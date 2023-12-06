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Байден будет уговаривать лидеров G7 продолжать помогать Украине
Байден будет уговаривать лидеров G7 продолжать помогать Украине - 06.12.2023 Украина.ру
Байден будет уговаривать лидеров G7 продолжать помогать Украине
Президент США Джо Байден обсудит с лидерами G7 необходимость продолжения помощи Украине. Об этом в среду, 6 декабря, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби
2023-12-06T18:44
2023-12-06T18:44
2023-12-06T18:44
новости
сша
белый дом
украина
сво
военная помощь
джон кирби
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Перспективы дальнейшего финансирования киевского режима, при отсутствии дополнительной помощи со стороны союзников, спикер Белого дома комментировать не стал. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что в США высоко оценивают риск того, что Украина проиграет в конфликте.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, сша, белый дом, украина, сво, военная помощь, джон кирби
Новости, США, Белый дом, Украина, СВО, военная помощь, Джон Кирби
Байден будет уговаривать лидеров G7 продолжать помогать Украине
Президент США Джо Байден обсудит с лидерами G7 необходимость продолжения помощи Украине. Об этом в среду, 6 декабря, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби
"Президент будет говорить с лидерами G7 сегодня, я не сомневаюсь, что это будет на повестке", – заявил Кирби на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.
Перспективы дальнейшего финансирования киевского режима, при отсутствии дополнительной помощи со стороны союзников, спикер Белого дома комментировать не стал.
"Я не могу говорить за наших партнеров, они должны высказаться самостоятельно. Если мы не сможем получить дополнительные средства, мы будем делать, что можем, но наши возможности будут ограничены по сравнению с поддержкой, которую мы оказывали последние годы", – добавил он.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял
, что в США высоко оценивают риск того, что Украина проиграет в конфликте.