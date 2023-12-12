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Силы ПВО сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка – Гладков

Силы ПВО сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка – Гладков - 12.12.2023 Украина.ру

Силы ПВО сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка – Гладков

Российские средства ПВО сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом губернатор Вячеслав Гладков утром 12 декабря сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-12T06:22

2023-12-12T06:22

2023-12-12T06:22

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"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с регулярными обстрелами и атаками БПЛА со стороны ВСУ. Протяжённость украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.Гладков публикует сводку об ударах по региону с 21 мая. По словам Губернатора, это решение было принято им из-за распространения в интернете большого количества недостоверной информации об обстрелах.

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новости, россия, белгородская область, пво, бпла, всу, сво, вячеслав гладков