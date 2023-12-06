https://ukraina.ru/20231206/1051806030.html

Грег Вайнер: Пока Путин в ОАЭ отстаивает интересы России, агентам СБУ дали команду "Фас"

Грег Вайнер: Пока Путин в ОАЭ отстаивает интересы России, агентам СБУ дали команду "Фас" - 06.12.2023 Украина.ру

Грег Вайнер: Пока Путин в ОАЭ отстаивает интересы России, агентам СБУ дали команду "Фас"

Что случилось с украинским экс-депутатом Ильей Кивой, почему в Европе прекратились пропалестинские митинги, как повлияют на выборы в США сексуальные скандалы с мормонами. На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил американист, политолог Грег Вайнер.

2023-12-06T22:57

2023-12-06T22:57

2023-12-06T22:58

интервью

украина

илья кива

россия

убийство

спецслужба

сбу

израиль

хамас

владимир путин

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, отметив при этом, что такова будет роль всех предателей Украины.6 декабря 2023 убитый Илья Кива был найден на территории люкс-отеля в Московской области. Украинские и западные СМИ обвиняют в его уничтожении Службу безопасности Украины (СБУ).— Грег, как считаете, почему убили Илью Киву?— За последние 1,5–2 года с Украины приехало в Россию около 2 миллионов беженцев. Я думаю, среди них немало "засланных казачков", которые могли поучаствовать в устранении Кивы.Он же был ярый противник киевского режима, о чем говорил много и не стесняясь, не подбирая слова, критиковал Зеленского и его управление. Кива постоянно комментировал ситуацию у Владимира Соловьева, участвовал в программе "60 минут" и в других публичных передачах.Я думаю это месседж из Киева и другим украинским политикам в России, которые не боятся говорить правду о ситуации на Украине. Я, кстати, не удивлен. Не могла украинская разведка не воспользоваться такой ситуацией, а сейчас ей, видимо, дали команду "Фас". Бей своих — чтобы чужие боялись.— Почему пропали многотысячные по составу антиизраильские демонстрации в Европе? Израиль продолжает изо всех сил уничтожать ХАМАС, бить по Газе со страшной физической силой, а таких акций, как раньше, лично я не наблюдаю…— Я обычно смотрю китайское телевидение, которое всегда активно подсвечивало антиизраильские демонстрации. А сейчас, действительно, подобных репортажей стало меньше.Во-первых, ХАМАС — это катарский продукт в чистом виде. Я думаю, что Катар перестал финансировать соответствующие организации, и все сразу прекратилось. Ведь организовать и провести демонстрацию, например, в 100–200 тысяч человек, с транспарантами — стоит бешеных денег.Во-вторых, у Катара очень непростые отношения с его арабскими соседями, которые не любят страну за ее поддержку ваххабизма и других террористических "лавок". Руководство ХАМАС тоже сидит в Катаре.Кстати, ранее в Париже запретили демонстрацию в поддержку Палестины. А вот акции в поддержку Израиля продолжаются по всему миру. Например, на днях прошла огромная демонстрация в поддержку израильтян: только из Торонто в Оттаву выехали 80 автобусов с активистами. Об этом мне рассказали коллеги из Канады.— Какие вы видите сценарии развития событий на Ближнем Востоке?— Я бы обратил ваше внимание на очень интересное заявление Реджепа Эрдогана, сделанное им на днях. Президент Турции предостерег Израиль от попыток уничтожать членов ХАМАС, комментируя утверждения о готовности израильских спецслужб убивать членов радикального палестинского движения в других странах, включая Турцию. Эрдоган пообещал серьезные последствия израильской контрразведке.Напомню, что до этого глава Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар заявил о намерении еврейского государства ликвидировать всех лидеров ХАМАС — где бы они не находились.При этом он напомнил о теракте на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году, который совершили члены палестинской организации "Чёрный сентябрь", а жертвами стали 11 членов израильской олимпийской сборной. Последних террористы уничтожили, где бы они не проживали: в Париже, Лондоне и так далее.Так вот Эрдоган сказал, что турецкие разведслужбы не позволят Израилю устроить "Мюнхен-2".Однако Турция гнется и вправо, и влево, у них очень плохая экономическая ситуация. Это не Саудовская Аравия и не Катар — финансово независимые страны, которые могут себе позволить вообще не переживать за деньги. А в Турции сейчас основной банк выдает деньги под 40% годовых. Можете такое представить?Поэтому тут очень глубокие процессы происходят. А к чему они приведут — последим, посмотрим.— Владимир Путин поехал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудить вопросы торговли, как заявил его помощник Юрий Ушаков. Можем ли мы предположить, что там также упомянут ближневосточный конфликт и его урегулирование?— По моим ощущениям, во время визита Владимира Путина в ОАЭ (может быть, он еще Иран посетит) будет в том числе обсуждаться тема конфликта Израиля и ХАМАС.Кстати, на днях на Кипре высадились 24 специалиста американского Минфина и учат киприотов бороться с российскими вливаниями и инвестициями. В ОАЭ и Саудовскую Аравию также недавно Минфин США отправил письма с требованиями закончить поддержку России и прекратить вести с нами торговлю, так называемый "серый импорт".Я думаю, что одна из целей личной поездки президента России в ОАЭ — сделать так, чтобы этого не произошло. Состав делегации тоже достаточно серьезный. Потому что в Эмираты и Саудовскую Аравию, где огромное количество разноплановых корпораций, бизнесов и недвижимости, Россия вложила, я уверен, мультимиллиарды.— В Америке в преддверии выборов тоже выплывают интересные истории. Например, агентство Associated Press опубликовало интервью с пострадавшей от агрессивной сексуальности мормонов. Что значит падение тени на членов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней? Мормоны ведь поддерживают республиканцев.— Несколько лет назад в США был кандидат в президенты — мормон Митт Рамни (Willard Mitt Romney). Он пытался избираться от республиканской партии, но не сложилось. А ранее был губернатором Массачусетса.Рамни — самый известный, авторитетный мормонский деятель Соединённых Штатов, за которым стоит огромная часть избирателей от мормонской общины. Конечно, перед президентской кампанией 2024 года задача демократов и их политических стратегов сломать имидж мормонов.Кстати, их образ и так под большим вопросом за многие скандальные годы.Во-первых, мормоны делятся на две части. Первые — назовем их "нормальные мормоны" — вступают в один брак, имеют одну семью. Вторые — могут содержать 16-18 жен и иметь огромное число детей и всего остального. С каждым годом таких людей все меньше, но они никуда не исчезают.Поэтому скандал с агрессивной сексуальностью мормонов — это классический скандал. Мормонов в подобных преступлениях обвиняют десятилетия. Причем, мормонская святыня, в данной ситуации выступила категорически и на стороне полиции, отлучив преступника от своей церкви.Теперь что касается влияния скандалов на успех избирательной кампании республиканцев. Во-первых, у мормонов, численность которых насчитывает несколько миллионов, сильная связь с республиканцами. Во-вторых, мормонские избиратели — одни из самых организованных и дисциплинированных людей, что всегда весомо на выборах.Все сексуальные скандалы сильно раскалывают мормонскую общину. Часть из них в противостоянии другой может просто взять и не проголосовать за республиканцев. Или вообще — взять и отдать свой голос независимому кандидату или, что еще хуже, высказаться за демократов. Вот чего боятся республиканцы в случае с мормонами.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20231206/1051778709.html

https://ukraina.ru/20231205/1051773609.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, илья кива, россия, убийство, спецслужба, сбу, израиль, хамас, владимир путин, оаэ, сша