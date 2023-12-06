https://ukraina.ru/20231206/1051778709.html

Визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США – Bloomberg

Визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США – Bloomberg - 06.12.2023 Украина.ру

Визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США – Bloomberg

Предстоящие рабочие визиты президента России Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию свидетельствуют о провале усилий США по изоляции России. Об этом 5 декабря пишет Bloomberg

2023-12-06T06:12

2023-12-06T06:12

2023-12-06T06:12

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На встречах высшего уровня предполагается обсудить вопросы взаимодействия в нефтяной сфере, двусторонних отношений, также ожидается обмен мнениями по международной и региональной повестке дня."Этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене", - говорится в публикации.Bloomberg фиксирует тот факт, что отсутствие прогресса в стремлении Запада изолировать Россию дополняется "прочным" положением её экономики и отсутствием каких-либо военных успехов поддерживаемого США киевского режима."Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом", - отмечается в статье.Агентство также указывает на усиление позиций России в энергетической сфере, чему способствует укрепление отношений РФ со странами Персидского залива.

https://ukraina.ru/20231206/1051775776.html

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новости, россия, владимир путин, оаэ, саудовская аравия, визит, антироссийские санкции, сша, запад, украина