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В Харьковской области пострадал объект критической инфраструктуры – глава ОВА

В Харьковской области пострадал объект критической инфраструктуры – глава ОВА - 09.12.2023 Украина.ру

В Харьковской области пострадал объект критической инфраструктуры – глава ОВА

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов утверждает, что в селе Моначиновка в результате взрыва повреждён объект критической инфрастуктуры. Об этом 9 декабря он написал в своём телеграм-канале

2023-12-09T10:34

2023-12-09T10:34

2023-12-09T10:34

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По его словам, село Моначиновка Купянского района ночью подверглось ударам, повредившим "объект критической инфраструктуры". Назначение объекта не уточняется.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231209/1051876859.html

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новости, украина, харьковская область, взрыв, сво