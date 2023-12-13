"Удерживать и наращивать": новая стратегия США и НАТО для Украины
11:50 13.12.2023 (обновлено: 12:02 13.12.2023)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
После встречи Владимира Зеленского с конгрессменами спикер Палаты представителей США Майк Джонсон признал, что Зеленский его не убедил: "нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить, и пока ответы были недостаточны. Они не предоставили нам ясности и деталей". Заявление странное, потому что вопрос обращён не по адресу
Из контекста очевидно, что речь идёт о военной стратегии, поскольку никакой другой у Украины быть не может (было бы странно, если бы конгрессмены интересовались стратегией вступления в ЕС, которой, опять же, занимается не Зеленский, а Госдеп). И тут есть два момента.
С одной стороны, Зеленский – верховный главнокомандующий, но только формально. На Украине выстроена (как минимум с согласия, а скорее всего – по указанию США) система, при которой за военное планирование отвечает главнокомандующий ВСУ Залужный.
Сейчас, правда, ходят упорные слухи, что Залужный полуотставлен (полностью отставить его без согласия Вашингтона по-видимому нельзя), а Зеленский общается напрямую с командующими направлениями. Но это не тот формат, в котором можно вырабатывать целостную стратегию обороны страны.
С другой стороны, функции Залужного в сфере стратегического планирования тоже скорее формальные. Вообще этим занимаются специально обученные люди из США, которые, собственно, разработали стратегию контрнаступления, но в которую Залужный внёс изменения в соответствии со своими представлениями о прекрасном. Представления оказались неправильными, хотя в общем-то предложения Залужного опирались на вполне логичные основания.
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Короче говоря, если бы конгрессмены действительно хотели что-то узнать об украинской военном планировании, им надо было не с Зеленским разговаривать, а с недавно переехавшим из Германии в Киев трёхзвёздным генералом (генерал-лейтенантом) армии США Антонио Альзона Агуто младшим, который с декабря прошлого года занимает пост командующего Группой содействия безопасности Украины. 57-летний генерал имеет неплохой опыт штабной и строевой службы. Последняя его должность перед назначением бваной племенного ополчения бантустана "Украина" – командующий 1-й армией США, предпоследнее – заместитель начальника штаба FORSCOM (командование Сухопутных войск US Army) по операциям, планам и подготовке.
Статус генерала показывает, что в США к украинскому военному планированию относятся серьёзно, но началось это "серьёзно" только в декабре прошлого года – до Агуто никакой Группы безопасности Украины просто не было. The New York Times указывает на то, что к работе возглавляемой Агуто группы причастен и командующий Европейским командованием ВС США и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе четерёхзвёздный генерал (генерал армии) Кристофер Каволи. Т.е., речь всё же идёт об операции НАТО, пусть и проводимой силами ЧВК. Правда, ни Агуто, ни Каволи реальным опытом управлениями войсками в современной войне не обладают, но это не новость – генералы с таким опытом есть сейчас только в России и на Украине.
NYT также поделилась общими очертаниями новой стратегии, которую предлагает Украине Агуто. Название её (возможно – официальное) "Удерживай и наращивай".
Это "консервативная стратегия, которая фокусируется на удержании территории, которая есть у Украины, окапывании и наращивании поставок и сил в течение года".
Скорее всего предполагается, что за год или несколько больше того возобновление гонки вооружений даст свои плоды, а США и союзники смогут развернуть военное производство в объёмах, которые они считают достаточными. Своё военное производство будет развивать и Украина – соответствующие переговоры уже ведутся. Да и успехи наличествуют – Украина уже освоила выпуск широкой номенклатуры воздушных и морских дронов, выпуск 155 мм. орудий "Богдана" достиг шести штук в месяц. Самолёты и танки Украина, скорее всего, производить уже не сможет, но это и не нужно.
Расчёт делается на то, чтобы Россия не смогла добиться существенных изменений на фронте в течение года и, на фоне роста военной мощи Украины, была вынуждена пойти на переговоры в конце 2024 или в начале 2025 года.
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Проблема заключается в том, что для нынешнего украинского руководства этот вариант неприемлем. Такое развитие событий означает фактический отказ от возвращения "оккупированных территорий" военным путём, а на путь политико-дипломатический Зеленский не особенно рассчитывает.
Во-первых, потому что знаменитая "бердичевская школа дипломатии", олицетворяемая такими "зубрами" как Кулеба, Климкин и Дещица скорее может договориться о нормализации на швейцарско-панамской границе, чем о возвращении Крыма.
(Кстати, из сообщений СМИ складывается впечатление, что на встрече с конгрессменами Зеленский обещал закрыть глаза на кризис на американо-мексиканской границе в обмен на то, что США закроют глаза на коррупцию в украинской администрации… В каждой шутке – доля шутки: разговор действительно шёл о коррупции на Украине и пограничном кризисе в США.)
Во-вторых, если пойти этим путём, то Зеленскому придётся уходить с поста президента без флёра "победителя России". Ну и сами понимаете – одно дело судить за коррупцию мародёра, а совсем другое – мародёра, который мародёрил, но и одержал победу.
Исходя из этих ограничений украинское военно-политическое руководство предлагает вариант активной стратегии – продолжение наступления другими средствами.
"Украинцы хотят перейти в наступление, либо на земле, либо с помощью дальнобойных ударов, в надежде привлечь внимание всего мира. (…) Они ищут креативные способы вывести Россию из равновесия атаками на оружейные заводы, склады оружия и железнодорожные линии для перевозки боеприпасов и одержать символические победы. Один украинский бывший высокопоставленный военный чиновник отказался обсуждать предложения, но сказал, что новый план дорабатывается и является “очень смелым”".
Об этом "очень смелом" плане мы писали, сводится он, в общем-то, к террористическим атакам против объектов промышленной и транспортной инфраструктуры и военно-политического управления, а возможно и против населения (пока что украинцы воздерживаются от терактов, которые могли бы привести к многочисленным человеческим жертвам – это негативно воспринимается мировым общественным мнением). Способность Украины наносить крайне болезненные удары не подлежит сомнению, на фоне ущерба, нанесённого Крымскому мосту и БАМу.
Другое дело, что следование активной стратегии предполагает, всё же, значительные объёмы военной помощи, хотя бы для того, чтобы не допустить российского наступления и расширять удары по тыловым районам России.
Правда, более консервативная американская стратегия так же требует много мин, противотанковых средств, снарядов и, главное, остродефицитных комплексов ПВО.
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В общем, США не планируют на протяжении следующего года прекращать конфликт на Украине и нет никаких оснований полагать, что нынешний кризис финансирования не будет преодолён – он вообще в большей степени связан с американскими внутриполитическими раскладами, в частности – с ноябрьскими выборами президента, чем с вопросами поддержки Украины. Относительно же необходимости "остановить Россию" у республиканцев и демократов наличествует полный консенсус, что было видно ещё в бытность Трампа президентом США – никакие прогнозы относительно "большой сделки" тогда не оправдались и не оправдаются до тех пор, пока американская агрессия в глобальном масштабе не будет остановлена.
Конкретно для Украины это означает принципиальную невозможность решения проблемы политико-дипломатическим путём и сохранение нацистской "демократуры" (скорее всего – уже с другим фюрером) практически на неограниченное время.
Правда, в ВСУ, скорее всего, уже через год-полтора придётся набирать африканцев и арабов.