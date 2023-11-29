https://ukraina.ru/20231129/1051594096.html

Вступление Украины в НАТО привело бы к Третьей мировой войне - Сийярто

Вступление Украины в НАТО привело бы к Третьей мировой войне - Сийярто - 29.11.2023 Украина.ру

Вступление Украины в НАТО привело бы к Третьей мировой войне - Сийярто

Вступление Украины в НАТО означало бы Третью мировую войну, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом 29 ноября сообщили журналисты РИА Новости

2023-11-29T16:03

2023-11-29T16:03

2023-11-29T16:03

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Членство Украины в НАТО несвоевременно. Глава МИД Венгрии назвал две причины этого. Во-первых, Вашингтонский договор об основании НАТО, десятая статья которого гласит, что к альянсу могут присоединяться только те страны, которые внесли бы вклад в Североатлантическую безопасность, отметил Сийярто.Вторая причина заключается в том, что НАТО - это сообщество, основанное на ценностях. Об этом тоже ясно говорится в Вашингтонском договоре. Поэтому очевидно, что в альянсе нет места стране, которая постоянно отбирает, нарушает, отзывает права национальных меньшинств, подчеркнул он.Также Сийярто отметил, что на сегодняшнем заседании НАТО для Украины составили план осуществления реформ. Будапешт, в свою очередь, будет пристально следить за соблюдением прав национальных меньшинств на Украине

https://ukraina.ru/20231129/1051533859.html

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2023

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новости, венгрия, украина, петер сийярто, нато