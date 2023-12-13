Одни потерялись, другие промазали. Эксперт о том, как армия РФ расправляется с армией FPV-дронов ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру
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Одни потерялись, другие промазали. Эксперт о том, как армия РФ расправляется с армией FPV-дронов ВСУ
Одни потерялись, другие промазали. Эксперт о том, как армия РФ расправляется с армией FPV-дронов ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру
Одни потерялись, другие промазали. Эксперт о том, как армия РФ расправляется с армией FPV-дронов ВСУ
Российская армия выработает против FPV-дронов противоядие, подтянув свои технические средства. FPV-дрон может выбить огневую точку, но территорию можно удержать только с помощью живой силы и бронетехники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-12-13T04:50
2023-12-13T04:50
новости
россия
дроны
бпла
украина
атака
беспилотники
бои
десант
сво
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Недавно прошла информация, что под Херсоном ВСУ передали 17 тысяч FPV-дронов. Но российская армия выработает против них противоядие, используя свои технические средства, рассказал эксперт.Сколько бы у ВСУ ни было FPV-дронов, им все равно нужно высадить десант. Но десант не может наступать при поддержке беспилотников. Для движения вперед ему нужны танки и бронемашины, добавил он.FPV-дрон может выбить огневую точку на дистанции. Но это не значит, что на утро она снова там не появится. Чтобы этого не произошло, территорию нужно захватить и удержать с помощью живой силы и бронетехники, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, россия, дроны, бпла, украина, атака, беспилотники, бои, десант, сво, всу, вс рф, бронетехника
Новости, Россия, дроны, БПЛА, Украина, атака, беспилотники, бои, десант, СВО, ВСУ, ВС РФ, бронетехника

Одни потерялись, другие промазали. Эксперт о том, как армия РФ расправляется с армией FPV-дронов ВСУ

04:50 13.12.2023
 
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Российская армия выработает против FPV-дронов противоядие, подтянув свои технические средства. FPV-дрон может выбить огневую точку, но территорию можно удержать только с помощью живой силы и бронетехники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Недавно прошла информация, что под Херсоном ВСУ передали 17 тысяч FPV-дронов. Но российская армия выработает против них противоядие, используя свои технические средства, рассказал эксперт.
Сколько бы у ВСУ ни было FPV-дронов, им все равно нужно высадить десант. Но десант не может наступать при поддержке беспилотников. Для движения вперед ему нужны танки и бронемашины, добавил он.
"Почему мы считаем FPV-дроны Вундерваффе? Потому что на видео в телеграм-каналах мы видим только эффективное использование таких беспилотников. Мы же не знаем, сколько из них потерялись, промазали или заглушились РЭБом", - отметил Полищук.
FPV-дрон может выбить огневую точку на дистанции. Но это не значит, что на утро она снова там не появится. Чтобы этого не произошло, территорию нужно захватить и удержать с помощью живой силы и бронетехники, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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