Антироссийские санкции важны Западу уже не результатом – директор института РАН - 09.12.2023 Украина.ру
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Антироссийские санкции важны Западу уже не результатом – директор института РАН
Антироссийские санкции важны Западу уже не результатом – директор института РАН - 09.12.2023 Украина.ру
Антироссийские санкции важны Западу уже не результатом – директор института РАН
Всё более жёсткие санкции против России важны Западу уже не с точки зрения результата, а как информационный повод, показывающий, что он продолжает поддерживать Киев. Об этом со ссылкой на директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва 9 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-09T08:00
2023-12-09T08:00
новости
россия
запад
сша
антироссийские санкции
русофобия
информационная война
сво
украина
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"Вашингтон и Брюссель не остановятся. Каждый новый раунд санкций важен для них не с точки зрения результата, а как информационный повод, демонстрирующий, что ЕС продолжает поддерживать Украину", - сказал Широв.Он подчеркнул, что "ни в коем случае не умаляя влияния санкций на экономику России, которые каждый раз становятся все жёстче, главного они не достигли".По мнению эксперта, начиная вводить санкции Запад рассчитывал на краткосрочный эффект."На это была сделана его ставка. Запад хотел быстро нанести Москве, как говорят военные, неприемлемый ущерб, вызвав недовольство всех - и бизнеса, и населения. Ничего подобно, однако, не произошло", - добавил Широв.
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новости, россия, запад, сша, антироссийские санкции, русофобия, информационная война, сво, украина
Новости, Россия, Запад, США, антироссийские санкции, Русофобия, информационная война, СВО, Украина

Антироссийские санкции важны Западу уже не результатом – директор института РАН

08:00 09.12.2023
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Фото : CC0, Pixabay
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Всё более жёсткие санкции против России важны Западу уже не с точки зрения результата, а как информационный повод, показывающий, что он продолжает поддерживать Киев. Об этом со ссылкой на директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва 9 декабря сообщает РИА Новости
"Вашингтон и Брюссель не остановятся. Каждый новый раунд санкций важен для них не с точки зрения результата, а как информационный повод, демонстрирующий, что ЕС продолжает поддерживать Украину", - сказал Широв.
Он подчеркнул, что "ни в коем случае не умаляя влияния санкций на экономику России, которые каждый раз становятся все жёстче, главного они не достигли".
По мнению эксперта, начиная вводить санкции Запад рассчитывал на краткосрочный эффект.
"На это была сделана его ставка. Запад хотел быстро нанести Москве, как говорят военные, неприемлемый ущерб, вызвав недовольство всех - и бизнеса, и населения. Ничего подобно, однако, не произошло", - добавил Широв.
- РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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