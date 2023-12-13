Зеленский признал, что без помощи США Украине придётся сдать территории - WP - 13.12.2023 Украина.ру
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Зеленский признал, что без помощи США Украине придётся сдать территории - WP
Зеленский признал, что без помощи США Украине придётся сдать территории - WP - 13.12.2023 Украина.ру
Зеленский признал, что без помощи США Украине придётся сдать территории - WP
Без помощи США Вооруженными силам Украины придется сдать территории российским военным, признал президент Украины Владимир Зеленский, сообщила газета The Washington Post
2023-12-13T10:04
2023-12-13T10:04
новости
украина
сша
всу
вооруженные силы украины
владимир зеленский
джо байден
россия
the washington post
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"Зеленский сообщил законодателям, что его страна никогда не сдастся в борьбе против российских сил, но предупредил, что без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, поскольку его военные неизбежно уступят территории своему целеустремленному и хорошо вооруженному противнику", — говорится в материале.Президент США Джо Байден во время совестной пресс-конференции с Зеленским в Вашингтоне заявил, что без дополнительного финансирования у США закончатся возможности поддерживать Украину.Как отмечает CNN, сегодня Байден поменял риторику в вопросе поддержки Украины - если ранее американский лидер обещал, что американская помощь Киеву будет сохраняться "столько, сколько потребуется", то сейчас Байден, похоже, пересмотрел это обязательство.Как сообщало издание "Украина.ру", Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. На 12 декабря запланирована аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут очень внимательно следить за встречей Зеленского и Байдена.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, сша, всу, вооруженные силы украины, владимир зеленский, джо байден, россия, the washington post
Новости, Украина, США, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Джо Байден, Россия, The Washington Post

Зеленский признал, что без помощи США Украине придётся сдать территории - WP

10:04 13.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Без помощи США Вооруженными силам Украины придется сдать территории российским военным, признал президент Украины Владимир Зеленский, сообщила газета The Washington Post
"Зеленский сообщил законодателям, что его страна никогда не сдастся в борьбе против российских сил, но предупредил, что без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, поскольку его военные неизбежно уступят территории своему целеустремленному и хорошо вооруженному противнику", — говорится в материале.
Президент США Джо Байден во время совестной пресс-конференции с Зеленским в Вашингтоне заявил, что без дополнительного финансирования у США закончатся возможности поддерживать Украину.
Как отмечает CNN, сегодня Байден поменял риторику в вопросе поддержки Украины - если ранее американский лидер обещал, что американская помощь Киеву будет сохраняться "столько, сколько потребуется", то сейчас Байден, похоже, пересмотрел это обязательство.
Как сообщало издание "Украина.ру", Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. На 12 декабря запланирована аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут очень внимательно следить за встречей Зеленского и Байдена.
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Вчера, 12:43
"У Украины был шанс, но теперь всё кончено". Зачем Байден вызвал Зеленского в ВашингтонТретий визит президента Украины Владимира Зеленского в США за период проведения СВО может не сулить ему ничего хорошего: Киев рискует лишиться поддержки союзника через считаные дни
 
НовостиУкраинаСШАВСУВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийДжо БайденРоссияThe Washington Post
 
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Заголовок открываемого материала
10:04Зеленский признал, что без помощи США Украине придётся сдать территории - WP
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