https://ukraina.ru/20231212/1051962416.html
"Следить будем внимательно": Песков о встрече Байдена и Зеленского
"Следить будем внимательно": Песков о встрече Байдена и Зеленского - 12.12.2023 Украина.ру
"Следить будем внимательно": Песков о встрече Байдена и Зеленского
В Кремле будут очень внимательно следить за встречей президентов Украины и США в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-12-12T13:16
2023-12-12T13:16
2023-12-12T13:16
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Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, будет ли Кремль следить за встречей Байдена и Зеленского.Как сообщало издание "Украина.ру", Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. На 12 декабря запланирована аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.Польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на "информированный источник" в Киеве сообщило, что визит Зеленского носит символический характер и от него не будет зависеть помощь Вашингтона Киеву.
https://ukraina.ru/20231212/1051926007.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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"Следить будем внимательно": Песков о встрече Байдена и Зеленского
В Кремле будут очень внимательно следить за встречей президентов Украины и США в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков