https://ukraina.ru/20231213/1052010177.html
Одни потерялись, другие промазали. Эксперт о том, как армия РФ расправляется с армией FPV-дронов ВСУ
Одни потерялись, другие промазали. Эксперт о том, как армия РФ расправляется с армией FPV-дронов ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру
Одни потерялись, другие промазали. Эксперт о том, как армия РФ расправляется с армией FPV-дронов ВСУ
Российская армия выработает против FPV-дронов противоядие, подтянув свои технические средства. FPV-дрон может выбить огневую точку, но территорию можно удержать только с помощью живой силы и бронетехники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-12-13T04:50
2023-12-13T04:50
2023-12-13T04:50
новости
россия
дроны
бпла
украина
атака
беспилотники
бои
десант
сво
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Недавно прошла информация, что под Херсоном ВСУ передали 17 тысяч FPV-дронов. Но российская армия выработает против них противоядие, используя свои технические средства, рассказал эксперт.Сколько бы у ВСУ ни было FPV-дронов, им все равно нужно высадить десант. Но десант не может наступать при поддержке беспилотников. Для движения вперед ему нужны танки и бронемашины, добавил он.FPV-дрон может выбить огневую точку на дистанции. Но это не значит, что на утро она снова там не появится. Чтобы этого не произошло, территорию нужно захватить и удержать с помощью живой силы и бронетехники, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231212/1051955508.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дроны, бпла, украина, атака, беспилотники, бои, десант, сво, всу, вс рф, бронетехника
Новости, Россия, дроны, БПЛА, Украина, атака, беспилотники, бои, десант, СВО, ВСУ, ВС РФ, бронетехника
Одни потерялись, другие промазали. Эксперт о том, как армия РФ расправляется с армией FPV-дронов ВСУ
Российская армия выработает против FPV-дронов противоядие, подтянув свои технические средства. FPV-дрон может выбить огневую точку, но территорию можно удержать только с помощью живой силы и бронетехники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук