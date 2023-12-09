Украину ждёт "пара напряжённых недель" – Укрэнерго - 09.12.2023 Украина.ру
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Украину ждёт "пара напряжённых недель" – Укрэнерго
Украину ждёт "пара напряжённых недель" – Укрэнерго - 09.12.2023 Украина.ру
Украину ждёт "пара напряжённых недель" – Укрэнерго
Украинцев предупредили о "паре напряжённых" недель, связанных с ограничениями в энергоснабжении. Председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона обосновал проблемы понижением температуры воздуха
2023-12-09T01:10
2023-12-09T01:10
новости
украина
энергосистема украины
укрэнерго
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Ранее в "Укрэнерго" уже предупреждали о сложной ситуацией, связанной со снижением температуры. Тогда уточняли, что потребности становится сложнее покрывать из-за проблем с имеющимся составом, а ситуацию можно изменить за счёт ремонта всех энергоблоков. Напомним, в четверг, 7 декабря, был зафиксирован дефицит электроэнергии на территории Украины, ситуация расценивалась как сложная, аварийная помощь запрошена у Словакии, Румынии и Польши.
https://ukraina.ru/20231007/1049979798.html
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новости, украина, энергосистема украины, укрэнерго
Новости, Украина, Энергосистема Украины, Укрэнерго

Украину ждёт "пара напряжённых недель" – Укрэнерго

01:10 09.12.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПрекращение электроснабжения Крыма Украиной
Прекращение электроснабжения Крыма Украиной - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Украинцев предупредили о "паре напряжённых" недель, связанных с ограничениями в энергоснабжении. Председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона обосновал проблемы понижением температуры воздуха

"У нас впереди одна-две ещё такие напряжённые недели могут быть потенциально, особенно, если температуры будут низкими. Ближе к Новому году потребление уже будет спадать в системе", – приводит его слова телеграм-канал украинского издания "Страна.ua".

Ранее в "Укрэнерго" уже предупреждали о сложной ситуацией, связанной со снижением температуры. Тогда уточняли, что потребности становится сложнее покрывать из-за проблем с имеющимся составом, а ситуацию можно изменить за счёт ремонта всех энергоблоков.
Напомним, в четверг, 7 декабря, был зафиксирован дефицит электроэнергии на территории Украины, ситуация расценивалась как сложная, аварийная помощь запрошена у Словакии, Румынии и Польши.
7 октября, 01:09
Энергосистема Украины стала ещё более уязвимой – ReutersВысокоточные удары ВКС России значительно повредили украинские энергообъекты. К зиме страна приближается с ещё более уязвимой энергосистемой. Об этом говорится в репортаже Reuters
 
НовостиУкраинаЭнергосистема УкраиныУкрэнерго
 
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