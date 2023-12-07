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Токио дополнительно выделит Украине миллиард долларов – МИД Японии

Токио дополнительно выделит Украине миллиард долларов – МИД Японии - 07.12.2023 Украина.ру

Токио дополнительно выделит Украине миллиард долларов – МИД Японии

Япония выделит киевскому режиму дополнительную помощь в размере одного миллиарда долларов. Об этом по итогам онлайн-саммита G7 7 декабря заявил японский МИД

2023-12-07T03:59

2023-12-07T03:59

2023-12-07T03:59

япония

мид

украина

военная помощь

g7

всемирный банк

сво

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"[Премьер-министр Фумио Кисида] заявил, что Япония в этот раз приняла решение выделить Украине дополнительную помощь в размере 1 миллиарда долларов, включая гуманитарную помощь и помощь на восстановление. Есть готовность оказать эту помощь, которая вместе с предоставлением гарантий займов Всемирному банку составит 4,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине заём под гарантии правительства Японии.Прошедший 6 декабря саммит подвёл итоги председательства Японии в группе стран G7.В заявлении лидеров стран G7 по итогам онлайн-совещания сказано, что объединение под председательством Италии в следующем году продолжит поддерживать Украину.

https://ukraina.ru/20231206/1051799677.html

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япония, мид, украина, военная помощь, g7, всемирный банк, сво