https://ukraina.ru/20231213/1052013195.html

Зеленский заявил о необходимости победы над Россией в воздухе

Зеленский заявил о необходимости победы над Россией в воздухе - 13.12.2023 Украина.ру

Зеленский заявил о необходимости победы над Россией в воздухе

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время совестной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что Украина должна победить Россию в воздухе так, как это якобы случилось в Чёрном море

2023-12-13T02:22

2023-12-13T02:22

2023-12-13T02:22

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По его словам, также он обсуждал с Байденом планы военной кампании на следующий год, усиление ПВО и удары по логистическим цепочкам РФ.В ходе встречи с журналистами глава киевского режима также заявил, что считает новые регионы России "своими" и не пойдёт на территориальные уступки, чтобы урегулировать украинский конфликт и подписать мирное соглашение.

https://ukraina.ru/20231213/1052012855.html

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новости, новости украины, владимир зеленский, сша, джо байден, сво