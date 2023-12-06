https://ukraina.ru/20231206/1051790402.html
"Ненависть по национальному признаку": Захарова объяснила, с чем связано возвращение релокантов
"Ненависть по национальному признаку": Захарова объяснила, с чем связано возвращение релокантов - 06.12.2023 Украина.ру
"Ненависть по национальному признаку": Захарова объяснила, с чем связано возвращение релокантов
Возвращение релокантов связано с русофобией и осознанием ошибочности своего поступка, заявила 6 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга
2023-12-06T14:24
2023-12-06T14:24
2023-12-06T14:24
новости
россия
мария захарова
релоканты
русофобия
мид рф
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Дипломат подчеркнула, что ненависть идёт из глубины веков. Это связано ещё и с осознанием многими людьми ошибочности своего поступка, добавила она.Не из-за какого-то фактора материального или дискомфорта. У кого-то ностальгия, у кого-то невозможность существовать без близких, без друзей. У кого-то просто понимание того, что они совершили колоссальную ошибку.Многие поддались антироссийской пропаганде, утверждает дипломат. По её словам, есть люди, которые "прокачивали эту тему", агитировали, рекрутировали соответствующих агитаторов, запускали их в медиапространство под видом представителей фирм, которые смогут организовать выезд людей.В марте этого года солист группы "Любэ" Николай Расторгуев заявил, что уехавшие за границу артисты в скором времени вернутся в Россию, так как на чужбине они никому не нужны.Аналогичным образом чуть позже высказался и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, уточнив, что "релоканты одиноки и никому не нужны. Пусть себе живут... тоскливо вспоминая утраченное Отечество и былую славу".И первые "ласточки", возвращающиеся "с зимовки", не заставили себя ждать. В этом списке - певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, шоумены Иван Ургант и Александр Ревва, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, солист группы "Звери" Рома Зверь (Роман Билык), историк моды Александр Васильев и другие.И большинство из них, как выяснилось, вернулись в Россию ради съемок и концертов.Ряд артистов, например, блогер Даня Милохин, а также Алишер Моргенштерн* и Андрей Макаревич** признались, что хотели бы вернуться.*Признан Минюстом РФ иноагентом**Признан Минюстом РФ иноагентом
https://ukraina.ru/20231016/1050203438.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, мария захарова, релоканты, русофобия, мид рф
"Ненависть по национальному признаку": Захарова объяснила, с чем связано возвращение релокантов
Возвращение релокантов связано с русофобией и осознанием ошибочности своего поступка, заявила 6 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга
"Возвращение 40% релокантов связано с отсутствием безопасности в других странах, с русофобией[…], ненавистью по национальному признаку", - заявила Захарова.
Дипломат подчеркнула, что ненависть идёт из глубины веков. Это связано ещё и с осознанием многими людьми ошибочности своего поступка, добавила она.
Не из-за какого-то фактора материального или дискомфорта. У кого-то ностальгия, у кого-то невозможность существовать без близких, без друзей. У кого-то просто понимание того, что они совершили колоссальную ошибку.
Многие поддались антироссийской пропаганде, утверждает дипломат. По её словам, есть люди, которые "прокачивали эту тему", агитировали, рекрутировали соответствующих агитаторов, запускали их в медиапространство под видом представителей фирм, которые смогут организовать выезд людей.
В марте этого года солист группы "Любэ" Николай Расторгуев заявил, что уехавшие за границу артисты в скором времени вернутся в Россию, так как на чужбине они никому не нужны.
Аналогичным образом чуть позже высказался и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, уточнив, что "релоканты одиноки и никому не нужны. Пусть себе живут... тоскливо вспоминая утраченное Отечество и былую славу".
И первые "ласточки", возвращающиеся "с зимовки", не заставили себя ждать. В этом списке - певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, шоумены Иван Ургант и Александр Ревва, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, солист группы "Звери" Рома Зверь (Роман Билык), историк моды Александр Васильев и другие.
И большинство из них, как выяснилось, вернулись в Россию ради съемок и концертов.
Ряд артистов, например, блогер Даня Милохин, а также Алишер Моргенштерн* и Андрей Макаревич** признались, что хотели бы вернуться.
*Признан Минюстом РФ иноагентом
**Признан Минюстом РФ иноагентом