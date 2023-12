https://ukraina.ru/20231213/1052049733.html

"Удерживать и наращивать": новая стратегия США и НАТО для Украины

После встречи Владимира Зеленского с конгрессменами спикер Палаты представителей США Майк Джонсон признал, что Зеленский его не убедил: "нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить, и пока ответы были недостаточны. Они не предоставили нам ясности и деталей". Заявление странное, потому что вопрос обращён не по адресу

Из контекста очевидно, что речь идёт о военной стратегии, поскольку никакой другой у Украины быть не может (было бы странно, если бы конгрессмены интересовались стратегией вступления в ЕС, которой, опять же, занимается не Зеленский, а Госдеп). И тут есть два момента.С одной стороны, Зеленский – верховный главнокомандующий, но только формально. На Украине выстроена (как минимум с согласия, а скорее всего – по указанию США) система, при которой за военное планирование отвечает главнокомандующий ВСУ Залужный.Сейчас, правда, ходят упорные слухи, что Залужный полуотставлен (полностью отставить его без согласия Вашингтона по-видимому нельзя), а Зеленский общается напрямую с командующими направлениями. Но это не тот формат, в котором можно вырабатывать целостную стратегию обороны страны.С другой стороны, функции Залужного в сфере стратегического планирования тоже скорее формальные. Вообще этим занимаются специально обученные люди из США, которые, собственно, разработали стратегию контрнаступления, но в которую Залужный внёс изменения в соответствии со своими представлениями о прекрасном. Представления оказались неправильными, хотя в общем-то предложения Залужного опирались на вполне логичные основания.Короче говоря, если бы конгрессмены действительно хотели что-то узнать об украинской военном планировании, им надо было не с Зеленским разговаривать, а с недавно переехавшим из Германии в Киев трёхзвёздным генералом (генерал-лейтенантом) армии США Антонио Альзона Агуто младшим, который с декабря прошлого года занимает пост командующего Группой содействия безопасности Украины. 57-летний генерал имеет неплохой опыт штабной и строевой службы. Последняя его должность перед назначением бваной племенного ополчения бантустана "Украина" – командующий 1-й армией США, предпоследнее – заместитель начальника штаба FORSCOM (командование Сухопутных войск US Army) по операциям, планам и подготовке.Статус генерала показывает, что в США к украинскому военному планированию относятся серьёзно, но началось это "серьёзно" только в декабре прошлого года – до Агуто никакой Группы безопасности Украины просто не было. The New York Times указывает на то, что к работе возглавляемой Агуто группы причастен и командующий Европейским командованием ВС США и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе четерёхзвёздный генерал (генерал армии) Кристофер Каволи. Т.е., речь всё же идёт об операции НАТО, пусть и проводимой силами ЧВК. Правда, ни Агуто, ни Каволи реальным опытом управлениями войсками в современной войне не обладают, но это не новость – генералы с таким опытом есть сейчас только в России и на Украине.NYT также поделилась общими очертаниями новой стратегии, которую предлагает Украине Агуто. Название её (возможно – официальное) "Удерживай и наращивай". Скорее всего предполагается, что за год или несколько больше того возобновление гонки вооружений даст свои плоды, а США и союзники смогут развернуть военное производство в объёмах, которые они считают достаточными. Своё военное производство будет развивать и Украина – соответствующие переговоры уже ведутся. Да и успехи наличествуют – Украина уже освоила выпуск широкой номенклатуры воздушных и морских дронов, выпуск 155 мм. орудий "Богдана" достиг шести штук в месяц. Самолёты и танки Украина, скорее всего, производить уже не сможет, но это и не нужно.Расчёт делается на то, чтобы Россия не смогла добиться существенных изменений на фронте в течение года и, на фоне роста военной мощи Украины, была вынуждена пойти на переговоры в конце 2024 или в начале 2025 года.Проблема заключается в том, что для нынешнего украинского руководства этот вариант неприемлем. Такое развитие событий означает фактический отказ от возвращения "оккупированных территорий" военным путём, а на путь политико-дипломатический Зеленский не особенно рассчитывает.Во-первых, потому что знаменитая "бердичевская школа дипломатии", олицетворяемая такими "зубрами" как Кулеба, Климкин и Дещица скорее может договориться о нормализации на швейцарско-панамской границе, чем о возвращении Крыма.(Кстати, из сообщений СМИ складывается впечатление, что на встрече с конгрессменами Зеленский обещал закрыть глаза на кризис на американо-мексиканской границе в обмен на то, что США закроют глаза на коррупцию в украинской администрации… В каждой шутке – доля шутки: разговор действительно шёл о коррупции на Украине и пограничном кризисе в США.)Во-вторых, если пойти этим путём, то Зеленскому придётся уходить с поста президента без флёра "победителя России". Ну и сами понимаете – одно дело судить за коррупцию мародёра, а совсем другое – мародёра, который мародёрил, но и одержал победу.Исходя из этих ограничений украинское военно-политическое руководство предлагает вариант активной стратегии – продолжение наступления другими средствами."Украинцы хотят перейти в наступление, либо на земле, либо с помощью дальнобойных ударов, в надежде привлечь внимание всего мира. (…) Они ищут креативные способы вывести Россию из равновесия атаками на оружейные заводы, склады оружия и железнодорожные линии для перевозки боеприпасов и одержать символические победы. Один украинский бывший высокопоставленный военный чиновник отказался обсуждать предложения, но сказал, что новый план дорабатывается и является “очень смелым”".Об этом "очень смелом" плане мы писали, сводится он, в общем-то, к террористическим атакам против объектов промышленной и транспортной инфраструктуры и военно-политического управления, а возможно и против населения (пока что украинцы воздерживаются от терактов, которые могли бы привести к многочисленным человеческим жертвам – это негативно воспринимается мировым общественным мнением). Способность Украины наносить крайне болезненные удары не подлежит сомнению, на фоне ущерба, нанесённого Крымскому мосту и БАМу.Другое дело, что следование активной стратегии предполагает, всё же, значительные объёмы военной помощи, хотя бы для того, чтобы не допустить российского наступления и расширять удары по тыловым районам России.Правда, более консервативная американская стратегия так же требует много мин, противотанковых средств, снарядов и, главное, остродефицитных комплексов ПВО.В общем, США не планируют на протяжении следующего года прекращать конфликт на Украине и нет никаких оснований полагать, что нынешний кризис финансирования не будет преодолён – он вообще в большей степени связан с американскими внутриполитическими раскладами, в частности – с ноябрьскими выборами президента, чем с вопросами поддержки Украины. Относительно же необходимости "остановить Россию" у республиканцев и демократов наличествует полный консенсус, что было видно ещё в бытность Трампа президентом США – никакие прогнозы относительно "большой сделки" тогда не оправдались и не оправдаются до тех пор, пока американская агрессия в глобальном масштабе не будет остановлена.Конкретно для Украины это означает принципиальную невозможность решения проблемы политико-дипломатическим путём и сохранение нацистской "демократуры" (скорее всего – уже с другим фюрером) практически на неограниченное время.Правда, в ВСУ, скорее всего, уже через год-полтора придётся набирать африканцев и арабов.

