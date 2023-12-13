Зеленский заявил о необходимости победы над Россией в воздухе - 13.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231213/1052013195.html
Зеленский заявил о необходимости победы над Россией в воздухе
Зеленский заявил о необходимости победы над Россией в воздухе - 13.12.2023 Украина.ру
Зеленский заявил о необходимости победы над Россией в воздухе
Глава киевского режима Владимир Зеленский во время совестной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что Украина должна победить Россию в воздухе так, как это якобы случилось в Чёрном море
2023-12-13T02:22
2023-12-13T02:22
новости
новости украины
владимир зеленский
сша
джо байден
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052012501_0:0:1502:846_1920x0_80_0_0_f58d8db6887df339ea759fa0e4eeb370.png
По его словам, также он обсуждал с Байденом планы военной кампании на следующий год, усиление ПВО и удары по логистическим цепочкам РФ.В ходе встречи с журналистами глава киевского режима также заявил, что считает новые регионы России "своими" и не пойдёт на территориальные уступки, чтобы урегулировать украинский конфликт и подписать мирное соглашение.
https://ukraina.ru/20231213/1052012855.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052012501_213:0:1400:890_1920x0_80_0_0_fc932f3682aec9f51c008b11dec5c095.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, владимир зеленский, сша, джо байден, сво
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, США, Джо Байден, СВО

Зеленский заявил о необходимости победы над Россией в воздухе

02:22 13.12.2023
 
© скриншотЗеленский на пресс-конференции 13 декабря
Зеленский на пресс-конференции 13 декабря
© скриншот
Читать в
Глава киевского режима Владимир Зеленский во время совестной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что Украина должна победить Россию в воздухе так, как это якобы случилось в Чёрном море
"Это усилит наши наземные войска в 2024 году. Если мы будем контролировать небо, нам станет легче. Тот, кто контролирует небо, контролирует продолжительность войны", - сказал Зеленский.
По его словам, также он обсуждал с Байденом планы военной кампании на следующий год, усиление ПВО и удары по логистическим цепочкам РФ.
"Я чувствую поддержку и от администрации президента Байдена, и от Сената. Все эти сигналы были более чем положительными. Но мы знаем, что есть слова, а есть результат", - добавил Зеленский.
В ходе встречи с журналистами глава киевского режима также заявил, что считает новые регионы России "своими" и не пойдёт на территориальные уступки, чтобы урегулировать украинский конфликт и подписать мирное соглашение.
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
01:42
Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте – Байден Президент США Джо Байден заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что Украина станет членом НАТО только после победы конфликте
 
НовостиНовости УкраиныВладимир ЗеленскийСШАДжо БайденСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала