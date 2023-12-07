https://ukraina.ru/20231207/1051832646.html
Россия готова кооперироваться с Китаем во всех сферах, и в военной - Путин
Россия готова кооперироваться с Китаем во всех сферах, и в военной - Путин - 07.12.2023 Украина.ру
Россия готова кооперироваться с Китаем во всех сферах, и в военной - Путин
У России нет ограничений для развития сотрудничества с Китаем, заявил президент РФ во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
2023-12-07T16:13
2023-12-07T16:13
2023-12-07T16:13
новости
россия
китай
сотрудничество
владимир путин
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Россия намерена сотрудничать с Китаем во всех областях, в том числе и сфере военных технологий, заявил президент РФ Владимир ПутинПрезидент подчеркнул, что Россия, думая о перспективах, будущем мироустройстве и безопасности, отходит от традиционных отношений "купил-продал". В приоритете теперь технологии.
https://ukraina.ru/20231207/1051830039.html
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Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051830454_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a300ccd093433f24223dd92146e43873.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, сотрудничество, владимир путин
Новости, Россия, Китай, сотрудничество, Владимир Путин
Россия готова кооперироваться с Китаем во всех сферах, и в военной - Путин
У России нет ограничений для развития сотрудничества с Китаем, заявил президент РФ во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"