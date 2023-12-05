https://ukraina.ru/20231205/1051756644.html

Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке - 05.12.2023 Украина.ру

Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 декабря прокомментировал журналистам тезис о том, что по результатам последнего заседания ОПЕК+ рынок нефти продолжил снижение и там не отмечается стабилизации

2023-12-05T13:54

2023-12-05T13:54

2023-12-05T13:54

нефть

дмитрий песков

новости

опек

рынок

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"Дело в том, что есть определенные инерционные процессы на рынке, рынок такой очень крупный, тяжелый, и там поэтому иногда эффект имеет отложенный. Но в любом случае координация будет продолжаться", - сказал Песков.На прошлой неделе ряд стран ОПЕК+ приняли решение до конца первого квартала следующего года "добровольно" (не в рамках ОПЕК+) сократить добычу нефти. Саудовская Аравия продлевает свои сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, а ряд стран вносят дополнительные сокращения суммарно на 700 тысяч баррелей.Россия, в свою очередь, продлевает и углубляет сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тысяч баррелей в сутки.Данные торгов во вторник свидетельствуют о том, что мировые цены на нефть растут после решения ряда стран ОПЕК+ добровольно сократить добычу нефти.По состоянию на 13:05 цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,74%, до 78,61 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,81%, до 73,63 доллара.

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нефть, дмитрий песков, новости, опек, рынок