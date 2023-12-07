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Токио дополнительно выделит Украине миллиард долларов – МИД Японии
Токио дополнительно выделит Украине миллиард долларов – МИД Японии - 07.12.2023 Украина.ру
Токио дополнительно выделит Украине миллиард долларов – МИД Японии
Япония выделит киевскому режиму дополнительную помощь в размере одного миллиарда долларов. Об этом по итогам онлайн-саммита G7 7 декабря заявил японский МИД
2023-12-07T03:59
2023-12-07T03:59
2023-12-07T03:59
япония
мид
украина
военная помощь
g7
всемирный банк
сво
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"[Премьер-министр Фумио Кисида] заявил, что Япония в этот раз приняла решение выделить Украине дополнительную помощь в размере 1 миллиарда долларов, включая гуманитарную помощь и помощь на восстановление. Есть готовность оказать эту помощь, которая вместе с предоставлением гарантий займов Всемирному банку составит 4,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине заём под гарантии правительства Японии.Прошедший 6 декабря саммит подвёл итоги председательства Японии в группе стран G7.В заявлении лидеров стран G7 по итогам онлайн-совещания сказано, что объединение под председательством Италии в следующем году продолжит поддерживать Украину.
https://ukraina.ru/20231206/1051799677.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
япония, мид, украина, военная помощь, g7, всемирный банк, сво
Япония, МИД, Украина, военная помощь, G7, Всемирный банк, СВО
Токио дополнительно выделит Украине миллиард долларов – МИД Японии
Япония выделит киевскому режиму дополнительную помощь в размере одного миллиарда долларов. Об этом по итогам онлайн-саммита G7 7 декабря заявил японский МИД
"[Премьер-министр Фумио Кисида] заявил, что Япония в этот раз приняла решение выделить Украине дополнительную помощь в размере 1 миллиарда долларов, включая гуманитарную помощь и помощь на восстановление. Есть готовность оказать эту помощь, которая вместе с предоставлением гарантий займов Всемирному банку составит 4,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине заём под гарантии правительства Японии.
Прошедший 6 декабря саммит подвёл итоги председательства Японии в группе стран G7.
В заявлении лидеров стран G7 по итогам онлайн-совещания сказано, что объединение под председательством Италии в следующем году продолжит поддерживать Украину.