"Шансов выбраться у них нет": Андрей Клинцевич о том, как элитные морпехи ВСУ лезут в ловушки на Днепре - 06.12.2023 Украина.ру
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"Шансов выбраться у них нет": Андрей Клинцевич о том, как элитные морпехи ВСУ лезут в ловушки на Днепре
"Шансов выбраться у них нет": Андрей Клинцевич о том, как элитные морпехи ВСУ лезут в ловушки на Днепре - 06.12.2023 Украина.ру
"Шансов выбраться у них нет": Андрей Клинцевич о том, как элитные морпехи ВСУ лезут в ловушки на Днепре
В селе Крынки ВСУ сжигают свои резервы, пытаясь расширить плацдарм на левобережье. Российские бойцы заманивают в ловушки морскую пехоту ВСУ из тактической группы "Катран". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-12-06T04:00
2023-12-06T04:00
новости
запорожская область
плацдарм
морпехи
всу
британия
десант
вс рф
днепр
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Плацдарм ВСУ на левобережье Днепра стал местом, где Киев сжигает свои резервы ради политической картинки. В селе Крынки, которая находится близко к пойме рек и небольших островков гибнет морская пехота из тактической группы "Катран", рассказал эксперт.После этого от них остаются только штабы, а личный состав оказывается в ловушке. Российские подразделения уничтожают также паромные переправы. Шансов выбраться назад у морпехов уже нет, отметил специалист.Также ВСУ активно жгли свои резервы под Работино, где потеряли множество аэромобильных подразделений (тактическая группа "Марун"). Украинские войска не смогли дойти даже до инженерных сооружений, ВС РФ сожгли там на площади в 10 квадратных километров более 200 единиц техники, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231204/1051724323.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запорожская область, плацдарм, морпехи, всу, британия, десант, вс рф, днепр, днепр (река), работино, оборона, украина
Новости, Запорожская область, плацдарм, морпехи, ВСУ, Британия, десант, ВС РФ, Днепр, Днепр (река), Работино, оборона, Украина

"Шансов выбраться у них нет": Андрей Клинцевич о том, как элитные морпехи ВСУ лезут в ловушки на Днепре

04:00 06.12.2023
 
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В селе Крынки ВСУ сжигают свои резервы, пытаясь расширить плацдарм на левобережье. Российские бойцы заманивают в ловушки морскую пехоту ВСУ из тактической группы "Катран". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Плацдарм ВСУ на левобережье Днепра стал местом, где Киев сжигает свои резервы ради политической картинки. В селе Крынки, которая находится близко к пойме рек и небольших островков гибнет морская пехота из тактической группы "Катран", рассказал эксперт.
"Киевский режим долго анонсировал свой "День-Д". Британия изредка говорила: "Мы готовили этих морпехов. Русские, сдавайтесь". Но эти бригады просто перестают существовать как боеготовые подразделения", - добавил Клинцевич.
После этого от них остаются только штабы, а личный состав оказывается в ловушке. Российские подразделения уничтожают также паромные переправы. Шансов выбраться назад у морпехов уже нет, отметил специалист.
Также ВСУ активно жгли свои резервы под Работино, где потеряли множество аэромобильных подразделений (тактическая группа "Марун"). Украинские войска не смогли дойти даже до инженерных сооружений, ВС РФ сожгли там на площади в 10 квадратных километров более 200 единиц техники, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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