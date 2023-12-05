https://ukraina.ru/20231205/1051749205.html

Опасность сохраняется! Какой бой Россия навязала ВСУ и нужна ли нам новая мобилизация - Полетаев

Опасность сохраняется! Какой бой Россия навязала ВСУ и нужна ли нам новая мобилизация - Полетаев - 05.12.2023 Украина.ру

Опасность сохраняется! Какой бой Россия навязала ВСУ и нужна ли нам новая мобилизация - Полетаев

Сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал, что произошло в Марьинке и почему ВСУ сменили тактику, а также зачем Владимиру Зеленскому был нужен прорыв в Горловке

2023-12-05T11:13

2023-12-05T11:13

2023-12-05T11:13

видео

сергей полетаев

украина

россия

марьинка

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всу

оборона

сво

спецоперация

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00:27 - Об окончательном взятии города Марьинки; 08:46 - Об изменении тактики ВС РФ ведения городского боя; 11:12 - Эффективные меры против контратак противника;15:17 - О мотиве продвижения ВСУ в Горловке; 16:42 - О перспективе продвижения на юг; 18:00 - О плане высадки десанта на левом берегу Днепра; 25:30 - Реакция ВС РФ на смену стратегии ВСУ.

купянск

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2023

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