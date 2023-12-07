https://ukraina.ru/20231207/1051810223.html

Токио введёт санкции против компаний третьих стран за помощь России – МИД Японии

Токио введёт санкции против компаний третьих стран за помощь России – МИД Японии - 07.12.2023 Украина.ру

Токио введёт санкции против компаний третьих стран за помощь России – МИД Японии

Япония до конца года введёт санкции против организаций третьих стран, которые, по мнению Токио, помогают России обходить ранее введённые ограничения. Об этом по итогам онлайн-саммита G7 7 декабря заявил японский МИД

2023-12-07T03:43

2023-12-07T03:43

2023-12-07T03:43

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"Премьер-министр Фумио Кисида относительно санкций против России сообщил, что в добавление к введению дополнительных санкций против российских физлиц и организаций есть планы введения санкций до конца года в отношении организаций третьих стран, которые подозреваются в причастности к уклонению от санкций. Кроме того, премьер Кисида заявил, что с января будущего года будут введены ограничения на прямой импорт российских алмазов, а затем поэтапно - ограничения на косвенный импорт", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.Прошедший 6 декабря саммит подвёл итоги председательства Японии в группе стран G7.В заявлении лидеров стран G7 по итогам саммита сказано, что объединение под председательством Италии в следующем году продолжит поддерживать Украину.

https://ukraina.ru/20231206/1051807635.html

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новости, япония, мид, антироссийские санкции, санкции, сво, g7, запад