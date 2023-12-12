Силы ПВО сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка – Гладков - 12.12.2023 Украина.ру
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Силы ПВО сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка – Гладков
Силы ПВО сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка – Гладков - 12.12.2023 Украина.ру
Силы ПВО сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка – Гладков
Российские средства ПВО сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом губернатор Вячеслав Гладков утром 12 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-12T06:22
2023-12-12T06:22
новости
россия
белгородская область
пво
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вячеслав гладков
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"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с регулярными обстрелами и атаками БПЛА со стороны ВСУ. Протяжённость украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.Гладков публикует сводку об ударах по региону с 21 мая. По словам Губернатора, это решение было принято им из-за распространения в интернете большого количества недостоверной информации об обстрелах.
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новости, россия, белгородская область, пво, бпла, всу, сво, вячеслав гладков
Новости, Россия, Белгородская область, ПВО, БПЛА, ВСУ, СВО, Вячеслав Гладков

Силы ПВО сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка – Гладков

06:22 12.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Российские средства ПВО сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом губернатор Вячеслав Гладков утром 12 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с регулярными обстрелами и атаками БПЛА со стороны ВСУ. Протяжённость украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Гладков публикует сводку об ударах по региону с 21 мая. По словам Губернатора, это решение было принято им из-за распространения в интернете большого количества недостоверной информации об обстрелах.
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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Политолог объяснил, как армия РФ устроит Киеву "логистический ад", ударив под Харьковом и на ЗапорожьеНа заседании военной коллегии Генштаб ВС РФ будет разрабатывать план действий на 2024 год. Первый сценарий предполагает генеральное наступление, второй – продолжать активную оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
 
НовостиРоссияБелгородская областьПВОБПЛАВСУСВОВячеслав Гладков
 
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Заголовок открываемого материала
06:22Силы ПВО сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка – Гладков
06:00Политолог рассказал, как армия РФ надела на Киев "тришкин кафтан", гоняя по фронтовой дуге резервы ВСУ
05:54Пожар на норвежском химическом танкере в Красном море вызвала хуситская ракета – War Zone
05:50Александр Казаков о том, какую хитрость провернула Россия под Купянском, чтобы окончательно измотать ВСУ
05:40Политолог объяснил, зачем Залужному 17 миллионов снарядов и почему у США нет для войны "новых украинцев"
05:31Миномётчики ЗВО уничтожили разведгруппу ВСУ на Купянском направлении – МО
05:30Андрей Клинцевич раскрыл, как Россия сожгла 200 единиц техники, устроив ВСУ в Работино "второе Березино"
05:13Десантники дронами уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении – МО
05:10План действий. Эксперт о том, пойдет ли армия РФ в генеральное наступление или выберет активную оборону
05:00Политолог объяснил, как армия РФ устроит Киеву "логистический ад", ударив под Харьковом и на Запорожье
04:58Сунака призвали стать Черчиллем – Telegraph
04:40Это сигнал для Украины. Политолог объяснил, как США делают из Залужного "цепного пса" против Зеленского
04:33Расчёт "Фагота" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении – МО
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04:20Деньги будут, но потом. Политолог раскрыл, как США хотят "съехать" с Украины, чтобы не "сломать ноги"
04:09США успешно испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе – Boeing
04:00"Плохая новость для Украины": политолог о том, почему задержка помощи США станет катастрофой для Киева
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