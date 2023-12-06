https://ukraina.ru/20231206/1051793667.html

Кидок или торг: что с западной помощью Киеву? Эксперты пытаются понять суть происходящего в Сенате США

Кидок или торг: что с западной помощью Киеву? Эксперты пытаются понять суть происходящего в Сенате США - 06.12.2023 Украина.ру

Кидок или торг: что с западной помощью Киеву? Эксперты пытаются понять суть происходящего в Сенате США

Помощь Запада киевскому режиму снижается, а от США она вообще под вопросом. Демократы ценой компромиссов все же не могут продавить свои бюджетные ассигнования на украинский кейс

2023-12-06T16:44

2023-12-06T16:44

2023-12-06T16:54

эксклюзив

украина

запад

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сша

владимир зеленский

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Владимир Зеленский отказался выступать перед сенатом, видимо, чувствуя безрезультативность этого мероприятия. Оваций и денег больше не будет. Именно так сегодня выглядит картина. Все громче украинские лидеры мнений высказывают мысль, что Украина выбрала плохого союзника, более того — не ту сторону противостояния. Больше мнений — в обзоре соцсетей.Политолог Юрий БаранчикОчень плохая ночь для Украины: Зеленский слился в самый ответственный момент. Новая попытка обеспечить финансирование Украине в США закончилась не просто провалом, а провалом показательным. Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер инициировал первое процедурное голосование по запросу президента Байдена на финансирование в размере $ 106 миллиардов, в том числе $61 миллиард на Украину. В Белом доме сообщили, что Байден уже и в частном порядке пытается убедить конгрессменов принять запрос на дополнительную помощь Украине. Спикер Конгресса Майк Джонсон написал ответное письмо в Белый дом, что любое дополнительное финансирование Украины зависит от "трансформационных изменений" в законе "О безопасности на границе США и Мексики". Убедить конгрессменов должен был Зеленский – ему запланировали прямое включение. Но что-то пошло не так: Чак Шумер заявил, что Зеленский отменил онлайн-брифинг для американских сенаторов, во время которого должен был рассказать о ситуации на фронте и потребности Киева в оружии "по техническим причинам". Как сообщает ABC News, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что он будет выступать за то, чтобы сенаторы-республиканцы проголосовали против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю, "чтобы подчеркнуть, надеюсь, в последний раз, что мы настаиваем на значимых изменениях на границе". Инициированный демократами "секретный брифинг" для сенаторов, на котором планировалось убеждать законодателей в важности скорейшего согласования новой помощи для Киева, провалился: республиканцы даже не захотели слушать. Тем временем, официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США достигли "дна бочки" в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. Глава администрации Зеленского Ермак напомнил, что у Киева дефицит бюджета в $43 млрд.Определенные надежды в Киеве вызвал 28-страничный документ с характерным названием "План победы Украины". Его составили республиканцы, план предусматривает быструю поставку "многапушек" на Украину, ужесточение санкций против России и передачу российских активов Украине. Но этот план не имеет законодательной силы. И даже матерый русофоб Линдси Грэм заявил, что не будет голосовать за помощь Киеву, пока США не обезопасят свои границы. Слишком много сигналов, что республиканцы намерены ставить во главу угла работы с электоратом именно засилье мигрантов. Это разумная позиция.Экономист Алексей КущХотите без иллюзий "протестить" как мировая экономическая система относится к вам и оценивает вашу важность для нее - смотрите на цену золота на мировых рынках.Показательная сравнительная динамика золотых котировок получается при сравнении шоков на рынке золота на двух точках наблюдений:1. Война в Украине.2. Война в Израиле.