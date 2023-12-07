https://ukraina.ru/20231207/1051808067.html

Алексей Фененко: Польша и Финляндия уже нанесли России удар, который позволит ВСУ запереться в Павлограде

Алексей Фененко: Польша и Финляндия уже нанесли России удар, который позволит ВСУ запереться в Павлограде - 07.12.2023 Украина.ру

Алексей Фененко: Польша и Финляндия уже нанесли России удар, который позволит ВСУ запереться в Павлограде

Думаете, после взятия Славянска, Краматорска или Угледара у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет оборонительных линий? Ничего подобного — у них еще остались сильные рубежи, которые доставят русской армии много хлопот.

2023-12-07T06:49

2023-12-07T06:49

2023-12-07T07:00

интервью

украина

всу

россия

польша

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фронт

оборона

белоруссия

калининградская область

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В то же время Финляндия мечтает о блокаде Финского залива вместе с Эстонией. Если синхронизировать это с ударом Польши, Литвы, Германии и блокадой Калининграда ситуация на фронте для России усложнится.О том, какую тактику против России планируют применить на Украине и что замышляют страны Европы, в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД (Российского совета по международным делам) Алексей Фененко.Владимир Зеленский заявил, что Киев вместо обещанного контрнаступления приступает к строительству оборонительных линий от Донбасса до Западной Украины, отметив при этом, что бетона и мин Украине хватит.— Алексей Валериевич, сколько здесь политики, а сколько военных смыслов? Реально ли смена тактики скажется на обстановке на линии фронта?— Я боюсь, что здесь немало военного. Оборона всегда требует меньше сил и расходов, чем наступление. Это классическая часть военного искусства. Кроме того, на Украине много рек, лесов, и выстроить неплохую линию обороны вполне возможно.В данном случае я не совсем понимаю встречающиеся у нас в СМИ шапкозакидательские настроения на тему того, что после взятия Славянска и Краматорска или взятия Угледара у Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не будет никаких оборонительных линий. Ничего подобного!За Донбассом у них достаточно мощные и крупные города. Например, есть линия Лозовая – Павлоград – Межевая – крупный железнодорожный узел Чаплино. Дальше идет линия Запорожье – Синельниково, Днепропетровск. К западу от Харькова есть городки Люботин, Валки; к югу — Красноград, Барвенково (ответвление на Лозовую), Змиев.Поэтому говорить, что взятие какого-то железнодорожного узла станет концом сопротивления Украины, на мой взгляд, очень преждевременно. ВСУ могут перейти к оборонительной тактике и создавать нам достаточно большие трудности при взятия того или иного города.— Достаточно ли у Украины бойцов, которые могли бы противостоять нашим атакам? Как говорят русские генералы, на подготовку солдат нужно время — это несколько месяцев…— Я бы не сказал, что у них сегодня нет армии. Потому что в противном случае мы бы брали город за городом — этого всем бы нам хотелось.Но пока в целом фронт ВСУ всё-таки удерживают, и говорить о завтрашнем отступлении противника до Киева, его скором развале и конце, на мой взгляд, преждевременно. Тут потребуется долгая и серьёзная работа.— А успеют ли ВСУ подготовить соответствующие сооружения и укрепрайоны для обороны? На это же тоже требуется время…— Во-первых, они не сидели, сложа руки, начиная с февраля 2022-го — почти два года.Во-вторых, посмотрите, что происходит под тем же Купянском — там ВСУ мобилизуют население для строительства необходимых оборонительных укреплений. То есть — можно привлекать к этому гражданских. Институт трудовой повинности в период ведения военных действий существовал и существует во многих странах.— Ранее украинский генерал Сергей Наев предположил, что конфликт с Россией может уйти за пределы востока и юга страны. Как считаете, при каких раскладах такой сценарий возможен?— Да, к сожалению, такое возможно. Первое: Белгородскую и Курскую область противник обстреливает регулярно — за пределами востока и юга Украины.Второе — полагаю, что генерал Наев имел в виду потенциальное вступление в войну Белоруссии. То есть Минск зайдет в военный конфликт, либо, как надеялись на Западе, белорусы будут скованы со стороны Польши или Литвы, каких-то гибридных действий. Это будет означать перенос конфликта на территорию Белоруссии.— В тему о Польше. Страна разместила новый сапёрный батальон у границы с Белоруссией, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак. Зачем полякам саперы на границах с белорусами?— Они хотят отвлекать наши силы и внимание от Украины — чтобы мы постоянно опасались удара во фланг по Белоруссии и перебрасывали туда значительную часть своих военных ресурсов.Здесь скорее комбинация политики и стратегии. Они считают, что таким образом мы скорее всего не сможем задействовать значительную часть Вооруженных сил (ВС РФ) на территории Украины, а будем держать ее для потенциальной обороны Белоруссии — а, возможно, и Калининградской области.Если ко всему этому добавить действия Финляндии, которая начинает нам создавать напряженность на северо-западе, то вырисовывается действительно сложная для нас перспектива [для достижения целей СВО].— Каких неожиданностей мы можем ожидать со стороны Финляндии? Она может начать военные действия против нас?— Напомню, что Финляндия имеет к России территориальные претензии. Финны после Второй мировой войны потеряли Выборг, Карельский перешеек, часть Карелии и порт Петсамо — единственный выход для них в Северный Ледовитый океан.