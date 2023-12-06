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США высоко оценивают риск того, что Украина проиграет в конфликте – Кирби
США высоко оценивают риск того, что Украина проиграет в конфликте – Кирби - 06.12.2023 Украина.ру
США высоко оценивают риск того, что Украина проиграет в конфликте – Кирби
США высоко оценивают риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте без дополнительной помощи с американской стороны. Об этом 6 декабря заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
2023-12-06T18:34
2023-12-06T18:34
2023-12-06T18:34
новости
украина
сша
сво
военная помощь
всу
джон кирби
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Ранее депутат Верховной Рады Александра Устинова, ссылаясь на свои источники сообщала, что с учётом нерешённых разногласий среди республиканцев и демократов, Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю. До этого президент Украины Владимир Зеленский "в последний момент" отменил выступление перед законодателями. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли в США выделить новые средства на нужды киевского режима.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, сво, военная помощь, всу, джон кирби
Новости, Украина, США, СВО, военная помощь, ВСУ, Джон Кирби
США высоко оценивают риск того, что Украина проиграет в конфликте – Кирби
США высоко оценивают риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте без дополнительной помощи с американской стороны. Об этом 6 декабря заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
"Существует большой риск того, что Украина может проиграть", – передаёт его слова РИА Новости.
Ранее депутат Верховной Рады Александра Устинова, ссылаясь на свои источники сообщала, что с учётом нерешённых разногласий среди республиканцев и демократов, Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю.
До этого президент Украины Владимир Зеленский "в последний момент" отменил выступление перед законодателями. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли в США выделить новые средства на нужды киевского режима.