Итак, Россия нападает на Украину 24 февраля 2022 года. Золото дорожает с 1889 дол за унцию до 1988 дол или на 99 дол (5%).Затем, в течение почти всего 2022 года цена на золото падала (до октября) - до 1644 дол или на 13% (если считать от точки 1889 дол). А теперь вторая точка наблюдений. В октябре 2023 ХАМАС нападает на Израиль. И тут цена золота начинает очень быстро расти: с 1832 дол до 2100 дол или на почти 15%. Естественно, среди факторов роста цен на золото есть и "макроэконом": ожидание снижения базовых ставок ФРС и т.д. Но в целом, золото - это традиционная "тихая гавань" для инвесторов, инструмент хеджирования и диверсификации геополитических рисков. Почему такая разная реакция рынка золота на две войны? Инвесторы воспринимают Израиль как узловую точку безопасности Запада на Ближнем Востоке, от которой многое зависит, в том числе, мировой рынок нефти, ситуация в арабском геополитическом протокластере (от Багдада до Рабата) и положение Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана. То есть, если взглянуть шире - в мусульманской умме.Важность Израиля для США можно сравнить с важностью королевства крестоносцев для Средневековой Европы. Украину, к сожалению не воспринимают узловой точкой безопасности континента. Если уже продолжать исторические аллюзии - мы больше похожи на "Антиохийское княжество" крестоносцев, которое существовало на территории современных Сирии и Турции и выступало форпостом позиций Иерусалимского королевства, подчиняясь то центрам крестоносцев на Ближнем Востоке, то Византии в их противостоянии с мусульманской угрозой, надвигавшейся с Востока.Понятно, что будь Украина членом НАТО или ЕС, она стала бы такой узловой точкой безопасности континента и при нападении на нее России, цена золота, в таком случае, могла бы взлететь и до 3000 дол за унцию и больше.Но история не знает сослагательного наклонения. Здесь каждая страна использует свои персональные шансы. У нас, например, есть многочисленная диаспора за рубежом, но ее влияние на несколько порядков уступает влиянию еврейской диаспоры. Здесь очень важно не впадать в солипсизм, а мы периодически впадаем."Солипсизм (от лат. solus — "единственный" и ipse — "сам") - философская доктрина, характеризующаяся признанием собственного индивидуального сознания в качестве единственной и несомненной реальности и отрицанием объективной реальности окружающего мира. Иногда этот термин употребляется в этическом смысле для обозначения крайнего эгоцентризма". Мы сами конструируем некие догмы и доктрины, которые существуют только в наших головах и больше нигде в мире. А потом разочаровываемся в союзниках и обижаемся на весь мир. Например, сейчас, когда помощь США начали "делить" между нами, Израилем, Тайванем и "мексиканской стеной". Последнее - особенно обидно, так как по нашему представлению, это "не наш уровень значимости". Американцы считают иначе. Это реальность, с которой придется считаться или она просто раздавит нас. Давайте, сперва, станем значимыми для глобальной системы как Израиль, а потом уже будем обижаться на мир.Советник главы Офиса Президента Сергей ЛещенкоПричина, по которой Зеленский отменил вчерашнее участие в видеоконференции с сенаторами. Митч Макконнелл, лидер республиканского меньшинства в Сенате, который всегда выступал за поддержку Украины: "Мы хотим, чтобы прошла помощь Украине и Израилю, но мы говорим о границах. Мой ответ лидеру большинства (демократу Чаку Шумеру): если вы не верите, насколько мы серьёзны, мы прекратим разговоры. Я выступаю и надеюсь, что все члены нашей партии проголосуют против этого законопроекта [о помощи Украине],чтобы дать им понять в конце концов, что мы настаиваем на значительных изменениях на границах". Понимаете? О чём с ними было разговаривать? И это при том, что демократы уже пошли на уступки. Сделали Украину, где каждый день от российских террористов погибают её граждане и военные, заложником их партийных амбиций в самый критический момент. Впереди выборы и мне бы очень хотелось, чтобы для каждого избирателя республиканцев это стало уроком (по крайней мере, для тех русскоязычных, которые присутствуют среди моей аудитории). Как сказал Чак Шумер, Рональд Рейган в гробу переворачивается.