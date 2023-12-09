https://ukraina.ru/20231209/1051865981.html

Ростислав Ищенко: Если ВСУ не найдут 500 тысяч бойцов и снарядов, они столкнутся с раздраженной Россией

Ростислав Ищенко: Если ВСУ не найдут 500 тысяч бойцов и снарядов, они столкнутся с раздраженной Россией - 09.12.2023 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если ВСУ не найдут 500 тысяч бойцов и снарядов, они столкнутся с раздраженной Россией

Запугать большое количество людей точечными терактами невозможно. Они только вызывают раздражение. Общество в России вполне управляемое. Иметь общество, которое немного порыкивает, но не кусается, даже выгодно.

2023-12-09T12:06

2023-12-09T12:06

2023-12-09T12:06

интервью

россия

сша

украина

терроризм

всу

демократическая партия

республиканская партия

илья кива

александр дугин

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Потому что в любой момент его можно будет спустить с цепи, когда это будет нужно. А потом посмотреть, какое настроение будет у людей на Украине, когда они с этим обществом столкнутся, считает политолог Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. На Украине это вызвало бурное ликование. Там говорят, что это была спецоперация СБУ, и теперь радостно составляют новые списки на убой.- Ростислав Владимирович, вы неоднократно говорили, что России нет смысла ликвидировать более-менее значимые фигуры на Украине, поскольку это ничего не изменит. А как тогда ответить киевскому режиму на его террор?- Разве Украина ликвидирует в России какие-то значимые фигуры? Таких как Кива мы на Украине убиваем даже не сотнями, а тысячами. Если же говорить о Дарье Дугине или Владлене Татарском, то при всем моем к ним уважении, они не были крупными политическими деятелями.Понимаете, когда у нас заходит речь о значимых политических фигурах, которых надо убивать на Украине, то имеется в виду Залужный, Буданов или Зеленский. Я не помню, чтобы Украина убивала кого-то из наших депутатов или губернаторов. Да, генералы гибнут на фронте. Но я не помню, чтобы они в тылу убивали наших генералов. А подобного рода люди на Украине гибнут пачками. Они и сами друг друга прекрасно убивают. Можно об этом даже не заботиться.Более того, когда вы убиваете кого-то в тылу, у врага появляется мёртвый герой. Я уверен, что большинство россиян не знали, что у Дугина есть дочь, которая активно занимается политикой. Но об этом узнали, когда ее убили. И теперь она наш мертвый герой. О Татарском знали чуть больше людей, потому что он активно светился в интернете, но десятки миллионов про него не знали. Но когда его убили, про него тоже узнали десятки миллионов людей. И теперь он наш мертвый герой.Можно вспомнить и про Олеся Бузину. Да, кто-то в России его знал. Да, кто-то читал его книги. Но его книги не печатались миллионными тиражами. Его убили, и теперь он тоже наш мертвый герой.Мертвые герои – это не просто памятники. Они формируют соответствующее общественное мнение. Можно сколько угодно говорить, что мы воюем с преступным киевским режимом. Но если этот режим себя не проявляет, население не воспринимает этот лозунг всерьез. А когда киевская хунта кого-то убивает, то это подтверждает ее зверский характер.Когда мы показываем где-то под Купянском ров с телами гражданских и говорим о том, что их расстреляли боевики нацистских батальонов по подозрению в сотрудничестве с Россией, нам верят. И наше население, и за рубежом. Потому что Украина так себя зарекомендовала. А когда Киев показывает свою "Бучу", ему не верят даже те, кто эту "Бучу" заказывал. Потому что они так себя зарекомендовали.Образ государства формируется у человека из массы мелких черточек. Я не против, что мы будем убивать в украинском тылу всех подряд. Но только в том случае, если нашему государству это пойдет на пользу. Надо же соотносить цену и качество. Что мы получаем и чем мы жертвуем.