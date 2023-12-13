Зеленский отверг возможность территориальных уступок РФ - 13.12.2023 Украина.ру
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Зеленский отверг возможность территориальных уступок РФ
Зеленский отверг возможность территориальных уступок РФ - 13.12.2023 Украина.ру
Зеленский отверг возможность территориальных уступок РФ
Президент Украины Владимир Зеленский во время совестной пресс-конференции с американским коллегой Джо Байденом заявил, что не пойдёт на территориальные уступки, чтобы урегулировать украинский конфликт и подписать мирное соглашение
2023-12-13T01:29
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Традиционно, Зеленский заявил, что считает новые регионы России "своими". Он указал, что там живёт украинское население, сделав акцент на детях, которых он, Зеленский, не может отдать "террористу". В ходе встречи с журналистами, у Байдена спросили, чего хотят США – победы Украины или недопущения её проигрыша. Он также добавил, что видит Украину суверенным государством, которое способно себя оборонять.
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новости, новости украины, владимир зеленский, джо байден, сша, сво
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, СВО

Зеленский отверг возможность территориальных уступок РФ

01:29 13.12.2023 (обновлено: 01:58 13.12.2023)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP / Evan Vucci
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский во время совестной пресс-конференции с американским коллегой Джо Байденом заявил, что не пойдёт на территориальные уступки, чтобы урегулировать украинский конфликт и подписать мирное соглашение
Традиционно, Зеленский заявил, что считает новые регионы России "своими". Он указал, что там живёт украинское население, сделав акцент на детях, которых он, Зеленский, не может отдать "террористу".

"Мы говорим о живых людях, их пытают, убивают, насилуют. Отдать территорию – отдать детей. Готовы ли люди, которые говорят об этом, отдать своих детей террористам?", - сказал глава киевского режима.

В ходе встречи с журналистами, у Байдена спросили, чего хотят США – победы Украины или недопущения её проигрыша.
"Мы хотим, чтобы она победила", - ответил американский президент.
Он также добавил, что видит Украину суверенным государством, которое способно себя оборонять.
 
НовостиНовости УкраиныВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАСВО
 
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