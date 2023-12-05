https://ukraina.ru/20231205/1051770877.html

Скориков об орбанизации Европы и о том, как США будут сдвигать Зеленского

Скориков об орбанизации Европы и о том, как США будут сдвигать Зеленского - 05.12.2023 Украина.ру

Скориков об орбанизации Европы и о том, как США будут сдвигать Зеленского

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру рассказал, к чему приведёт шантаж Зеленского в отношении США, почему в Евросоюзе Украина.ру, 05.12.2023

2023-12-05T18:06

2023-12-05T18:06

2023-12-05T18:06

видео

иван скориков

украина

владимир зеленский

запад

ес

верховная рада

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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру рассказал, к чему приведёт шантаж Зеленского в отношении США, почему в Евросоюзе всё больше разногласий касательно поддержки Украины и почему украинцы начали выступать за переговоры с Россией:00:37 – Почему Верховная Рада решила отменить выборы президента? 09:20 – О том, как меняется позиция внутри ЕС и о фигуре Герта Вилдерса; 13:08 – Об альтернативной реальности украинских властей; 17:20 – О чём говорят результаты опроса группы "Рейтинг", согласно которому почти половина украинцев выступает за переговоры с Россией? 21:48 – Как украинцы проходят фильтрацию в Шереметьево. *В интервью упоминается внесённый в России в список террористов и экстремистов Алексей Арестович, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, иван скориков, украина, владимир зеленский, запад, ес, верховная рада, видео