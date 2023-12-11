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Мост между Россией и Европой, а не член НАТО - Саркози о предназначении Украины

Мост между Россией и Европой, а не член НАТО - Саркози о предназначении Украины - 11.12.2023 Украина.ру

Мост между Россией и Европой, а не член НАТО - Саркози о предназначении Украины

Украина должна стать мостом между Россией и Европой, а не членом НАТО, заявил экс-президент Франции Николя Саркози в интервью газете El Mundo

2023-12-11T16:16

2023-12-11T16:16

2023-12-11T16:16

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По словам Саркози, Украина имеет полное право защищать себя, однако неправильно защищать членство Украины в НАТО.Действующий президент Франции Эммануэль Макрон "был прав" в попытках сохранить открытый канал с российским лидером Владимиром Путиным почти до самого конца. Однако Макрон слишком рано свернул диалог с Россией, считает Саркози."Он был прав, пытаясь вести диалог с президентом Путиным, и я очень сожалею, что он не продолжил этот диалог, как это сделал я в 2008 году… Тогда кризис был преодолен в течение нескольких дней", – напомнил Саркози о событиях в Грузии.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что вступление Украины в НАТО означало бы Третью мировую войну.Членство Украины в НАТО, по его мнению, несвоевременно. Сийярто назвал две причины этого. Во-первых, Вашингтонский договор об основании НАТО, десятая статья которого гласит, что к альянсу могут присоединяться только те страны, которые внесли бы вклад в Североатлантическую безопасность. Воюющая страна не способствует безопасности в регионе, а присоединение к Альянсу привело бы НАТО к угрозе "прямого столкновения с Россией, что означало бы Третью Мировую войну".Вторая причина заключается в том, что НАТО - это сообщество, основанное на ценностях. Об этом тоже ясно говорится в Вашингтонском договоре. Поэтому очевидно, что в альянсе нет места стране, которая постоянно отбирает, нарушает, отзывает права национальных меньшинств, подчеркнул глава венгерской дипломатии.

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новости, украина, франция, россия, нато, николя саркози, эммануэль макрон, владимир путин