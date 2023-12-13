https://ukraina.ru/20231213/1051998157.html

"Пациент мертв": Ростислав Ищенко о том, почему Киеву нужна срочная мобилизация и 1,5 миллиона снарядов

"Пациент мертв": Ростислав Ищенко о том, почему Киеву нужна срочная мобилизация и 1,5 миллиона снарядов - 13.12.2023 Украина.ру

"Пациент мертв": Ростислав Ищенко о том, почему Киеву нужна срочная мобилизация и 1,5 миллиона снарядов

Чтобы Украина смогла продержаться, ей нужно получить от Запада 1,5 миллиона снарядов и несколько тысяч ракет. При этом за пару месяцев Киеву надо мобилизовать минимум 300 тысяч человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-12-13T05:50

2023-12-13T05:50

2023-12-13T05:50

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украина

ростислав ищенко

запад

сша

вооружение

поставки

оружие

танки

артиллерия

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Чтобы Украина могла выстоять, ей в течение ближайших двух месяцев необходимы срочные поставки вооружения. Нужно, чтобы за это время оружие уже было на месте в войсках, рассказал политолог.Киеву нужны тысячи единиц бронетехники, из которых одна треть – танки, а также 500 стволов артиллерии и РСЗО, 100 самолетов и от 50 до 100 комплексов ПВО (в основном фронтовых, потому что ВС РФ мало работают по тылам противника), добавил он.Но Украина ничего не получит, потому что ничего этого на Западе нет. На вооружение надо выделить деньги, произвести его, погрузить и отправить на Украину. Для этого потребуется от 2,5 и более месяцев, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231212/1051922917.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, ростислав ищенко, запад, сша, вооружение, поставки, оружие, танки, артиллерия, всу, пво, снаряды, ракеты