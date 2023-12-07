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"Укрэнерго" бьёт тревогу: энергосистема не справляется, впереди – сложный период
"Укрэнерго" бьёт тревогу: энергосистема не справляется, впереди – сложный период - 07.12.2023 Украина.ру
"Укрэнерго" бьёт тревогу: энергосистема не справляется, впереди – сложный период
В национальной энергетической компании Украины "Укрэнерго" предупредили о сложной ситуацией, связанной со снижением температуры. Потребности становится сложнее покрывать из-за проблем с имеющимся составом, заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона
2023-12-07T22:00
2023-12-07T22:00
2023-12-07T22:00
новости
украина
укрэнерго
электроэнергия
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По его словам, ситуацию можно изменить за счёт ремонта в этом месяце всех энергоблоков. Также "Укрэнерго" призывает принять необходимые регуляторные решения, чтобы привлечь импорт из Европы. В четверг, 7 декабря, был зафиксирован дефицит электроэнергии на территории Украины, ситуация расценивалась как сложная, аварийная помощь запрошена у Словакии, Румынии и Польши. Сегодня в стране остаются обесточенными более 400 населённых пунктов. "Укрэнерго" в конце ноября призвала жителей страны к экономии электроэнергии на фоне похолодания.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, укрэнерго, электроэнергия
Новости, Украина, Укрэнерго, электроэнергия
"Укрэнерго" бьёт тревогу: энергосистема не справляется, впереди – сложный период
В национальной энергетической компании Украины "Укрэнерго" предупредили о сложной ситуацией, связанной со снижением температуры. Потребности становится сложнее покрывать из-за проблем с имеющимся составом, заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона
По его словам, ситуацию можно изменить за счёт ремонта в этом месяце всех энергоблоков. Также "Укрэнерго" призывает принять необходимые регуляторные решения, чтобы привлечь импорт из Европы.
"Обычно в первые дни января потребление не очень высокое. Поэтому в принципе у нас впереди ещё потенциально может быть одна-две напряженных недели, особенно, если температуры будут низкими. Ближе к Новому году потребление в системе будет спадать", – приводит его слова "Униан".
В четверг, 7 декабря, был зафиксирован дефицит электроэнергии на территории Украины, ситуация расценивалась как сложная, аварийная помощь запрошена у Словакии, Румынии и Польши.
Сегодня в стране остаются обесточенными более 400 населённых пунктов. "Укрэнерго" в конце ноября призвала жителей страны к экономии электроэнергии на фоне похолодания.