В России есть много людей, которые рассуждают в духе "Пусть нас не любят, лишь бы боялись". Но если тебя будут бояться твои соседи, тебе в доме будет трудно жить. Тебя будут оттуда выживать всеми доступными способами. Если бы Россию все в мире боялись, ей было бы трудно сейчас воевать с Америкой.Так вот. Если вы хотите кого-то убить, вам придется кем-то пожертвовать. В большой долей вероятности, убийцу поймают. Зачем же нам посылать на Украину профессионального киллера (это штучный товар), чтобы он убил легко заменяемую единицу?Почему не убивают массу политиков и журналистов, которые много плохого говорят про Украину? Их же весьма просто убить. Они ходят по улицам без охраны. Потому что убьешь этого, придет другой.Дугину убили, потому что захотели сделать больно ее отцу. Дугин – человек, который придерживается консервативных, даже правых взглядов. Украина позиционирует его как отца русского фашизма. Она говорит: "Смотрите, Дугин – это русские. Послушайте, что говорит Дугин. Мы защищаемся от таких как он". Но Дугин ничего такого про Украину не говорит, чего не говорили бы все остальные. Поэтому Киев решил убить его дочь, чтобы Дугин сделал какое-то резкое заявление, а они бы это заявление раскрутили, чтобы показать, какие русские страшные. Никто же не будет разбираться, кто такой Дугин и что с ним случилось.Но Дугин сдержался. Он ничего такого не сказал. Поэтому убийство пошло Украине только во вред. Весь мир узнал, что она убила молодую красивую девушку, которая не настолько активно участвовала в политике, чтобы ее ненавидеть. А когда убивают почти ребенка, причем ни за что, это всегда вызывает сочувствие.Это видно и по событиям на Ближнем Востоке. "Хамас" поймал Израиль на жестком ответе и стал показывать гибель детей в результате бомбардировок Газы. Все забыли, что именно "Хамас" первый начал, убивал мирных жителей и тоже убивал детей. Общественное мнение резко развернулось против Израиля.Информационную войну никто не отменял. Это когда ассирийцы воевали, они могли сажать на кол тысячи побежденных, чтобы запугать следующих. Но даже тогда ассирийцы добились, что через сто лет их так боялись и ненавидели все вокруг, что против них сложилась коалиция из соседних стран, которая разгромила лучшую в мире на тот момент регулярную армию ассирийцев.А в условиях информационного противостояния важно не то, победили вы или проиграли, а то, что об этом написала пресса. Даже наши собственные граждане делают вывод о наших победах и поражениях, не исходя из реальности, а исходя из того, что они верят какому-то лидеру общественного мнения или СМИ. Потому я и говорю, что убивать всех подряд на Украине просто невыгодно.Я вполне понимаю человеческую реакцию. "Они убили, давайте мы убьем". Но это простой зеркальный ответ, который легко просчитывается. Россия на зеркальные ответы не ловится в последние 20 лет. Как ни пытались США заставить нас воевать так, как им выгодно, Москва выдерживала нужные паузы и била больно тогда, когда это было выгодно нам.В этом и состоит высокое искусство государственного управления и международной политики.- Тем не менее, "патриоты Украины" утверждают, что после смерти Кивы все более-менее публичные люди в России испугались, понимая, что он будет следующим. Но лично в вашем ответе я никакого страха не почувствовала. Почему?- Честно говоря, на месте Зеленского я бы давно повесил Буданова прямо на Крещатике.Чтобы эффективно проводить террористическую деятельность на территории РФ, киевский режим мог бы использовать всяких отморозков, которых после Майдана выпустили на улицу, и которых действительно трудно контролировать. Украина могла бы сказать: "Государство у нас хорошее. А отморозки плохие. Вот они и убивают. Мы их осуждаем, но сделать ничего не можем, потому что все силы на фронт брошены". Вот тогда Киев мог бы кого-то затерроризировать.Но Буданов все время говорит: "Это я совершил теракт. Это Украина сделала". Но его никто не боится.Да, они могут убить кого угодно. Но государство – сложный бюрократический аппарат. Чтобы организовать убийство за рубежом, нужна целая куча согласований. Убить или запугать десятки тысяч российских журналистов невозможно. Для этого надо, чтобы в окружении каждого из них появились пострадавшие. В редакции Украина.