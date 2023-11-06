https://ukraina.ru/20231106/1050784421.html

Алексей Фененко о шовинизме Запада: Европа оправдала Гитлера и националистов Украины — дальше Холокост

Алексей Фененко о шовинизме Запада: Европа оправдала Гитлера и националистов Украины — дальше Холокост - 06.11.2023 Украина.ру

Алексей Фененко о шовинизме Запада: Европа оправдала Гитлера и националистов Украины — дальше Холокост

Америка может перестроить мир под квази-многополярный, но будет ли он хорош для России? Если США подтолкнут к власти в Турции антироссийские круги, а Германия и Украина.ру, 06.11.2023

2023-11-06T15:38

2023-11-06T15:38

2023-11-06T15:55

интервью

шовинизм

европа

россия

украина

война

сша

турция

япония

германия

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Америка может перестроить мир под квази-многополярный, но будет ли он хорош для России? Если США подтолкнут к власти в Турции антироссийские круги, а Германия и Япония заходят взять исторический реванш — это станет серьезнейшей угрозой для нас.Об этом, а также о возвращении шовинизма в Европу, в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.Министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к возможной войне в Европе в эфире немецкого телеканала ZDF, опубликованного 29 октября.— Алексей Валериевич, чем вызваны подобные речи?— Мы почему-то решили, что Европа после 1945 года изменилась навсегда, но так ли это? Вполне возможно, что регион возвращает в своё естественное состояние, напоминающее традиционную политику великих держав.Еще в 2010 году Британия и Франция заключили двусторонний союзный договор сроком на 50 лет — "Ланкастерский пакт", в который не взяли Германию. Несмотря на Brexit его не только не денонсировали, но даже дополнили серией дополнительных соглашений.Тогда администрация Обамы с восторгом говорила, что на смену франко-германскому альянсу в Европе возрождается старая франко-британская Антанта. В 2017 году Британия дополнила ее двусторонним оборонным договором с Польшей, сорвавшим программу PESCO по созданию общеевропейских сил быстрого реагирования.Теперь меняется и политика Германии. Если коротко, то Берлин чувствует свой шанс на исторический реванш. Страна понимает, что приходит время выскользнуть из ограничений, наложенных на нее после Второй мировой войны.Немцы под видом якобы защиты от "опасной России" хотят создать мощную армию. Сначала — как опору восточного фланга НАТО, а вот потом…С чего мы взяли, что немцы забыли, что Силезия, Познань, Предпомерания и половина Восточной Пруссии не принадлежат Польше, а были исконно немецкими землями? С чего это мы взяли, что немцы смирились с депортацией Судетских немцев? Ведь из Восточной Европы (включая нашу Калининградскую область) к 1950 году было выслано около 12 миллионов немцев. Тем более что конфигурация границ в Восточной Европе сегодня начинает вновь меняться.И то же самое, заметьте, происходит на Востоке. Там просыпается Япония: в рамках американо-японского союза она расширяет свои военные полномочия и воссоздает полноценные вооруженные силы. Пока якобы для сдерживания КНР и России. Но кто сказал, что это будет постоянно?— А как же европейская интеграция и "атлантическая солидарность"?— А вот это очень интересный вопрос. Если европейцы разожгут сейчас маховик этнической ненависти, маховик шовинизма, то перед ними встанет дилемма. Русские через 5–7 лет отдалятся от Европы, станут меньше туда ездить — плюс у русских своё сильное государство.Ненавидеть далёкого врага можно, но это не очень действует. И тогда европейцам придется искать врага ближе: среди евреев и друг друга. Немцы увидят противника в поляках и чехах; французы — в немцах; итальянцы увидят противника в гражданах балканских стран.Маховик ненависти и поиска близкого врага заработает снова на полную мощь и тогда придет конец идее европейской интеграции — кто не верит, посмотрите на Brexit.— Культура отмены может не ограничиться Россией?— На самом деле ничего нового в культуре отмены нет. Это просто возрождение старой идеологии шовинизма. Мы просто на каком-то новом витке развития повторяем всю историю Венского порядка XIX века.