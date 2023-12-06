"Был не в кондиции": политолог объяснил, почему Зеленский проигнорировал встречу с сенаторами США - 06.12.2023 Украина.ру
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"Был не в кондиции": политолог объяснил, почему Зеленский проигнорировал встречу с сенаторами США
"Был не в кондиции": политолог объяснил, почему Зеленский проигнорировал встречу с сенаторами США - 06.12.2023 Украина.ру
"Был не в кондиции": политолог объяснил, почему Зеленский проигнорировал встречу с сенаторами США
Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил выступление перед сенаторами США, а украинские деятели не пришли к единому мнению, почему это произошло, заявил политолог, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в комментарии изданию "Украина.ру"
2023-12-06T17:22
2023-12-06T18:06
новости
украина
сша
конгресс сша
сенат
владимир зеленский
рустем умеров
посол
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Президент Украины Владимир Зеленский 5 декабря "в последний момент" отменил запланированное выступление по видеосвязи перед сенаторами США.Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что "что-то случилось в последнюю минуту".Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал другую причину отмены выступления. "Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможно в следующий раз", - сказал Умеров в эфире Fox News.Посол Украины в США Оксана Маркарова считает, что "ничего катастрофического не произошло". По её словам, сенаторы планировали обсудить внутренние вопросы.Причин отмены выступления Зеленского может быть множество, рассказал политолог, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию "Украина.ру".При этом есть вероятность, что и кто-то из Америки попросил, намекнув, что сейчас не до Зеленского, добавил он."Но то, как это было представлено, это показательно. Когда сам спикер Сената говорит, что в последний момент сам Зеленский по непонятным причинам отказался выступать. Вот это уже расценивается как демарш", - заявил Корнилов.Политолог подчеркнул, что можно было придумать массу поводов. Корнилов обратил внимание на то, как прокомментировали инцидент украинские деятели, находящиеся в Америке. "Это свидетельствует о том, что они сами не в курсе", пояснил он. Глава Минобороны Умеров сказал "война, разные ситуации могут быть". Посол США, которая должна быть в курсе, заявила о том, что "там вообще планировались внутренние разборки, а Зеленский не захотел участвовать, мол, он же не из Мексики, раз там обсуждают мексиканскую границу". "Отсюда возникает закономерный вопрос: А Умеров и Маркарова согласовали между собой эти заявления? Умеров говорил о войне, имея в виду войну в Мексике? Получается, так", - пояснил эксперт.Он напомнил, что в США сейчас находится глава Офиса президента Андрей Ермак. Именно он и мог объяснить всем, что говорить по отмене выступления, неважно правда это или нет. "Ну даже согласовать элементарно свою общую позицию они не в состоянии", добавил политолог.Он подчеркнул, что версий отмены видеовыступления может быть множество.
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новости, украина, сша, конгресс сша, сенат, владимир зеленский, рустем умеров, посол
Новости, Украина, США, Конгресс США, сенат, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, посол

"Был не в кондиции": политолог объяснил, почему Зеленский проигнорировал встречу с сенаторами США

17:22 06.12.2023 (обновлено: 18:06 06.12.2023)
 
© president.gov.uaЗеленский Харьковская область ВСУ
Зеленский Харьковская область ВСУ
© president.gov.ua
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил выступление перед сенаторами США, а украинские деятели не пришли к единому мнению, почему это произошло, заявил политолог, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в комментарии изданию "Украина.ру"
Президент Украины Владимир Зеленский 5 декабря "в последний момент" отменил запланированное выступление по видеосвязи перед сенаторами США.
Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что "что-то случилось в последнюю минуту".
Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал другую причину отмены выступления.
"Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможно в следующий раз", - сказал Умеров в эфире Fox News.
Посол Украины в США Оксана Маркарова считает, что "ничего катастрофического не произошло". По её словам, сенаторы планировали обсудить внутренние вопросы.
Причин отмены выступления Зеленского может быть множество, рассказал политолог, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию "Украина.ру".
"Может, Зеленский был не в кондиции, когда надо было звонить. У него агрегатные состояния бывают разные", - предположил эксперт.
При этом есть вероятность, что и кто-то из Америки попросил, намекнув, что сейчас не до Зеленского, добавил он.
"Но то, как это было представлено, это показательно. Когда сам спикер Сената говорит, что в последний момент сам Зеленский по непонятным причинам отказался выступать. Вот это уже расценивается как демарш", - заявил Корнилов.
Политолог подчеркнул, что можно было придумать массу поводов.
Корнилов обратил внимание на то, как прокомментировали инцидент украинские деятели, находящиеся в Америке.
"Это свидетельствует о том, что они сами не в курсе", пояснил он. Глава Минобороны Умеров сказал "война, разные ситуации могут быть". Посол США, которая должна быть в курсе, заявила о том, что "там вообще планировались внутренние разборки, а Зеленский не захотел участвовать, мол, он же не из Мексики, раз там обсуждают мексиканскую границу".
"Отсюда возникает закономерный вопрос: А Умеров и Маркарова согласовали между собой эти заявления? Умеров говорил о войне, имея в виду войну в Мексике? Получается, так", - пояснил эксперт.
Он напомнил, что в США сейчас находится глава Офиса президента Андрей Ермак. Именно он и мог объяснить всем, что говорить по отмене выступления, неважно правда это или нет. "Ну даже согласовать элементарно свою общую позицию они не в состоянии", добавил политолог.
Он подчеркнул, что версий отмены видеовыступления может быть множество.
"Я допускаю, что это типично в духе Зеленского. Он просто проигнорировал эту встречу, поскольку Ермак в Америке, и никто не баюкает Зеленского на Банковой. Соответственно, никто даже не удосужился уведомить украинцев, находящихся в Америке, о том, что же и как же объяснять", - резюмировал Корнилов.
Владимир Зеленский
06:55
"И незачем было": В США сочли ненужным выступление Зеленского на брифинге для СенатаПрезиденту Украины Владимиру Зеленскому не было необходимости выступать по видеосвязи на закрытом брифинге для Сената США по вопросу выделения средств на дополнительную помощь Киеву. Об этом заявил журналистам сенатор Митт Ромни
 
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