Директор Интитута международных экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаГосдеп и Минфин США призвали Конгресс "не открывать ящик Пандоры" на Украине. Для урегулирования финансовых проблем своего проекта "Украина" администрация США перешла к тактике публичных увещеваний с превентивным возложением ответственности.▪️ Так, госсекретарь Блинкен заявил о необходимости гарантировать, что "Украина продолжит добиваться успеха — а Россия будет терпеть неудачу". Если же Сенат не одобрит выделения нового пакета помощи Киеву, то это-де "откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру". Может быть, Блинкен не читает американские СМИ? Там весь последний месяц активно пишут о провале "наступа" ВСУ, о невнятных перспективах Киева и усиливающейся России. Как-то не очень похоже на "развитие украинского успеха". ▪️ Так-то США — крупнейший в мире специалист по ящикам Пандоры. Вот только они их предпочитают открывать — и подбрасывать другим. Это работает везде: от взращивания террористических группировок до финансовых спекуляций. Показательно, что министр финансов США Йеллен поддержала Блинкена. По её словам, США "будут нести ответственность" за поражение Украины, если Конгресс не одобрит дополнительной помощи Киеву. Йеллен ясно дала понять, что "победа Украины" прямо зависит от количества долларов, которые пойдут на её содержание.Потому что у самой Украины "кончаются деньги", на которые там завязано всё: от зарплат военным ВСУ до содержания больниц. ▪️ Тем самым подтверждён протекторат США над Украиной. С этой позиции и следует анализировать перспективы финансирования этого американского проекта. Вопрос прост: выполняет ли киевский режим задачи спонсора? Да. Отвлекает Россию, даёт повод вливать миллиарды в экономику США. А семья Байдена сверх того стабильно получает персональные выплаты. Есть ли у Киева возможность поработать на благо Америки ещё? Снова да. Призывники остались, оружие найти можно, для диверсионной войны вообще нужен минимум ресурсов... Поэтому деньги для Украины найдут. Вопрос лишь в том, на какие уступки придётся пойти демократам в торге с республиканцами.Общественный деятель Татьяна ПопИ вновь зовите санитаров. Для США будет "абсолютным сумасшествием" не согласовать финансирование помощи Украине, заявил Байден на фоне продолжающегося раздрая между демократами и республиканцами. Повторюсь, в драму с актерским заламыванием рук Госдепом и мхатовскими паузами от их оппонентов я не слишком верю – каждое поднятие госдолга США не обходится без театральщины и по итогу стороны всегда находят компромисс. С киевским кейсом, думаю, на этот раз будет так же, хотя объем вряд ли достигнет прежних высот. Но слышать про "абсолютное сумасшествие" от человека, которого весь мир обоснованно подозревает в возрастном снижении когнитивных способностей, согласитесь, забавно. А не было ли, случайно, "абсолютным сумасшествием" провоцировать открытый конфликт в центре Европы, введение разорительных, в том числе, и для союзников санкций, собственноручный подрыв авторитета международных структур, обеспечивавших самим Штатам ту самую гегемонию? С точки зрения, здравого смысла, скорее всего да. Но в мировосприятии Байдена, возможно, все выглядит иначе, Америка и так Great и надо только Трампа в Белый дом не пустить и уже вложенные в Украину деньги отмыть и отбить. А если удастся не упасть с трапа больше 2-3 раз, так вообще чудненько. Возраст, как говорится, не порок, но к медикам обращаться стоит регулярно. PS: А между тем, сегодня Путин встречается с президентом ОАЭ и наследным принцем Саудовской Аравии. Ближний Восток, ОПЕК+, нефтяной сектор и Глобальный ЮГ передают привет абсолютно сумасшедшей политике англосаксов.

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эксклюзив, украина, запад, помощь, сша, владимир зеленский, соцсети