Максим Вилков: Россия разобьет ВСУ, если Зеленский до 2025 года поставит под ружье 5 миллионов человек - 12.12.2023 Украина.ру
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Максим Вилков: Россия разобьет ВСУ, если Зеленский до 2025 года поставит под ружье 5 миллионов человек
Максим Вилков: Россия разобьет ВСУ, если Зеленский до 2025 года поставит под ружье 5 миллионов человек - 12.12.2023 Украина.ру
Максим Вилков: Россия разобьет ВСУ, если Зеленский до 2025 года поставит под ружье 5 миллионов человек
США не пошли бы ва-банк по Украине даже без фактора Израиля. Заканчивается срок администрации Байдена. У нее просто не будет времени, чтобы за столь короткий период решить такие масштабные задачи. И у нее нет полного контроля за финансовыми потоками
2023-12-12T16:28
2023-12-12T16:28
интервью
россия
всу
владимир зеленский
джо байден
сша
виталий кличко
петр порошенко
украина
политика
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Дело не в том, что они не хотят поддержать Украину. Просто внутренняя ситуация такова, что Украиной можно пожертвовать, чтобы остаться у власти, списав все проблемы на киевский режим, считает историк, правозащитник, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Максим, каким мобилизационным потенциалом еще обладает киевский режим, чтобы отправить людей на фронт без риска для генофонда?- Мобилизационный ресурс – это то, сколько людей можно максимум призвать в армию.- Мы сейчас говорим только про мужчин? Или уже не только?- Обо всех.Мы не знаем точно, сколько людей живет на Украине. Последняя перепись населения проводилась в 2001 году. Проводилась она кое-как. В отношении ее результатов уже есть большие сомнения. Все остальные цифры будут только оценочными.В 2019 году украинское население (без Крыма и части Донбасса) пытались посчитать по косвенным показателям: по числу пользователей услугами мобильных операторов (37 миллионов человек) и по числу потребителей хлеба (25 миллионов человек). Если к 1991 году население Украинской ССР действительно составляло 50 миллионов человек, то это в любом случае катастрофа. В той же Польше, которая по территории значительно меньше Украины, проживает 40 миллионов человек.После начала СВО американские отставные генералы говорили, что на подконтрольной Киеву территории проживает меньше 20 миллиона человек. Украинский институт демографии давал оценку в 29 миллионов. И та, и другая цифра получена очень просто. Они посчитали цифры ООН по беженцам и вычли ее из максимальной/минимальной оценки населения.Таким образом, сейчас на украинских территориях проживает от 19 до 29 миллионов человек.- И сколько из этих людей можно мобилизовать в армию?- Для условно демократической страны с условно рыночной экономикой этот предел рассчитан давно – 10% населения. Это значит, что на каждого солдата будут работать 9 человек в тылу. В этом случае вы сможете обеспечить бойца обмундированием, вооружением и продовольствием, а экономика не схлопнется сразу.Есть предельные цифры мобилизации для ХХ века: Советский Союз и нацистская Германия. СССР за время Великой Отечественной войны мобилизовал 17% населения, Третий Рейх мобилизовал 25% населения. Мы еле-еле из этого выкарабкались, а к весне 1945 года немецкая экономика рухнула. И дело не в том, что Германию бомбила союзная авиация. Нельзя столько людей ставить под ружье.Когда вы изымаете из общества одного человека в армию, вы теряете минимум пять человек, которые будут его обеспечивать.- Вы сказали, что одного солдата обеспечивают девять человек. А как быть с детьми?- Грубо говоря, трудоспособным является только половина вашего населения. То есть мы подкрадываемся к цифре, что Украина в нормальной ситуации (без экстрима и уничтожения экономики) может мобилизовать 2-3 миллиона человек. Эта цифра соответствует тому, что говорили украинские генералы перед СВО. Залужный еще в январе 2022 года говорил, что Киев может поставить под ружье 2 миллиона человек.- Может ли Украина вооружить столько людей?- Мы не знаем этого предела, потому что Украина находится на полном военном обеспечении стран НАТО. У нее нет своего оборонного производства. Но поскольку ВСУ полностью обеспечиваются НАТО и поскольку экономика Украины содержится за счет западных дотаций, теоретически она может забрать в армию больше людей. Она может подставить под ружье все население, способное держать в руках оружие. Если, конечно, оно у них будет. А численность здоровых мужчин на Украине сейчас оценивается от 3 до 7 миллионов человек.- Можно ли призывать женщин? Если можно, как это будет выглядеть технически?