https://ukraina.ru/20231213/1052012619.html
США продолжат вооружать Украину, но без дополнительной помощи средства закончатся скоро – Байден
США продолжат вооружать Украину, но без дополнительной помощи средства закончатся скоро – Байден - 13.12.2023 Украина.ру
США продолжат вооружать Украину, но без дополнительной помощи средства закончатся скоро – Байден
Президент США Джо Байден во время совестной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что без дополнительного финансирования у США закончатся возможности поддерживать Украину
2023-12-13T01:20
2023-12-13T01:20
2023-12-13T01:57
новости
украина
владимир зеленский
сша
джо байден
военная помощь
финансирование
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По словам Байдена, Конгресс должен принять определённые решения, ради чего президент США выразил готовность обсуждать с республиканцами вопросы безопасности границы с республиканцами. Как отмечает CNN, сегодня Байден поменял риторику в вопросе поддержки Украины - если ранее американский лидер обещал, что американская помощь Киеву будет сохраняться "столько, сколько потребуется", то сейчас Байден, похоже, пересмотрел это обязательство. При этом издание добавляет, что ясности в вопросах дальнейшего финансирования Украины после встречи Зеленского с законодателями на Капитолийском холме не прибавилось.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, сша, джо байден, военная помощь, финансирование
Новости, Украина, Владимир Зеленский, США, Джо Байден, военная помощь, финансирование
США продолжат вооружать Украину, но без дополнительной помощи средства закончатся скоро – Байден
01:20 13.12.2023 (обновлено: 01:57 13.12.2023)
Президент США Джо Байден во время совестной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что без дополнительного финансирования у США закончатся возможности поддерживать Украину
"Без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят", - сказал он.
По словам Байдена, Конгресс должен принять определённые решения, ради чего президент США выразил готовность обсуждать с республиканцами вопросы безопасности границы с республиканцами.
"Нам нужны реальные решения", - добавил он.
Как отмечает CNN, сегодня Байден поменял риторику в вопросе поддержки Украины - если ранее американский лидер обещал, что американская помощь Киеву будет сохраняться "столько, сколько потребуется", то сейчас Байден, похоже, пересмотрел это обязательство.
"Это был сдвиг, который отразил серьёзные препятствия для новой американской помощи Украине", - комментируют западные журналисты.
При этом издание добавляет, что ясности в вопросах дальнейшего финансирования Украины после встречи Зеленского с законодателями на Капитолийском холме не прибавилось.