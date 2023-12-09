В Харьковской области пострадал объект критической инфраструктуры – глава ОВА - 09.12.2023 Украина.ру
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В Харьковской области пострадал объект критической инфраструктуры – глава ОВА
В Харьковской области пострадал объект критической инфраструктуры – глава ОВА - 09.12.2023 Украина.ру
В Харьковской области пострадал объект критической инфраструктуры – глава ОВА
Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов утверждает, что в селе Моначиновка в результате взрыва повреждён объект критической инфрастуктуры. Об этом 9 декабря он написал в своём телеграм-канале
2023-12-09T10:34
2023-12-09T10:34
новости
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харьковская область
взрыв
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По его словам, село Моначиновка Купянского района ночью подверглось ударам, повредившим "объект критической инфраструктуры". Назначение объекта не уточняется.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, харьковская область, взрыв, сво
Новости, Украина, Харьковская область, взрыв, СВО

В Харьковской области пострадал объект критической инфраструктуры – глава ОВА

10:34 09.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов утверждает, что в селе Моначиновка в результате взрыва повреждён объект критической инфрастуктуры. Об этом 9 декабря он написал в своём телеграм-канале
По его словам, село Моначиновка Купянского района ночью подверглось ударам, повредившим "объект критической инфраструктуры". Назначение объекта не уточняется.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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