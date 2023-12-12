"Следить будем внимательно": Песков о встрече Байдена и Зеленского - 12.12.2023 Украина.ру
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"Следить будем внимательно": Песков о встрече Байдена и Зеленского
"Следить будем внимательно": Песков о встрече Байдена и Зеленского - 12.12.2023 Украина.ру
"Следить будем внимательно": Песков о встрече Байдена и Зеленского
В Кремле будут очень внимательно следить за встречей президентов Украины и США в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-12-12T13:16
2023-12-12T13:16
новости
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конгресс сша
джо байден
владимир зеленский
дмитрий песков
кремль
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Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, будет ли Кремль следить за встречей Байдена и Зеленского.Как сообщало издание "Украина.ру", Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. На 12 декабря запланирована аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.Польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на "информированный источник" в Киеве сообщило, что визит Зеленского носит символический характер и от него не будет зависеть помощь Вашингтона Киеву.
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новости, россия, украина, сша, президент сша, конгресс сша, джо байден, владимир зеленский, дмитрий песков, кремль, вашингтон
Новости, Россия, Украина, США, президент США, Конгресс США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Кремль, Вашингтон

"Следить будем внимательно": Песков о встрече Байдена и Зеленского

13:16 12.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
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В Кремле будут очень внимательно следить за встречей президентов Украины и США в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, будет ли Кремль следить за встречей Байдена и Зеленского.
"Разумеется, следить будем, очень внимательно", - заявил Песков.
Как сообщало издание "Украина.ру", Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. На 12 декабря запланирована аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.
Польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на "информированный источник" в Киеве сообщило, что визит Зеленского носит символический характер и от него не будет зависеть помощь Вашингтона Киеву.
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12:43
"У Украины был шанс, но теперь всё кончено". Зачем Байден вызвал Зеленского в ВашингтонТретий визит президента Украины Владимира Зеленского в США за период проведения СВО может не сулить ему ничего хорошего: Киев рискует лишиться поддержки союзника через считаные дни
 
НовостиРоссияУкраинаСШАпрезидент СШАКонгресс СШАДжо БайденВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковКремльВашингтон
 
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