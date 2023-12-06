Визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США – Bloomberg - 06.12.2023 Украина.ру
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Визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США – Bloomberg
Визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США – Bloomberg - 06.12.2023 Украина.ру
Визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США – Bloomberg
Предстоящие рабочие визиты президента России Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию свидетельствуют о провале усилий США по изоляции России. Об этом 5 декабря пишет Bloomberg
2023-12-06T06:12
2023-12-06T06:12
новости
россия
владимир путин
оаэ
саудовская аравия
визит
антироссийские санкции
сша
запад
украина
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На встречах высшего уровня предполагается обсудить вопросы взаимодействия в нефтяной сфере, двусторонних отношений, также ожидается обмен мнениями по международной и региональной повестке дня."Этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене", - говорится в публикации.Bloomberg фиксирует тот факт, что отсутствие прогресса в стремлении Запада изолировать Россию дополняется "прочным" положением её экономики и отсутствием каких-либо военных успехов поддерживаемого США киевского режима."Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом", - отмечается в статье.Агентство также указывает на усиление позиций России в энергетической сфере, чему способствует укрепление отношений РФ со странами Персидского залива.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, оаэ, саудовская аравия, визит, антироссийские санкции, сша, запад, украина
Новости, Россия, Владимир Путин, ОАЭ, Саудовская Аравия, визит, антироссийские санкции, США, Запад, Украина

Визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США – Bloomberg

06:12 06.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк
© POOL
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Предстоящие рабочие визиты президента России Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию свидетельствуют о провале усилий США по изоляции России. Об этом 5 декабря пишет Bloomberg
На встречах высшего уровня предполагается обсудить вопросы взаимодействия в нефтяной сфере, двусторонних отношений, также ожидается обмен мнениями по международной и региональной повестке дня.
"Этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене", - говорится в публикации.
Bloomberg фиксирует тот факт, что отсутствие прогресса в стремлении Запада изолировать Россию дополняется "прочным" положением её экономики и отсутствием каких-либо военных успехов поддерживаемого США киевского режима.
"Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом", - отмечается в статье.
Агентство также указывает на усиление позиций России в энергетической сфере, чему способствует укрепление отношений РФ со странами Персидского залива.
ВСУ Украина оружие солдаты - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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