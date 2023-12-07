Токио введёт санкции против компаний третьих стран за помощь России – МИД Японии - 07.12.2023 Украина.ру
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Токио введёт санкции против компаний третьих стран за помощь России – МИД Японии
Токио введёт санкции против компаний третьих стран за помощь России – МИД Японии - 07.12.2023 Украина.ру
Токио введёт санкции против компаний третьих стран за помощь России – МИД Японии
Япония до конца года введёт санкции против организаций третьих стран, которые, по мнению Токио, помогают России обходить ранее введённые ограничения. Об этом по итогам онлайн-саммита G7 7 декабря заявил японский МИД
2023-12-07T03:43
2023-12-07T03:43
новости
япония
мид
антироссийские санкции
санкции
сво
g7
запад
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"Премьер-министр Фумио Кисида относительно санкций против России сообщил, что в добавление к введению дополнительных санкций против российских физлиц и организаций есть планы введения санкций до конца года в отношении организаций третьих стран, которые подозреваются в причастности к уклонению от санкций. Кроме того, премьер Кисида заявил, что с января будущего года будут введены ограничения на прямой импорт российских алмазов, а затем поэтапно - ограничения на косвенный импорт", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.Прошедший 6 декабря саммит подвёл итоги председательства Японии в группе стран G7.В заявлении лидеров стран G7 по итогам саммита сказано, что объединение под председательством Италии в следующем году продолжит поддерживать Украину.
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новости, япония, мид, антироссийские санкции, санкции, сво, g7, запад
Новости, Япония, МИД, антироссийские санкции, санкции, СВО, G7, Запад

Токио введёт санкции против компаний третьих стран за помощь России – МИД Японии

03:43 07.12.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Япония до конца года введёт санкции против организаций третьих стран, которые, по мнению Токио, помогают России обходить ранее введённые ограничения. Об этом по итогам онлайн-саммита G7 7 декабря заявил японский МИД
"Премьер-министр Фумио Кисида относительно санкций против России сообщил, что в добавление к введению дополнительных санкций против российских физлиц и организаций есть планы введения санкций до конца года в отношении организаций третьих стран, которые подозреваются в причастности к уклонению от санкций. Кроме того, премьер Кисида заявил, что с января будущего года будут введены ограничения на прямой импорт российских алмазов, а затем поэтапно - ограничения на косвенный импорт", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.
Прошедший 6 декабря саммит подвёл итоги председательства Японии в группе стран G7.
В заявлении лидеров стран G7 по итогам саммита сказано, что объединение под председательством Италии в следующем году продолжит поддерживать Украину.
G7 запретит прямые поставки российских алмазов с нового года
Вчера, 23:33
G7 запретит прямые поставки российских алмазов с нового года Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США с 1 января 2024 вводят запрет на импорт российских непромышленных алмазов, "добытых, обработанных или произведенных в России", а с 1 марта — камней, обработанных в третьих странах. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7
 
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