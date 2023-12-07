https://ukraina.ru/20231207/1051843403.html

"Укрэнерго" бьёт тревогу: энергосистема не справляется, впереди – сложный период

"Укрэнерго" бьёт тревогу: энергосистема не справляется, впереди – сложный период - 07.12.2023 Украина.ру

"Укрэнерго" бьёт тревогу: энергосистема не справляется, впереди – сложный период

В национальной энергетической компании Украины "Укрэнерго" предупредили о сложной ситуацией, связанной со снижением температуры. Потребности становится сложнее покрывать из-за проблем с имеющимся составом, заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона

2023-12-07T22:00

2023-12-07T22:00

2023-12-07T22:00

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укрэнерго

электроэнергия

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По его словам, ситуацию можно изменить за счёт ремонта в этом месяце всех энергоблоков. Также "Укрэнерго" призывает принять необходимые регуляторные решения, чтобы привлечь импорт из Европы. В четверг, 7 декабря, был зафиксирован дефицит электроэнергии на территории Украины, ситуация расценивалась как сложная, аварийная помощь запрошена у Словакии, Румынии и Польши. Сегодня в стране остаются обесточенными более 400 населённых пунктов. "Укрэнерго" в конце ноября призвала жителей страны к экономии электроэнергии на фоне похолодания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, укрэнерго, электроэнергия