чтобы обеспечить безопасное движение гуманитарных колонн".
"Конечно", — ответил Песков журналистам на вопрос, обсуждалось ли расширение режима тишины за пределы населённого пункта изначально.
27 октября в 4:00 мск на определённых договорённостями территориях введён режим прекращения огня. Перемирие продлится до 22:59 мск 1 ноября.
По информации к этому часу, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец официально заявил, что договоренности выполняются в полном объеме
"Стороны соблюдают договоренности, которых мы достигли как руководители переговорных групп с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой", — сказал украинский омбудсмен.
В Кремле высоко оценили усилия Мелании Трамп по организации миссии, отметив, что Москва делает всё возможное, чтобы жители Алёшек получили помощь и была организована эвакуация мирных жителей.
Алёшки находятся на левом берегу Днепра, напротив временно подконтрольного ВСУ Херсона. Как подчеркивал губернатор Владимир Сальдо, формирования киевского режима целенаправленно создают сложную гуманитарную ситуацию, для чего минируют дороги, наносят удары по объектам энергетики и связи.
Газета Financial Times со ссылкой на собственные источники ранее сообщила, что вывоз жителей Алёшек может быть организован через Крым. По данным издания, движение первых колонн по этому маршруту планируют начать в четверг, 29 октября.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
26 октября, 14:15
Это Россия, и законы здесь российские: Лантратова ответила Киеву на требования о вывозе семей из АлёшекУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова выступила с жестким заявлением в ответ на требования украинской стороны о принудительном вывозе семей с детьми из города Алёшки Херсонской области
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