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Зеленский отверг возможность территориальных уступок РФ

Зеленский отверг возможность территориальных уступок РФ - 13.12.2023 Украина.ру

Зеленский отверг возможность территориальных уступок РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время совестной пресс-конференции с американским коллегой Джо Байденом заявил, что не пойдёт на территориальные уступки, чтобы урегулировать украинский конфликт и подписать мирное соглашение

2023-12-13T01:29

2023-12-13T01:29

2023-12-13T01:58

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Традиционно, Зеленский заявил, что считает новые регионы России "своими". Он указал, что там живёт украинское население, сделав акцент на детях, которых он, Зеленский, не может отдать "террористу". В ходе встречи с журналистами, у Байдена спросили, чего хотят США – победы Украины или недопущения её проигрыша. Он также добавил, что видит Украину суверенным государством, которое способно себя оборонять.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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