Токио введёт санкции против компаний третьих стран за помощь России – МИД Японии
Япония до конца года введёт санкции против организаций третьих стран, которые, по мнению Токио, помогают России обходить ранее введённые ограничения. Об этом по итогам онлайн-саммита G7 7 декабря заявил японский МИД
"Премьер-министр Фумио Кисида относительно санкций против России сообщил, что в добавление к введению дополнительных санкций против российских физлиц и организаций есть планы введения санкций до конца года в отношении организаций третьих стран, которые подозреваются в причастности к уклонению от санкций. Кроме того, премьер Кисида заявил, что с января будущего года будут введены ограничения на прямой импорт российских алмазов, а затем поэтапно - ограничения на косвенный импорт", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.
Прошедший 6 декабря саммит подвёл итоги председательства Японии в группе стран G7.
В заявлении лидеров стран G7 по итогам саммита сказано, что объединение под председательством Италии в следующем году продолжит поддерживать Украину.
Вчера, 23:33G7 запретит прямые поставки российских алмазов с нового года Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США с 1 января 2024 вводят запрет на импорт российских непромышленных алмазов, "добытых, обработанных или произведенных в России", а с 1 марта — камней, обработанных в третьих странах. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7