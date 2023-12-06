Байден будет уговаривать лидеров G7 продолжать помогать Украине

"Я не могу говорить за наших партнеров, они должны высказаться самостоятельно. Если мы не сможем получить дополнительные средства, мы будем делать, что можем, но наши возможности будут ограничены по сравнению с поддержкой, которую мы оказывали последние годы", – добавил он.