Напомню, что спустя 60 лет после Наполеоновских войн Европа жила в условиях абсолютно космополитической цивилизации. Национализма как такового не было — была неприязнь, правительств друг к другу.При этом большинство людей свободно путешествовали между странами; было нормой учиться или даже жить в другой стране. Вспомните, наших русских писателей: Тургенева или Гоголя, художников Брюллова или Шишкина — сколько лет они прожили за границей?Это касалось не узкого слоя элиты, а широких масс. США, Австралия, страны Латинской Америки были созданы в XIX веке европейской иммиграцией. В Россию шла колоссальная немецкая и, меньшая, но значительная, французская и греческая миграция.Если брать глобализацию финансовых рынков, то капитал (вспомним Маркса) двигался беспрепятственно через границы, а в торговых отношениях, как и сегодня, преобладал режим "свободной торговли". В 1870-х годах этот мир стал заканчиваться. Появилась новая идеология шовинизма, или массового национализма.— Шовинизм отличается от национализма?— Шовинизм — это не национализм, не просто непринятие определённой страны. Это ненависть к её народу, культуре, искусству. Например, неприязнь к межнациональным бракам и видение в них акта национального предательства.Шовинизм к тому же считает невозможным какой-либо диалог с противоположной стороной. Более того, шовинизм постулировал умение радоваться горю враждебной страны, ее народа. В Британии это называлось джингоизмом, который вначале постулировал неприязнь британцев к России и Франции, а затем — к Германии.Первый акт этого явления — франко-германская ненависть, охватившая Европу после Франко-прусской войны 1870 года. Тогда во Франции и в Германии стали устраиваться милитаристские манифестации с призывом к новой войне, каждая страна убирала из школьных программ писателей и композиторов своего оппонента и так далее.Во Франции типичным развлечением стало сожжение перед ликующей толпой в парке макета Бранденбургских ворот, в Германии также поступали с макетом Тюильри или Эйфелевой башни.Затем взаимная ненависть затронула австро-русские отношения. В России считалось, что Австрия и пангерманизм — враг всему славянству. В Австрии говорили, что Российская империя — главная угроза. Далее к германцам пришли идеи, что они — наследники Рима, защитники цивилизованной Европы от славянских варваров. Эти иди, к сожалению, распространились и на русско-германские отношения.На самом деле никакого Запада в нашем понимании тогда не было, и в культуре отмены нет для Европы ничего нового. Именно в это время французские социологи Ипполит Тэн и Гюстав Лебон популяризировали концепцию исторических рас, согласно которой Запада нет, а есть четыре расы: англосаксонская, германская, романская и скандинавская. И добавлял пятую — славянскую.Отношения между расами, по их мнению, имели враждебный и конкурирующий характер.Эта цивилизация сильно отличалась от мира холодной войны. СССР и США могли соревноваться по образу и качеству жизни, товарам в магазинах, ловить "вражеские голоса" по радио. Здесь национальная ненависть сочеталась с открытыми границами, причем намного больше, чем сейчас.Напомню, что свободный человек мог спокойно путешествовать с оружием и не оповещать, по какому адресу он намерен проживать в стране пребывания.Француз выписывал немецкие фотопластинки, но при этом люто ненавидел Германию. Русский офицер мог гулять по Австрии, ненавидя эту страну. Австриец мог путешествовать по Петербургу, испытывая неприязнь к России. Национал-социализм просто сипл естественным продуктом этой цивилизации, ее крайним результатом.Мы с американцами после Второй мировой войны навязали европейцам нормы другой цивилизации, но, как только наш контроль стал ослабевать, они снова возвращаются к тому периоду шовинизма, какой был всегда в их истории.Тогда это завершилось Первой мировой войной. А чем завершится сейчас — посмотрим.