https://ukraina.ru/20231209/1051873171.html

Украину ждёт "пара напряжённых недель" – Укрэнерго

Украину ждёт "пара напряжённых недель" – Укрэнерго - 09.12.2023 Украина.ру

Украину ждёт "пара напряжённых недель" – Укрэнерго

Украинцев предупредили о "паре напряжённых" недель, связанных с ограничениями в энергоснабжении. Председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона обосновал проблемы понижением температуры воздуха

2023-12-09T01:10

2023-12-09T01:10

2023-12-09T01:10

новости

украина

энергосистема украины

укрэнерго

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Ранее в "Укрэнерго" уже предупреждали о сложной ситуацией, связанной со снижением температуры. Тогда уточняли, что потребности становится сложнее покрывать из-за проблем с имеющимся составом, а ситуацию можно изменить за счёт ремонта всех энергоблоков. Напомним, в четверг, 7 декабря, был зафиксирован дефицит электроэнергии на территории Украины, ситуация расценивалась как сложная, аварийная помощь запрошена у Словакии, Румынии и Польши.

https://ukraina.ru/20231007/1049979798.html

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новости, украина, энергосистема украины, укрэнерго