- Уровень военной экзальтации на Украине такой, что еще два месяца назад этот вопрос можно было бы поставить. Но по мере того, как ВСУ будут терпеть поражения на фронте, уровень этой экзальтации будет падать. И призывать женщин станет сложнее.Вообще надо понимать, что у женщин гораздо больше физиологических ограничений, чтобы идти в армию. Им нужно особое обеспечение. Придется решать массу бытовых вопросов, которые любую армию поставят в тупик.Массовый призыв женщин осуществляется только в Израиле. И то не в линейные боевые части.Понятно, что на Украине в плане добровольчества использование женщин применяется. Кадры с ними мы видели. Но до массового призыва не дойдет. На Украине еще есть, кого призывать. Но есть вопрос нехватки оружия для тех, кого уже призвали.По некоторым данным, за все время конфликта в ВСУ призвали до 1,5 миллиона человек. Имеются в виду те, кто уже был в армии до 2022 года, и тех, кого призвали за все эти волны мобилизации. Это очень много для такой страны.- Вопрос еще в том, что призыв в армию женщин сразу же ударит по демографии.- Есть исторический пример Парагвайской войны в XIX веке, когда все соседи объединились против Парагвая и пошли на него войной. Парагвай тогда потерял 2/3 населения. Взрослых мужчин просто выкосили. Старики и женщины тоже воевали. И Парагвай не восстановил численность населения до сих пор.- Теперь поговорим о власти на Украине. На фоне конфликта Зеленского и Залужного появляется фигура Кличко. Некоторые эксперты считают его чуть ли не марионеткой Германии. И в какой-то момент он действительно хотел стать президентом Украины.- Действительно ходили слухи, что когда после Евромайдана 2014 года встал вопрос о президенте, Кличко захотел возглавить Украину. У него была не только поддержка Германии, но и хорошие связи среди республиканцев (к разговору о предстоящих выборах в США). Тогда он проиграл Порошенко, поскольку Порошенко был более привычной фигурой, знавшей все ходы и выходы в системе власти. Одним словом, Порошенко переиграл Кличко в аппаратной игре.Сейчас ситуация меняется. Возможно, Кличко снова идет на самый верх. Почему? Потому что "Акела промахнулся". На Украине почувствовали слабость власти Зеленского. Самое главное, что ее почувствовали в США. А у США есть большой опыт управления локальными конфликтами, которые ведутся с подачи и при поддержке Вашингтона.Все происходит одинаково. Есть некая власть. Эта власть держится при помощи американских военных и американских денег. Эта власть разворовывает иностранные транши, проводит репрессии, терпит поражения. В какой-то момент ее приходится менять. И с подачи американцев (или с их молчаливого одобрения) происходит государственный переворот. Это старая рабочая схема. Во Вьетнаме или в Корее эти перевороты были один за другим.Возможно, чтобы упустить ситуацию из-под контроля, Зеленского будут менять. И, чувствуя это, на Украине активизируются все игроки, которые всегда были в местной политике.Кличко там был всегда. Он никуда не девался. У него нет настолько отрицательного имиджа, как у Порошенко, потому что он еще не был президентом. В сравнении с другими мэрами Киева, Кличко, несмотря на то, что он "гений словесности", тоже выглядит лучше.- Эта замена Зеленского будет связана с тем, чтобы Украина попыталась добиться хоть каких-то успехов на поле боя? Или просто для того, чтобы она сохранила территорию?- Если президентом Украины станет Кличко, то он может быть фигурой, с которой Киев может пойти на переговоры. Всех собак повесят на Зеленского. Мол, у нас есть новая власть, поэтому давайте договоримся с чистого листа.Возможна и некая фиксация убытков. Убрали старого менеджера, назначили кризис-менеджера, будем разруливать.Вопрос новых военных инициатив и изменений ситуации на фронте сильно зависит от внутренней политики США. Если Вашингтон хочет что-то изменить, он должен резко повысить ставки. Речь идет не о 60 миллиардах долларов, которые они якобы пообещали Украине, но никак не дадут. Должны быть гораздо большие суммы.- Но, учитывая фактор Израиля, США на Украине ва-банк не пойдут?- США не пошли бы ва-банк по Украине даже без фактора Израиля. Заканчивается срок администрации Байдена. У нее просто не будет времени, чтобы за столь короткий период решить такие масштабные задачи. И у нее нет полного контроля за финансовыми потоками.Дело не в том, что они не хотят поддержать Украину. Просто внутренняя ситуация такова, что Украиной можно пожертвовать, чтобы остаться у власти, списав все проблемы на киевский режим.
