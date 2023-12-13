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США продолжат вооружать Украину, но без дополнительной помощи средства закончатся скоро – Байден

США продолжат вооружать Украину, но без дополнительной помощи средства закончатся скоро – Байден - 13.12.2023 Украина.ру

США продолжат вооружать Украину, но без дополнительной помощи средства закончатся скоро – Байден

Президент США Джо Байден во время совестной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что без дополнительного финансирования у США закончатся возможности поддерживать Украину

2023-12-13T01:20

2023-12-13T01:20

2023-12-13T01:57

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сша

джо байден

военная помощь

финансирование

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По словам Байдена, Конгресс должен принять определённые решения, ради чего президент США выразил готовность обсуждать с республиканцами вопросы безопасности границы с республиканцами. Как отмечает CNN, сегодня Байден поменял риторику в вопросе поддержки Украины - если ранее американский лидер обещал, что американская помощь Киеву будет сохраняться "столько, сколько потребуется", то сейчас Байден, похоже, пересмотрел это обязательство. При этом издание добавляет, что ясности в вопросах дальнейшего финансирования Украины после встречи Зеленского с законодателями на Капитолийском холме не прибавилось.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, сша, джо байден, военная помощь, финансирование