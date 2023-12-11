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Мост между Россией и Европой, а не член НАТО - Саркози о предназначении Украины
Мост между Россией и Европой, а не член НАТО - Саркози о предназначении Украины - 11.12.2023 Украина.ру
Мост между Россией и Европой, а не член НАТО - Саркози о предназначении Украины
Украина должна стать мостом между Россией и Европой, а не членом НАТО, заявил экс-президент Франции Николя Саркози в интервью газете El Mundo
2023-12-11T16:16
2023-12-11T16:16
2023-12-11T16:16
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николя саркози
эммануэль макрон
владимир путин
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По словам Саркози, Украина имеет полное право защищать себя, однако неправильно защищать членство Украины в НАТО.Действующий президент Франции Эммануэль Макрон "был прав" в попытках сохранить открытый канал с российским лидером Владимиром Путиным почти до самого конца. Однако Макрон слишком рано свернул диалог с Россией, считает Саркози."Он был прав, пытаясь вести диалог с президентом Путиным, и я очень сожалею, что он не продолжил этот диалог, как это сделал я в 2008 году… Тогда кризис был преодолен в течение нескольких дней", – напомнил Саркози о событиях в Грузии.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что вступление Украины в НАТО означало бы Третью мировую войну.Членство Украины в НАТО, по его мнению, несвоевременно. Сийярто назвал две причины этого. Во-первых, Вашингтонский договор об основании НАТО, десятая статья которого гласит, что к альянсу могут присоединяться только те страны, которые внесли бы вклад в Североатлантическую безопасность. Воюющая страна не способствует безопасности в регионе, а присоединение к Альянсу привело бы НАТО к угрозе "прямого столкновения с Россией, что означало бы Третью Мировую войну".Вторая причина заключается в том, что НАТО - это сообщество, основанное на ценностях. Об этом тоже ясно говорится в Вашингтонском договоре. Поэтому очевидно, что в альянсе нет места стране, которая постоянно отбирает, нарушает, отзывает права национальных меньшинств, подчеркнул глава венгерской дипломатии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, франция, россия, нато, николя саркози, эммануэль макрон, владимир путин
Мост между Россией и Европой, а не член НАТО - Саркози о предназначении Украины
Украина должна стать мостом между Россией и Европой, а не членом НАТО, заявил экс-президент Франции Николя Саркози в интервью газете El Mundo
По словам Саркози, Украина имеет полное право защищать себя, однако неправильно защищать членство Украины в НАТО.
"Призвание Украины должно заключаться в том, чтобы оставаться нейтральной страной, разумеется, с твердыми гарантиями безопасности со стороны международного сообщества, и стремиться вновь стать мостом между Россией и Европой", - заявил Саркози.
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон
"был прав" в попытках сохранить открытый канал с российским лидером Владимиром Путиным
почти до самого конца. Однако Макрон слишком рано свернул диалог с Россией, считает Саркози.
"Он был прав, пытаясь вести диалог с президентом Путиным, и я очень сожалею, что он не продолжил этот диалог, как это сделал я в 2008 году… Тогда кризис был преодолен в течение нескольких дней", – напомнил Саркози о событиях в Грузии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял
, что вступление Украины в НАТО означало бы Третью мировую войну.
Членство Украины в НАТО, по его мнению, несвоевременно. Сийярто назвал две причины этого. Во-первых, Вашингтонский договор об основании НАТО, десятая статья которого гласит, что к альянсу могут присоединяться только те страны, которые внесли бы вклад в Североатлантическую безопасность. Воюющая страна не способствует безопасности в регионе, а присоединение к Альянсу привело бы НАТО к угрозе "прямого столкновения с Россией, что означало бы Третью Мировую войну".
Вторая причина заключается в том, что НАТО - это сообщество, основанное на ценностях. Об этом тоже ясно говорится в Вашингтонском договоре. Поэтому очевидно, что в альянсе нет места стране, которая постоянно отбирает, нарушает, отзывает права национальных меньшинств, подчеркнул глава венгерской дипломатии.