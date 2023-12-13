Зеленский заявил о необходимости победы над Россией в воздухе
© скриншотЗеленский на пресс-конференции 13 декабря
© скриншот
Глава киевского режима Владимир Зеленский во время совестной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что Украина должна победить Россию в воздухе так, как это якобы случилось в Чёрном море
"Это усилит наши наземные войска в 2024 году. Если мы будем контролировать небо, нам станет легче. Тот, кто контролирует небо, контролирует продолжительность войны", - сказал Зеленский.
По его словам, также он обсуждал с Байденом планы военной кампании на следующий год, усиление ПВО и удары по логистическим цепочкам РФ.
"Я чувствую поддержку и от администрации президента Байдена, и от Сената. Все эти сигналы были более чем положительными. Но мы знаем, что есть слова, а есть результат", - добавил Зеленский.
В ходе встречи с журналистами глава киевского режима также заявил, что считает новые регионы России "своими" и не пойдёт на территориальные уступки, чтобы урегулировать украинский конфликт и подписать мирное соглашение.