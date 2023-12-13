https://ukraina.ru/20231213/1052010177.html

Одни потерялись, другие промазали. Эксперт о том, как армия РФ расправляется с армией FPV-дронов ВСУ

Одни потерялись, другие промазали. Эксперт о том, как армия РФ расправляется с армией FPV-дронов ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру

Одни потерялись, другие промазали. Эксперт о том, как армия РФ расправляется с армией FPV-дронов ВСУ

Российская армия выработает против FPV-дронов противоядие, подтянув свои технические средства. FPV-дрон может выбить огневую точку, но территорию можно удержать только с помощью живой силы и бронетехники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-12-13T04:50

2023-12-13T04:50

2023-12-13T04:50

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Недавно прошла информация, что под Херсоном ВСУ передали 17 тысяч FPV-дронов. Но российская армия выработает против них противоядие, используя свои технические средства, рассказал эксперт.Сколько бы у ВСУ ни было FPV-дронов, им все равно нужно высадить десант. Но десант не может наступать при поддержке беспилотников. Для движения вперед ему нужны танки и бронемашины, добавил он.FPV-дрон может выбить огневую точку на дистанции. Но это не значит, что на утро она снова там не появится. Чтобы этого не произошло, территорию нужно захватить и удержать с помощью живой силы и бронетехники, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231212/1051955508.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, дроны, бпла, украина, атака, беспилотники, бои, десант, сво, всу, вс рф, бронетехника