В Харьковской области пострадал объект критической инфраструктуры – глава ОВА
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов утверждает, что в селе Моначиновка в результате взрыва повреждён объект критической инфрастуктуры. Об этом 9 декабря он написал в своём телеграм-канале
По его словам, село Моначиновка Купянского района ночью подверглось ударам, повредившим "объект критической инфраструктуры". Назначение объекта не уточняется.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.