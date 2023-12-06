СБУ задерживает граждан за неправильное произношение украинских слов – Марочко - 06.12.2023 Украина.ру
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СБУ задерживает граждан за неправильное произношение украинских слов – Марочко
СБУ задерживает граждан за неправильное произношение украинских слов – Марочко - 06.12.2023 Украина.ру
СБУ задерживает граждан за неправильное произношение украинских слов – Марочко
Служба безопасности Украины (СБУ), принимающая участие в патрулировании улиц рядом с линией боевого соприкосновения на Купянском направлении, задерживает граждан даже за неправильное произношение украинских слов. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 6 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-06T08:50
2023-12-06T08:50
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"В 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения на Купянском направлении курсируют совместные наряды полиции и СБУ. Целью данных патрулей является выявление военнослужащих, которые самовольно покидают места несения службы. Также активно ведётся работа по выявлению "диверсантов" и пророссийски настроенных граждан", - рассказал Марочко.По информации его источников, "поводом для задержания граждан может стать даже неправильное произношение украинских слов".
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новости, украина, сбу, купянское направление, русофобия
Новости, Украина, СБУ, Купянское направление, Русофобия

СБУ задерживает граждан за неправильное произношение украинских слов – Марочко

08:50 06.12.2023
 
© Украина.ру
© Украина.ру
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Служба безопасности Украины (СБУ), принимающая участие в патрулировании улиц рядом с линией боевого соприкосновения на Купянском направлении, задерживает граждан даже за неправильное произношение украинских слов. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 6 декабря сообщает РИА Новости
"В 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения на Купянском направлении курсируют совместные наряды полиции и СБУ. Целью данных патрулей является выявление военнослужащих, которые самовольно покидают места несения службы. Также активно ведётся работа по выявлению "диверсантов" и пророссийски настроенных граждан", - рассказал Марочко.
По информации его источников, "поводом для задержания граждан может стать даже неправильное произношение украинских слов".
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