Токио дополнительно выделит Украине миллиард долларов – МИД Японии - 07.12.2023 Украина.ру
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Токио дополнительно выделит Украине миллиард долларов – МИД Японии
Токио дополнительно выделит Украине миллиард долларов – МИД Японии - 07.12.2023 Украина.ру
Токио дополнительно выделит Украине миллиард долларов – МИД Японии
Япония выделит киевскому режиму дополнительную помощь в размере одного миллиарда долларов. Об этом по итогам онлайн-саммита G7 7 декабря заявил японский МИД
2023-12-07T03:59
2023-12-07T03:59
япония
мид
украина
военная помощь
g7
всемирный банк
сво
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"[Премьер-министр Фумио Кисида] заявил, что Япония в этот раз приняла решение выделить Украине дополнительную помощь в размере 1 миллиарда долларов, включая гуманитарную помощь и помощь на восстановление. Есть готовность оказать эту помощь, которая вместе с предоставлением гарантий займов Всемирному банку составит 4,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине заём под гарантии правительства Японии.Прошедший 6 декабря саммит подвёл итоги председательства Японии в группе стран G7.В заявлении лидеров стран G7 по итогам онлайн-совещания сказано, что объединение под председательством Италии в следующем году продолжит поддерживать Украину.
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япония, мид, украина, военная помощь, g7, всемирный банк, сво
Япония, МИД, Украина, военная помощь, G7, Всемирный банк, СВО

Токио дополнительно выделит Украине миллиард долларов – МИД Японии

03:59 07.12.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОлимпиада 2014. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 метров
Олимпиада 2014. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 метров - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Япония выделит киевскому режиму дополнительную помощь в размере одного миллиарда долларов. Об этом по итогам онлайн-саммита G7 7 декабря заявил японский МИД
"[Премьер-министр Фумио Кисида] заявил, что Япония в этот раз приняла решение выделить Украине дополнительную помощь в размере 1 миллиарда долларов, включая гуманитарную помощь и помощь на восстановление. Есть готовность оказать эту помощь, которая вместе с предоставлением гарантий займов Всемирному банку составит 4,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине заём под гарантии правительства Японии.
Прошедший 6 декабря саммит подвёл итоги председательства Японии в группе стран G7.
В заявлении лидеров стран G7 по итогам онлайн-совещания сказано, что объединение под председательством Италии в следующем году продолжит поддерживать Украину.
Богдан Безпалько - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Вчера, 17:54
США и Великобритания специально затягивали российско-украинский конфликт. Безпалько о новом контрнаступеВашингтон вынуждает Украину продолжать участвовать в конфликте, в котором у нее нет шансов на победу. Такое мнение 6 декабря высказал экс-ведущий FOX News Такер Карлсон в интервью с конгрессменом Томасом Мэсси
 
ЯпонияМИДУкраинавоенная помощьG7Всемирный банкСВО
 
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