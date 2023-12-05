Скориков об орбанизации Европы и о том, как США будут сдвигать Зеленского - 05.12.2023 Украина.ру
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Скориков об орбанизации Европы и о том, как США будут сдвигать Зеленского
Скориков об орбанизации Европы и о том, как США будут сдвигать Зеленского - 05.12.2023 Украина.ру
Скориков об орбанизации Европы и о том, как США будут сдвигать Зеленского
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру рассказал, к чему приведёт шантаж Зеленского в отношении США, почему в Евросоюзе Украина.ру, 05.12.2023
2023-12-05T18:06
2023-12-05T18:06
видео
иван скориков
украина
владимир зеленский
запад
ес
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру рассказал, к чему приведёт шантаж Зеленского в отношении США, почему в Евросоюзе всё больше разногласий касательно поддержки Украины и почему украинцы начали выступать за переговоры с Россией:00:37 – Почему Верховная Рада решила отменить выборы президента? 09:20 – О том, как меняется позиция внутри ЕС и о фигуре Герта Вилдерса; 13:08 – Об альтернативной реальности украинских властей; 17:20 – О чём говорят результаты опроса группы "Рейтинг", согласно которому почти половина украинцев выступает за переговоры с Россией? 21:48 – Как украинцы проходят фильтрацию в Шереметьево. *В интервью упоминается внесённый в России в список террористов и экстремистов Алексей Арестович, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским.
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видео, иван скориков, украина, владимир зеленский, запад, ес, верховная рада, видео
Видео, Иван Скориков, Украина, Владимир Зеленский, Запад, ЕС, Верховная Рада

Скориков об орбанизации Европы и о том, как США будут сдвигать Зеленского

18:06 05.12.2023
 
https://rutube.ru/video/6b0280fec5c0978b4f07b33544075818/?r=wd
Читать в
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру рассказал, к чему приведёт шантаж Зеленского в отношении США, почему в Евросоюзе всё больше разногласий касательно поддержки Украины и почему украинцы начали выступать за переговоры с Россией:
00:37 – Почему Верховная Рада решила отменить выборы президента?
09:20 – О том, как меняется позиция внутри ЕС и о фигуре Герта Вилдерса;
13:08 – Об альтернативной реальности украинских властей;
17:20 – О чём говорят результаты опроса группы "Рейтинг", согласно которому почти половина украинцев выступает за переговоры с Россией?
21:48 – Как украинцы проходят фильтрацию в Шереметьево.
*В интервью упоминается внесённый в России в список террористов и экстремистов Алексей Арестович, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским.
 
ВидеоИван СкориковУкраинаВладимир ЗеленскийЗападЕСВерховная Рада
 
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