ру работают около 40 человек. Нужно, чтобы хотя бы один из 40 пострадал. Если вы вчера видели своего коллегу здоровым, а завтра он придет на работу со сломанной рукой, то тогда вы задумаетесь: "Да, меня тоже могут убить". А когда это случается где-то, то ни от какого украинского террора никто дрожать не будет. Наоборот, люди выдвинут 25 версий и свяжут покушение на него с его личными качествами или прошлым.Потому я и говорю, что массовая ликвидация украинских политиков бессмысленна.Запугать большое количество людей точечными терактами невозможно. Они только вызывают раздражение. Общество в России вполне управляемое. Иметь общество, которое немного порыкивает, но не кусается, даже выгодно. Потому что в любой момент его можно будет спустить с цепи, когда это будет нужно. А потом посмотреть, какое настроение будет у людей на Украине, когда они с этим обществом столкнутся.Дело в том, что как минимум шесть регионов Украины нам придется осваивать в условиях жесткого ментального противостояния. И если каждый русский будет видеть в каждом местном жителе потенциального террориста, то это даже хорошо. Он осторожнее будет. Он будет ко всем относиться с подозрением, а не последнюю рубашку отдавать для "братского народа".Если же надо будет последнюю рубашку поделить, то мы организуем гуманитарный конвой и народный хор. И по телевизору это покажем. А в обычной жизни для работы в украинских регионах надо быть жестким и злым.Киевский режим сам создает жестких и злых русских. Большинству российских граждан было все равно. Но Украина убивает Киву. И возникает естественная реакция: "Как они могли это сделать на нашей территории? Что они себе позволяют? Их наказать надо". А если их не накажут сейчас, их накажут потом. И если не государство, то те, у кого развязаны руки.- Несмотря на призывы Байдена, сенат США заблокировал пакет военной помощи для Киева. Насколько это осложнит и без того непростую ситуацию на Украине? Ведь и на Западе, и на Украине звучат предположения, что без американских денег Киев не победит.- Не усложнит. Потому что усложнять дальше некуда. Если пациент мертв, то он мертв. Вы можете ударить его кувалдой или проткнуть ножом, но хуже мы ему уже не сделаете. Украину нельзя было бы спасти, даже если бы сенат проголосовал.Напомню, что сенат голосовал не за выделение помощи Украине. Сенат голосовал только за постановку билля о помощи на голосование. То есть за прекращение прений и начало обсуждений по существу, которое должно было через два-три дня привести к голосованию, одобрению и постановлению этого билля на подпись президенту. Короче говоря, даже при самых ускоренных решениях дней 10 должно было уйти на юридическое оформление выделения средств Украине. В лучшем случае они бы это могли оформить к 15 декабря.Потом эти деньги должны были бы пойти из федерального резерва или из государственного казначейства через банковскую систему на финансирование конкретных заказов конкретных компаний. Понятно, что до нового года никто ничего делать бы не начал. И только потом бы началось развертывание производства. Потому что нельзя сегодня сделать один снаряд, а завтра – 100. Производство развернулось бы еще в течение месяца.Первые заметные поставки пошли бы где-то в начале марта. По 50-100 тысяч снарядов, по несколько десятков стволов артиллерии, по десятку танков. Это мало, но это было бы хоть что-то. А Украине, чтобы она могла выстоять, необходимы срочные поставки в течение ближайших двух месяцев. Чтобы оружие уже было на месте в войсках.- Что вы имеете в виду под срочными поставками?- Тысячи единиц бронетехники, из которых одна треть – танки. 500 стволов артиллерии и РСЗО. 100 самолетов и от 50 до 100 комплексов ПВО (в основном фронтовых, потому что тылы мы не особенно бомбим). Большие города им прикрывать не надо. Только стратегические объекты вроде мостов. И все это надо получить за пару месяцев.