С того момента, как в 1996 году начал работать Арктический совет, Финляндия постоянно муссировала тему Петсамо и того, что Россия лишила ее статуса арктической державы. Поэтому в Финляндии, конечно же, следят за развитием ситуации на Украине.Финнов очень приободрил 1956 год, когда СССР досрочно отдал Финляндии арендуемую территорию полуострова Порккала-Удд и распустил Карело-Финскую ССР. В Хельсинки решили, что итоги Второй мировой войны обратимы и можно что-то "отжать" у нашей страны.Кроме того, финнов приободрили события прошлой осени. Финское общество сочло, что Россия показала слабость (так это или нет в реальности — другой вопрос), и никакое ядерное оружие Россия не применила в ответ на регулярные обстрелы своей территории. Поэтому в Хельсинках размышляют так: повоевать с Россией можно на базе обычных вооружений, да, ещё и что-нибудь у неё "отжать", если скоординироваться с НАТО.— А как именно они это могут сделать?— Здесь у них есть несколько сценариев.Первое — блокада Финского залива вместе с Эстонией под предлогом какого-нибудь взорванного газопровода. Мы это видели: не так давно на Западе шли обсуждения этой идеи.Это приведет к блокировке нашего сообщения с Калининградом. Если синхронизировать это с ударом Польши, Литвы, Германии и блокадой Калининграда ситуация может стать для нас сложной.Второй сценарий — как-то дестабилизировать ситуацию в районе Выборга или Петсамо. Финны рассуждают так: Россия будет втянута в тяжёлые бои на территории Украины и Белоруссии; финский парламент примет решение о возвращении Петсамо и оккупирует Печенгу.То, что мы можем нанести ядерный удар по Хельсинкам, в это у финнов не верит никто. Они надеются, что это будет локальный конфликт вроде Хасана или Халхин-гола.— Но сейчас Россия неплохо продвигается на авдеевском направлении, ВС РФ выглядят сильнее и показывают неплохие успехи…— Демонстрируют, да. Но здесь тоже не все просто.У западного общества иной менталитет, нежели у российского. Давайте вспомним начало спецоперации, когда Запад полагал, что мы за несколько дней сможем взять Киев. От нас по сути ждали "американского варианта" — когда при захвате Багдада США уничтожали и гражданских, и военных, и правительственные, и военные центры.То есть мы, в понимании Запада, должны были подвергнуть Киев беспощадным воздушным ударам, и после этого там некому было бы сопротивляться. Однако мы этого не сделали. Отвели войска от Киева, Сум, Харькова и Херсона. И англосаксы сочли, что Россия слаба и усилили давление по всем направлениям.Я напомню, что в англосаксонской логике есть только два понятия: либо ты победитель, либо побеждённый. Все китайские, восточные игры для них смешны — это показатели слабости.Кроме того, мы ни одного города не отбили, который Украина заняла осенью прошлого года. Мы ведь даже не вышли на линию 29 августа 2022 года, когда ВСУ начали наступление.— Но мы взяли Артемовск, сейчас отбиваем Авдеевку. Взятие "авдеевского плацдарма" — будет уже частично наша победа, потому что мы обезопасим Донецк …— Артемовск мы не отстаивали осенью прошлого года. Что касается Авдеевки и "частичной" победы, то выделенное слово говорит само за себя.В англосаксонском представлении США и Европы, что такое Украина? Это пятистепенная страна. Они считают, что если Россия ввела в бой армию, а пятистепенная невзрачная Украина что-то отбила у нее (огромного государства с мощной армией), это поражение России.То есть для англосаксов это равноценно тому, что Ирак отбил что-то у армии США. Англосаксонские элиты делят страны и народы на сорта, о чем я ранее говорил в нашем интервью.— Как вы видите развитие ситуации в Калининградской области, где довольно напряженная обстановка?— Ситуация вокруг Калининградской области действительно довольно сложная — там легко могут устроить техническую блокаду. При этом никто не будет нас извещать об этом или вручать какие-то протестные ноты.Найдут какой-нибудь предлог: например, что движение грузов через Литву временно приостановлено. А причин может быть много: от снегопадов до технической неисправности. И это совпадёт, допустим, как я сказал выше, с действиями Эстонии и Финляндии по блокаде Финского залива.Дальше — можно поддерживать в самой Калининградской области сепаратисткие настроение. Там есть проблемные, болезненные темы…Посмотрите, как там сейчас возрождается туризм в отношении бывших тевтонских замков и культ старого Кёнигсберга. Это прекрасно, что у нас есть "своя Пруссия". Но есть и обратная сторона медали. Тогда встаёт вопрос, к которому осторожно подводят немцы: чья это земля — ведь эти замки никак не вписываются в русскую историю.И тут могут пойти разговоры, что, став еврорегионом, отдельным или автономным от России, Калининград будет жить только лучше. То есть может произойти подобная комбинированная атака. Пока наши руки заняты конфликтом на Украине, под Калининградом может открыться очень опасное окно напряжения.Наши либерально настроенные эксперты часто говорят: мол, не страшно. если для России военный конфликт закончится невыгодным компромиссом — зато мы вернёмся к модели глобализации. Не вернёмся. Никто с нас санкции снимать не собирается в обмен на какие-либо уступки.Ценой неудачи станет усиление представлений о слабости России. За этим последует давление на Белоруссию, Калининград и на весь Балтийский регион, а, возможно, и на Дальний Восток.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, всу, россия, польша, финляндия, фронт, оборона, белоруссия, калининградская область, авдеевка, спецоперация, киев