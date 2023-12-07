https://ukraina.ru/20231207/1051832646.html

Россия готова кооперироваться с Китаем во всех сферах, и в военной - Путин

Россия готова кооперироваться с Китаем во всех сферах, и в военной - Путин - 07.12.2023 Украина.ру

Россия готова кооперироваться с Китаем во всех сферах, и в военной - Путин

У России нет ограничений для развития сотрудничества с Китаем, заявил президент РФ во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"

2023-12-07T16:13

2023-12-07T16:13

2023-12-07T16:13

новости

россия

китай

сотрудничество

владимир путин

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Россия намерена сотрудничать с Китаем во всех областях, в том числе и сфере военных технологий, заявил президент РФ Владимир ПутинПрезидент подчеркнул, что Россия, думая о перспективах, будущем мироустройстве и безопасности, отходит от традиционных отношений "купил-продал". В приоритете теперь технологии.

https://ukraina.ru/20231207/1051830039.html

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2023

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новости, россия, китай, сотрудничество, владимир путин