— Судя по восприятию ближневосточного конфликта, шовинизм на Западе выглядит более угрожающе, прослеживается особое внимание СМИ к массовому национализму…— Наоборот. В конце XIX веке идеи шовинизма освещались намного активнее — да ещё и с позитивным огоньком: мало бьём им стекла, мало радуемся их горю и тому, что исчезает страна и народ, который загрязняет мир.В "эпоху шовинизма" ненависть между народами была нормой, в том числе, из-за особой системы школьного образования. Детям со школы объясняли, что история — это борьба государств и ничего другое, а война также естественна, как рассвет или приход зимы.Поэтому виды "пустых полок" у себя и хорошая жизнь где-то не действовала. Преобладала мораль: "раз у этих негодяев жизнь лучше — надо бы их ограбить".То, что я сегодня наблюдаю в Европе, может быть лишь заделом для возвращения века шовинизма.Кстати, гонения на евреев, охватывающие Европу, очень похожи на процессы того времени. Именно в 1890-х годах европейские страны стал охватывать массовый антисемитизм. Французский историк Ги Дюпре называл это явление загадкой 1894 года.Именно в этом году Европу охватила волна патологической ненависти к евреям, которым стали приписывать планы по захвату мира. Слово "масон" трансформировалось в "жидомасон". О людях стали шептаться: вы знаете, он на самом деле еврей. То есть уже тогда стал закладываться потенциал для будущего холокоста и антисемитских акций.И это было естественно. Раскрученный маховик шовинизма требовал поиска все нового и нового врага — внутреннего предателя. Сегодня мы видим то же самое: осторожное, тихое возрождение и реабилитация антисемитизма в Европе. Постепенно шаг за шагом он начинает уже восприниматься как нечто будничное.— Память о холокосте Европу не спасет?— Евреи наивно думали, что если у них в Европе есть диаспоры, то они их защитят. Это не так. Мы видели на примере Армении, которая ожидала, что диаспоры со всего мира прибегут на помощь [в Карабахе], но оказалось, что они давно вписаны в контекст своей собственной культуры.Вспомните, с чего открывались "Окна Овертона". Во-первых, стали отделять национальные формирования и СС. Дескать, прибалты и украинцы сражались за свою свободу: против Сталина и где-то против Гитлера.Во-вторых, когда наши либералы в начале 90-х стали писать, что Октябрьская революция 1917 года и большевики — это хуже всего на земле, на Западе стала возрождаться мысль, что, может, и Гитлер не такой плохой, раз он противостоял такому "варварству".Следующий шаг по пути реабилитации нацизма будет начало осторожного пересмотра отношения к Холокосту и его памяти. Это вписывается в логику.— На это накладываются двойные стандарты Запада?— У Запада нет двойных стандартов. На Западе возрождается философия, которая господствовала до Первой мировой войны — все народы мира делятся на три типа.Первый — цивилизованные нации, между которыми действуют нормы международного права. Второй — полуцивилизованные, для которых нормы международного права действуют до тех пор, пока они их сами соблюдают. К ним на Западе относили русских и японцев.Третий — нецивилизованные, колониальные народы. В отношении них международное право действует только тогда, когда это считают нужным народы цивилизованные и полуцивилизованные. Это мы сейчас и видим.Это не двойные стандарты Запада, а обычное колониальное мышление о превосходстве белой расы над миром.— А ведь наши либералы так верили, что нас возьмут в первый тип стран… Мол, Россия после Петра I была частью этого клуба…— На Западе Россию считали членом этого клуба до 1917 года, когда, по их мнению, нами управляла германизированная, а во многом и германская элита. И в Британии, и в Германии многие думали, что Россия — это германизированная империя Романовых. Петербург был немецким городом, элита и чиновничество были немцы.Они трактовали так: в 1917 году русские восстали, уничтожили немецкую элиту, и с этого момента перестали быть цивилизованным народом, перейдя в разряд полуколониальных.Часто историки удивляются, как это Гитлер не понимал, что Россия непобедима? Очень просто: он считал, что непобедимая Россия — это, по сути, германизированная империя, или, как говорил немецкий историк Дройзен, государство эллинистического востока. Греческая династия и элита управляет варварами и этим даёт величие Египту, Сирии и так далее.