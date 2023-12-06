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США высоко оценивают риск того, что Украина проиграет в конфликте – Кирби

США высоко оценивают риск того, что Украина проиграет в конфликте – Кирби - 06.12.2023 Украина.ру

США высоко оценивают риск того, что Украина проиграет в конфликте – Кирби

США высоко оценивают риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте без дополнительной помощи с американской стороны. Об этом 6 декабря заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби

2023-12-06T18:34

2023-12-06T18:34

2023-12-06T18:34

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Ранее депутат Верховной Рады Александра Устинова, ссылаясь на свои источники сообщала, что с учётом нерешённых разногласий среди республиканцев и демократов, Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю. До этого президент Украины Владимир Зеленский "в последний момент" отменил выступление перед законодателями. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли в США выделить новые средства на нужды киевского режима.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, сво, военная помощь, всу, джон кирби