https://ukraina.ru/20221117/1040924693.html
https://ukraina.ru/20231212/1051915442.html
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Александр Порунов
Александр Порунов
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интервью, россия, всу, владимир зеленский, джо байден, сша, виталий кличко, петр порошенко, украина, политика, единая россия, мобилизация
Интервью, Россия, ВСУ, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, Виталий Кличко, Петр Порошенко, Украина, политика, Единая Россия, мобилизация

Максим Вилков: Россия разобьет ВСУ, если Зеленский до 2025 года поставит под ружье 5 миллионов человек

16:28 12.12.2023
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаМаксим Вилков интервью
Максим Вилков интервью - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Александр Порунов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
США не пошли бы ва-банк по Украине даже без фактора Израиля. Заканчивается срок администрации Байдена. У нее просто не будет времени, чтобы за столь короткий период решить такие масштабные задачи. И у нее нет полного контроля за финансовыми потоками
Дело не в том, что они не хотят поддержать Украину. Просто внутренняя ситуация такова, что Украиной можно пожертвовать, чтобы остаться у власти, списав все проблемы на киевский режим, считает историк, правозащитник, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Максим, каким мобилизационным потенциалом еще обладает киевский режим, чтобы отправить людей на фронт без риска для генофонда?
- Мобилизационный ресурс – это то, сколько людей можно максимум призвать в армию.
- Мы сейчас говорим только про мужчин? Или уже не только?
- Обо всех.
Мы не знаем точно, сколько людей живет на Украине. Последняя перепись населения проводилась в 2001 году. Проводилась она кое-как. В отношении ее результатов уже есть большие сомнения. Все остальные цифры будут только оценочными.
Максим Вилков интервью - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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В 2019 году украинское население (без Крыма и части Донбасса) пытались посчитать по косвенным показателям: по числу пользователей услугами мобильных операторов (37 миллионов человек) и по числу потребителей хлеба (25 миллионов человек).
Если к 1991 году население Украинской ССР действительно составляло 50 миллионов человек, то это в любом случае катастрофа. В той же Польше, которая по территории значительно меньше Украины, проживает 40 миллионов человек.
После начала СВО американские отставные генералы говорили, что на подконтрольной Киеву территории проживает меньше 20 миллиона человек. Украинский институт демографии давал оценку в 29 миллионов. И та, и другая цифра получена очень просто.
Они посчитали цифры ООН по беженцам и вычли ее из максимальной/минимальной оценки населения.
Таким образом, сейчас на украинских территориях проживает от 19 до 29 миллионов человек.
- И сколько из этих людей можно мобилизовать в армию?
- Для условно демократической страны с условно рыночной экономикой этот предел рассчитан давно – 10% населения. Это значит, что на каждого солдата будут работать 9 человек в тылу. В этом случае вы сможете обеспечить бойца обмундированием, вооружением и продовольствием, а экономика не схлопнется сразу.
Есть предельные цифры мобилизации для ХХ века: Советский Союз и нацистская Германия. СССР за время Великой Отечественной войны мобилизовал 17% населения, Третий Рейх мобилизовал 25% населения.
Мы еле-еле из этого выкарабкались, а к весне 1945 года немецкая экономика рухнула. И дело не в том, что Германию бомбила союзная авиация. Нельзя столько людей ставить под ружье.
Когда вы изымаете из общества одного человека в армию, вы теряете минимум пять человек, которые будут его обеспечивать.
- Вы сказали, что одного солдата обеспечивают девять человек. А как быть с детьми?
- Грубо говоря, трудоспособным является только половина вашего населения. То есть мы подкрадываемся к цифре, что Украина в нормальной ситуации (без экстрима и уничтожения экономики) может мобилизовать 2-3 миллиона человек. Эта цифра соответствует тому, что говорили украинские генералы перед СВО.
Залужный еще в январе 2022 года говорил, что Киев может поставить под ружье 2 миллиона человек.
- Может ли Украина вооружить столько людей?
- Мы не знаем этого предела, потому что Украина находится на полном военном обеспечении стран НАТО. У нее нет своего оборонного производства. Но поскольку ВСУ полностью обеспечиваются НАТО и поскольку экономика Украины содержится за счет западных дотаций, теоретически она может забрать в армию больше людей. Она может подставить под ружье все население, способное держать в руках оружие.
Если, конечно, оно у них будет. А численность здоровых мужчин на Украине сейчас оценивается от 3 до 7 миллионов человек.
- Можно ли призывать женщин? Если можно, как это будет выглядеть технически?
- Уровень военной экзальтации на Украине такой, что еще два месяца назад этот вопрос можно было бы поставить. Но по мере того, как ВСУ будут терпеть поражения на фронте, уровень этой экзальтации будет падать. И призывать женщин станет сложнее.
Вообще надо понимать, что у женщин гораздо больше физиологических ограничений, чтобы идти в армию. Им нужно особое обеспечение. Придется решать массу бытовых вопросов, которые любую армию поставят в тупик.
