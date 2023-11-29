Вступление Украины в НАТО привело бы к Третьей мировой войне - Сийярто - 29.11.2023 Украина.ру
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Вступление Украины в НАТО привело бы к Третьей мировой войне - Сийярто
Вступление Украины в НАТО привело бы к Третьей мировой войне - Сийярто - 29.11.2023 Украина.ру
Вступление Украины в НАТО привело бы к Третьей мировой войне - Сийярто
Вступление Украины в НАТО означало бы Третью мировую войну, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом 29 ноября сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-29T16:03
2023-11-29T16:03
новости
венгрия
украина
петер сийярто
нато
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Членство Украины в НАТО несвоевременно. Глава МИД Венгрии назвал две причины этого. Во-первых, Вашингтонский договор об основании НАТО, десятая статья которого гласит, что к альянсу могут присоединяться только те страны, которые внесли бы вклад в Североатлантическую безопасность, отметил Сийярто.Вторая причина заключается в том, что НАТО - это сообщество, основанное на ценностях. Об этом тоже ясно говорится в Вашингтонском договоре. Поэтому очевидно, что в альянсе нет места стране, которая постоянно отбирает, нарушает, отзывает права национальных меньшинств, подчеркнул он.Также Сийярто отметил, что на сегодняшнем заседании НАТО для Украины составили план осуществления реформ. Будапешт, в свою очередь, будет пристально следить за соблюдением прав национальных меньшинств на Украине
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новости, венгрия, украина, петер сийярто, нато
Новости, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, НАТО

Вступление Украины в НАТО привело бы к Третьей мировой войне - Сийярто

16:03 29.11.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Вступление Украины в НАТО означало бы Третью мировую войну, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом 29 ноября сообщили журналисты РИА Новости
Членство Украины в НАТО несвоевременно. Глава МИД Венгрии назвал две причины этого. Во-первых, Вашингтонский договор об основании НАТО, десятая статья которого гласит, что к альянсу могут присоединяться только те страны, которые внесли бы вклад в Североатлантическую безопасность, отметил Сийярто.
"Сейчас очевидно, что воюющая страна не способствует безопасности региона", наоборот, прием Украины в альянс привел бы НАТО к угрозе прямого столкновения с Россией, что означало бы Третью Мировую войну", - глава венгерский дипломат.
Вторая причина заключается в том, что НАТО - это сообщество, основанное на ценностях. Об этом тоже ясно говорится в Вашингтонском договоре. Поэтому очевидно, что в альянсе нет места стране, которая постоянно отбирает, нарушает, отзывает права национальных меньшинств, подчеркнул он.
Также Сийярто отметил, что на сегодняшнем заседании НАТО для Украины составили план осуществления реформ. Будапешт, в свою очередь, будет пристально следить за соблюдением прав национальных меньшинств на Украине
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
07:24
"От широкой реки военной помощи осталось несколько капель слёз": "Слуги народа" срочно вылетают в СШАДальнейшее финансирование со стороны Запада под угрозой. Убедить американских законодателей не перекрывать денежные потоки постарается украинский политический десант, который скоро прибудет в Штаты
 
НовостиВенгрияУкраинаПетер СийяртоНАТО
 
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