Силы ПВО сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка – Гладков
Российские средства ПВО сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом губернатор Вячеслав Гладков утром 12 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с регулярными обстрелами и атаками БПЛА со стороны ВСУ. Протяжённость украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Гладков публикует сводку об ударах по региону с 21 мая. По словам Губернатора, это решение было принято им из-за распространения в интернете большого количества недостоверной информации об обстрелах.
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