https://ukraina.ru/20231205/1051767823.html

Администрация Байдена вряд ли открыта к мирным решениям по Украине - Рэнд Пол

Администрация Байдена вряд ли открыта к мирным решениям по Украине - Рэнд Пол - 05.12.2023 Украина.ру

Администрация Байдена вряд ли открыта к мирным решениям по Украине - Рэнд Пол

Пока конфликт на Украине продолжается, сохраняется риск преднамеренной эскалации, которая может втянуть США в "суматоху"

2023-12-05T17:09

2023-12-05T17:09

2023-12-05T17:09

новости

сша

сенатор

украина

конфликт

россия

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Нет никаких намеков на то, что администрация президента США Джо Байдена открыта для дипломатических решений, направленных на прекращение кровопролития на Украине. Об этом сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заявил американскому изданию The Sun 5 декабря."До тех пор, пока конфликт сохраняется, сохраняется риск преднамеренной эскалации или просчета, которые могут втянуть США или другие страны в суматоху", - подчеркнул сенатор.Пол критиковал тех представителей администрации США, которые утверждают, что конфликт на Украине приносит пользу американским рабочим и экономике. По словам сенатора, такие заявления "вызывают глубокую тревогу".Также он засомневался в эффективности антироссийских экономических санкций. По его словам, Россия умело приспособилась к западным санкциям и избежала их, установив более прочные связи с Китаем.“В этом отношении санкции оказались стратегически контрпродуктивными для безопасности США”, - сказал Пол.Ранее американские СМИ сообщили, что демократы и республиканцы в Сенате США не смогли договориться по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, что позволило бы согласовать запрос президента Джо Байдена на поддержку Израиля, Украины и Тайваня.

https://ukraina.ru/20231205/1051766568.html

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новости, сша, сенатор, украина, конфликт, россия