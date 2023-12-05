https://ukraina.ru/20231205/1051749205.html
Опасность сохраняется! Какой бой Россия навязала ВСУ и нужна ли нам новая мобилизация - Полетаев
Опасность сохраняется! Какой бой Россия навязала ВСУ и нужна ли нам новая мобилизация - Полетаев - 05.12.2023 Украина.ру
Опасность сохраняется! Какой бой Россия навязала ВСУ и нужна ли нам новая мобилизация - Полетаев
Сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал, что произошло в Марьинке и почему ВСУ сменили тактику, а также зачем Владимиру Зеленскому был нужен прорыв в Горловке
2023-12-05T11:13
2023-12-05T11:13
2023-12-05T11:13
видео
сергей полетаев
украина
россия
марьинка
купянск
всу
оборона
сво
спецоперация
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00:27 - Об окончательном взятии города Марьинки; 08:46 - Об изменении тактики ВС РФ ведения городского боя; 11:12 - Эффективные меры против контратак противника;15:17 - О мотиве продвижения ВСУ в Горловке; 16:42 - О перспективе продвижения на юг; 18:00 - О плане высадки десанта на левом берегу Днепра; 25:30 - Реакция ВС РФ на смену стратегии ВСУ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сергей полетаев , украина, россия, марьинка, купянск, всу, оборона, сво, спецоперация, донбасс, наступление, мобилизация, горловка, видео
Видео, Сергей Полетаев , Украина, Россия, Марьинка, Купянск, ВСУ, оборона, СВО, Спецоперация, Донбасс, наступление, мобилизация, Горловка
Опасность сохраняется! Какой бой Россия навязала ВСУ и нужна ли нам новая мобилизация - Полетаев
Сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал, что произошло в Марьинке и почему ВСУ сменили тактику, а также зачем Владимиру Зеленскому был нужен прорыв в Горловке
00:27 - Об окончательном взятии города Марьинки;
08:46 - Об изменении тактики ВС РФ ведения городского боя;
11:12 - Эффективные меры против контратак противника;
15:17 - О мотиве продвижения ВСУ в Горловке;
16:42 - О перспективе продвижения на юг;
18:00 - О плане высадки десанта на левом берегу Днепра;
25:30 - Реакция ВС РФ на смену стратегии ВСУ.