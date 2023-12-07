Россия готова кооперироваться с Китаем во всех сферах, и в военной - Путин - 07.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231207/1051832646.html
Россия готова кооперироваться с Китаем во всех сферах, и в военной - Путин
Россия готова кооперироваться с Китаем во всех сферах, и в военной - Путин - 07.12.2023 Украина.ру
Россия готова кооперироваться с Китаем во всех сферах, и в военной - Путин
У России нет ограничений для развития сотрудничества с Китаем, заявил президент РФ во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
2023-12-07T16:13
2023-12-07T16:13
новости
россия
китай
сотрудничество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051830454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_211117bf2b5ac6f5ffed503953c5ec58.jpg
Россия намерена сотрудничать с Китаем во всех областях, в том числе и сфере военных технологий, заявил президент РФ Владимир ПутинПрезидент подчеркнул, что Россия, думая о перспективах, будущем мироустройстве и безопасности, отходит от традиционных отношений "купил-продал". В приоритете теперь технологии.
https://ukraina.ru/20231207/1051830039.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051830454_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a300ccd093433f24223dd92146e43873.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, сотрудничество, владимир путин
Новости, Россия, Китай, сотрудничество, Владимир Путин

Россия готова кооперироваться с Китаем во всех сферах, и в военной - Путин

16:13 07.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин принял участие в форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент России В. Путин принял участие в форуме ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
У России нет ограничений для развития сотрудничества с Китаем, заявил президент РФ во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Россия намерена сотрудничать с Китаем во всех областях, в том числе и сфере военных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин
"Что касается Китая непосредственно, мы готовы кооперироваться во всех областях, у нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, и военных технологий", – лидер России.
Президент подчеркнул, что Россия, думая о перспективах, будущем мироустройстве и безопасности, отходит от традиционных отношений "купил-продал". В приоритете теперь технологии.
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет!. День второй - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
15:25
Модель глобализации сломалась и находится в кризисе - глава ВТБ Модель глобализации находится в кризисе, мировое большинство стремится к более справедливому многополярном мироустройству, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Инвестиционныом форуме ВТБ "Россия зовет!"
 
НовостиРоссияКитайсотрудничествоВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:18России не нужна победа над украинским народом, заявил митрополит Тихон
17:02"Россия троллит". Западные медиа возмущены визитом Путина на Ближний Восток
17:01Нардеп Дубинский в суде показал сломанные ребра
16:30Пока США помогают Киеву, террористические атаки продолжатся — Володин об убийстве Кивы
16:29"Хлоп! И в одну секунду". Путин рассказал о принципах западных лидеров
16:23Террор многофункциональный. Украинские неонацисты мстят за поражение
16:13Россия готова кооперироваться с Китаем во всех сферах, и в военной - Путин
16:06"Они сами ими не пользуются" – Хроленко о том, почему технологии США – не панацея для ПВО Украины
15:57Байдену – наслаждаться демократией, России – не расслабляться. Коротченко о голосовании сената США
15:39Алексей Зубец: Даже если Зеленский весной запросит мира, Россия решит минимальную задачу СВО за год
15:25Модель глобализации сломалась и находится в кризисе - глава ВТБ
15:10Почему последствия от сериала "Слово пацана" будут ужасными: актриса Ольга Будина о кино и не только
15:04"Придётся чем-то жертвовать, и, скорее всего, именно Украиной". Что показал провал голосования в Сенате
14:52Глава Брянска объявил масштабные проверки во всех учебных учреждениях из-за ЧП
14:44Госдума поддержала обращение в ООН касательно украинских преступлений против детей
14:36"Ситуация вопиющая": Киев готовит подростков на фронт — Кузнецова
14:35"Почему у них страх — понять не можем": военком о том, почему украинцы игнорируют повестки
14:32Почему не сработали меры? Песков прокомментировал стрельбу в брянской школе
13:55Итоги голосования по биллю о помощи: Украина проигрывает войну, а демократы проигрывают Америку
13:49Военкомы устроили облаву на украинцев в спортзалах Днепропетровска
Лента новостейМолния