Массовый призыв женщин осуществляется только в Израиле. И то не в линейные боевые части.
Понятно, что на Украине в плане добровольчества использование женщин применяется. Кадры с ними мы видели. Но до массового призыва не дойдет. На Украине еще есть, кого призывать. Но есть вопрос нехватки оружия для тех, кого уже призвали.
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По некоторым данным, за все время конфликта в ВСУ призвали до 1,5 миллиона человек. Имеются в виду те, кто уже был в армии до 2022 года, и тех, кого призвали за все эти волны мобилизации. Это очень много для такой страны.
- Вопрос еще в том, что призыв в армию женщин сразу же ударит по демографии.
- Есть исторический пример Парагвайской войны в XIX веке, когда все соседи объединились против Парагвая и пошли на него войной. Парагвай тогда потерял 2/3 населения. Взрослых мужчин просто выкосили. Старики и женщины тоже воевали. И Парагвай не восстановил численность населения до сих пор.
- Теперь поговорим о власти на Украине. На фоне конфликта Зеленского и Залужного появляется фигура Кличко. Некоторые эксперты считают его чуть ли не марионеткой Германии. И в какой-то момент он действительно хотел стать президентом Украины.
- Действительно ходили слухи, что когда после Евромайдана 2014 года встал вопрос о президенте, Кличко захотел возглавить Украину. У него была не только поддержка Германии, но и хорошие связи среди республиканцев (к разговору о предстоящих выборах в США).
Тогда он проиграл Порошенко, поскольку Порошенко был более привычной фигурой, знавшей все ходы и выходы в системе власти. Одним словом, Порошенко переиграл Кличко в аппаратной игре.
Сейчас ситуация меняется. Возможно, Кличко снова идет на самый верх. Почему? Потому что "Акела промахнулся". На Украине почувствовали слабость власти Зеленского. Самое главное, что ее почувствовали в США. А у США есть большой опыт управления локальными конфликтами, которые ведутся с подачи и при поддержке Вашингтона.
Все происходит одинаково. Есть некая власть. Эта власть держится при помощи американских военных и американских денег. Эта власть разворовывает иностранные транши, проводит репрессии, терпит поражения.
В какой-то момент ее приходится менять. И с подачи американцев (или с их молчаливого одобрения) происходит государственный переворот. Это старая рабочая схема. Во Вьетнаме или в Корее эти перевороты были один за другим.
Возможно, чтобы упустить ситуацию из-под контроля, Зеленского будут менять. И, чувствуя это, на Украине активизируются все игроки, которые всегда были в местной политике.
Кличко там был всегда. Он никуда не девался. У него нет настолько отрицательного имиджа, как у Порошенко, потому что он еще не был президентом. В сравнении с другими мэрами Киева, Кличко, несмотря на то, что он "гений словесности", тоже выглядит лучше.
- Эта замена Зеленского будет связана с тем, чтобы Украина попыталась добиться хоть каких-то успехов на поле боя? Или просто для того, чтобы она сохранила территорию?
- Если президентом Украины станет Кличко, то он может быть фигурой, с которой Киев может пойти на переговоры. Всех собак повесят на Зеленского. Мол, у нас есть новая власть, поэтому давайте договоримся с чистого листа.
Возможна и некая фиксация убытков. Убрали старого менеджера, назначили кризис-менеджера, будем разруливать.
Александр Казаков интервью
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Александр Казаков: Пока Байден "съезжает по пандусу", Россия совсем загоняла ВСУ от Харькова до ЗапорожьяСША не сливают Украину. Слить Украину – значит, проиграть. США как бы уходят из непосредственного управления конфликтом и передают его своим союзникам.
Вопрос новых военных инициатив и изменений ситуации на фронте сильно зависит от внутренней политики США. Если Вашингтон хочет что-то изменить, он должен резко повысить ставки. Речь идет не о 60 миллиардах долларов, которые они якобы пообещали Украине, но никак не дадут. Должны быть гораздо большие суммы.
- Но, учитывая фактор Израиля, США на Украине ва-банк не пойдут?
- США не пошли бы ва-банк по Украине даже без фактора Израиля. Заканчивается срок администрации Байдена. У нее просто не будет времени, чтобы за столь короткий период решить такие масштабные задачи. И у нее нет полного контроля за финансовыми потоками.
Дело не в том, что они не хотят поддержать Украину. Просто внутренняя ситуация такова, что Украиной можно пожертвовать, чтобы остаться у власти, списав все проблемы на киевский режим.
 
ИнтервьюРоссияВСУВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАВиталий КличкоПетр ПорошенкоУкраинаполитикаЕдиная Россиямобилизация
 
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