Но в 1917 году так называемая германизированная Россия закончилась. Было ли все это так на самом деле или не было — другой вопрос, но Европа видела положение дел так.— США не удерживают статус мирового лидера, и, чем больше они пытаются игнорировать данный факт, заливать ситуацию деньгами или воинственной риторикой, тем сильнее Америка проваливается в кризис. Такие мысли озвучивают российские и западные эксперты. Готовы ли США сейчас сказать, что они проиграли, в том числе на Украине?— Кто нам сказал, что они скажут именно так? А если американцы заявят: хотите многополярный мир — ради бога.Вот вам милитаристская Германия и милитаристская Япония — два наших союзника, нацеленных против вас. Вот вам дополненный альянс с милитаристскими скандинавскими странами, с новым Маннергеймом — Финляндией и новой антироссийской Швецией. Вот вам ненавидящая Польша, напоминающая Польшу пана Пилсудского. Пожалуйста!Вспомним споры 1993–1994 годов наших патриотически настроенных авторов, таких как покойный Вадим Цымбурский или философ Карен Свасьян. Они мечтали, как будет хорошо, если в Германии набухнет Четвертый Рейх и столкнется с США. В теории звучало красиво. Но на деле Берлин может договориться с Вашингтоном или пойти на нас.Американцы вполне могут перестроить мир под квази-многополярный, но будет ли он хорош для нас? Если США удастся привести в Турции к власти антироссийские круги, тогда это будет для нас снова серьезнейшей угрозой, какой не было даже в годы холодной войны.Так же было и в Восточной Азии. У нас в 1980-х годах многие думали, что после СССР для американцев станет проблемой Япония. А у них — "противоречия в рамках консенсуса", по меткому выражению нашего учёного А.Д. Богатурова. Они могут частично возродить Японию как противовес другим странам.Америка, скатываясь в кризис, вполне может переложить часть своих функций на союзников — вот я про что. Кстати, именно в этом была суть идеи Гитлера, если не мистифицировать нацизм, — что Германия пойдет на восток в союзе с Великобританией.Гитлер оппонировал таким немецким мыслителем как Шпенглер, который призывал к войне-реваншу с Британией и Францией за Первую мировую. Фюрер говорил: мы договоримся с англичанами, пойдем с ними в союзе на восток: Англия — на западе и на морях; Германия — на востоке.Сейчас на Западе может быть применена такая же логика.— В одной из статей вы проводили параллель нынешних событий на Украине с Крымской войной. Для России она была неудачной?— Ни в коей мере. Я говорил о том, что на системном уровне нынешний конфликт может стать аналогом Крымской войны. Я говорил о том, что на системном уровне нынешний конфликт может сыграть похожую роль.Крымская война стала первой войной Европы после "долгого мира" 1815–1853 годов — длившегося по времени столько же, сколько шла холодная война.По ее итогам поднялись три державы, которые бросили вызов Венскому порядку. Пруссия объединила Германию, Пьемонт — Италию, а в Восточной Азии — Япония, присоединившаяся к международным отношениям через Симодский трактат с Россией.Как говорил наш историк Тарле, на фоне войны в Крыму не меньшую роль играли европейские интриги в Берлине, Мюнхене и Вене.Не исключаю, что нечто подобное мы увидим и сейчас, если Германия и Япония перевооружатся и воссоздадут мощные вооружённые силы. Может произойти и усиление Турции как самостоятельной державы.Некоторые полагают, что им помешает контроль со стороны США. Ни в коей мере!Суверенитет Японии был ограничен США ещё Канагавским договором 1854 года, который японцы сумели пересмотреть только в 1911 году. То есть Япония создала мощные армию и флот в условиях ограничения суверенитета со стороны США. Это чем-то помешало японцам устроить нам Порт-Артур?Говоря о многополярном мире, наш МИД подчёркивает, что Россия хотела бы видеть его мирным. Но не факт, что он будет таковым…

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Анна Черкасова

интервью, шовинизм, европа, россия, украина, война, сша, турция, япония, германия, евреи, адольф гитлер, холокост, национализм, запад, конфликт