К этому оружию еще нужно получить 1,5 миллиона снарядов и несколько тысяч ракет. Более того, за эти пару месяцев Украине надо мобилизовать минимум 300 тысяч человек.Если бы Киев все это мог сделать, он бы стабилизировал фронт хотя бы на какое-то время. Но они ничего не получит, потому что ничего этого на Западе нет. На это надо выделить деньги, произвести, погрузить и отправить на Украину. А на это надо с момента голосования от 2,5 и более месяцев.Вариант, что США за это проголосуют до 25 декабря почти исключен. Неслучайно они продлили финансирование правительства чтобы не было шатдауна до февраля. То есть внутренний переговорный процесс может длиться до февраля. США этого не заметят. Демократы и республиканцы решают принципиальные вопросы. Украина, Израиль и Тайвань, с их точки зрения, потерпят. Но если Израиль и Тайвань потерпеть могут, то Украина не может. Украине это надо уже вчера, а не послезавтра.Посмотрите, что происходит в зоне СВО. Раньше как было: "Бои, бои, бои, линия фронта не движется". А сейчас каждый день на трех-четырех направлениях происходит смещение линии фронта в неудобную для ВСУ сторону. И абсолютно везде началось движение Украины вспять, хоть и маленькое.Что противник делал до этого? Вцепится в какую-то маленькую точку (Артемовск) и держится, пока его оттуда не выбьют. А сейчас они вцепились в шесть-семь точек вдоль линии фронта. У них сил почти нет. Отвечать вы можете одним выстрелом на 10. И они лучшие войска загоняют в эти точки, чтобы они их удерживали (Авдеевка, Марьинка, Купянск). Но линия фронта большая. А ВС РФ начинают продвигаться на флангах и окружать эти территории.Линия фронта вокруг этих крепостей истончается. Там у Украины или войска хуже, или проблемы с логистикой, или людей мало. Фронт же каждый день съедает их резервы. Затормозить этот процесс может только резкое техническое усиление армии. Если вы туда бросите 500 тысяч мобилизованных, их точно так же перемелют и не заметят.Если раньше 500 тысяч хорошо обученных и подготовленных мобилизованных могли позволить Украине продержаться полгода-год, 500 тысяч необученных мобилизованных позволяет ей продержаться пару месяцев. Если не убегут и не сдадутся.Я не знаю, сколько еще продлится эта агония. Но американские генералы прямо говорят, что Украину уже спасти нельзя. Да, Киеву выделят помощь. Скорее всего, эту помощь урежут, потому что много уже не надо. К тому же, республиканцы понимают, что если выделить много, то половину украдут демократы и пустят на свою избирательную кампанию. Если же Украине выделят много, то это значит, что демократы договорились с республиканцами и будут дербанить помощь пополам.Кстати, самое главное в этом голосовании – не помощь Украине. Самое главное, что в сенате, где до сих пор у демократов было большинство (48 своих и три приблуды от независимых), 51 проголосовало против. Это значит, что трое перебежали к республиканцам. А голосование по бюджету – самое принципиальное в любой англосаксонской системе. Значит, эти три сенатора решили, что президент-демократ уже невозможен. Президент будет республиканцем. А республиканцев надо поддерживать в принципиальных вопросах.Причем республиканцы будут иметь не только президента, но и большинство в сенате и в палате представителей (минимум два года). Америка будет консолидирована. Республиканцы более жесткие противники, чем демократы. Но они адекватнее представляют интересы США, и они сохранили способность к более-менее нормальному политическому мышлению.Таким образом, через год нам будет сложно. Поэтому с военно-технической точки зрения лучше решить вопрос с Украиной в 2024 году, пока в Америке не произошли драматические изменения.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20231208/1051841177.html

https://ukraina.ru/20231207/1051839185.html

https://ukraina.ru/20231206/1051806030.html

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2023

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, сша, украина, терроризм, всу, демократическая партия, республиканская партия, илья кива, александр дугин, дарья дугина, владлен татарский