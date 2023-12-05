https://ukraina.ru/20231205/1051770877.html
Скориков об орбанизации Европы и о том, как США будут сдвигать Зеленского
Скориков об орбанизации Европы и о том, как США будут сдвигать Зеленского - 05.12.2023 Украина.ру
Скориков об орбанизации Европы и о том, как США будут сдвигать Зеленского
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру рассказал, к чему приведёт шантаж Зеленского в отношении США, почему в Евросоюзе Украина.ру, 05.12.2023
2023-12-05T18:06
2023-12-05T18:06
2023-12-05T18:06
видео
иван скориков
украина
владимир зеленский
запад
ес
верховная рада
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру рассказал, к чему приведёт шантаж Зеленского в отношении США, почему в Евросоюзе всё больше разногласий касательно поддержки Украины и почему украинцы начали выступать за переговоры с Россией:00:37 – Почему Верховная Рада решила отменить выборы президента? 09:20 – О том, как меняется позиция внутри ЕС и о фигуре Герта Вилдерса; 13:08 – Об альтернативной реальности украинских властей; 17:20 – О чём говорят результаты опроса группы "Рейтинг", согласно которому почти половина украинцев выступает за переговоры с Россией? 21:48 – Как украинцы проходят фильтрацию в Шереметьево. *В интервью упоминается внесённый в России в список террористов и экстремистов Алексей Арестович, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, иван скориков, украина, владимир зеленский, запад, ес, верховная рада, видео
Видео, Иван Скориков, Украина, Владимир Зеленский, Запад, ЕС, Верховная Рада
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру рассказал, к чему приведёт шантаж Зеленского в отношении США, почему в Евросоюзе всё больше разногласий касательно поддержки Украины и почему украинцы начали выступать за переговоры с Россией:
00:37 – Почему Верховная Рада решила отменить выборы президента?
09:20 – О том, как меняется позиция внутри ЕС и о фигуре Герта Вилдерса;
13:08 – Об альтернативной реальности украинских властей;
17:20 – О чём говорят результаты опроса группы "Рейтинг", согласно которому почти половина украинцев выступает за переговоры с Россией?
21:48 – Как украинцы проходят фильтрацию в Шереметьево.
*В интервью упоминается внесённый в России в список террористов и экстремистов Алексей Арестович, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским.