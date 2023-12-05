https://ukraina.ru/20231205/1051747567.html
Финляндия начинает производство артиллерийских снарядов для Украины в 2024 году
Финляндия начинает производство артиллерийских снарядов для Украины в 2024 году - 05.12.2023 Украина.ру
Финляндия начинает производство артиллерийских снарядов для Украины в 2024 году
Финляндия будет производить артиллерийские снаряды для Украины, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянена. Об этом сообщил газета IltaLehti
2023-12-05T10:41
2023-12-05T10:41
2023-12-05T10:41
новости
финляндия
украина
боеприпасы
снаряды
министр обороны
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Финский министр подчеркнул, что вопрос, вероятно, будет решен до Рождества (до 24 декабря)."Сейчас объявлен план по значительному увеличению производства боеприпасов. Цель – поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы еще больше повышаем готовность Финляндии и Северного региона к производству боеприпасов", говорит Хакканен.Стоимость производства боеприпасов составит десятки миллионов евро, уточняет издание. Европейский Союз пообещал в марте прошлого года, что до марта 2024 года поставит Украине в общей сложности один миллион артиллерийских снарядов.Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции France Inter в конце ноября сообщил, что ЕС не поставит Украине миллион снарядов к марту 2024 года. "Мы выполним наше обещание, но это займет больше времени, чем хотелось бы", пояснил он.Мишель добавил, что эта ситуация указывает на необходимость серьезной корректировки оборонной промышленности Евросоюза.
https://ukraina.ru/20231202/1051695013.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, финляндия, украина, боеприпасы, снаряды, министр обороны
Новости, Финляндия, Украина, боеприпасы, снаряды, министр обороны
Финляндия начинает производство артиллерийских снарядов для Украины в 2024 году
Финляндия будет производить артиллерийские снаряды для Украины, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянена. Об этом сообщил газета IltaLehti
"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет и дальше увеличивать производство тяжелых боеприпасов для вооружения Украины. Это решение будет принято в ближайшее время, говорит Хакканен.
Финский министр подчеркнул, что вопрос, вероятно, будет решен до Рождества (до 24 декабря).
"Сейчас объявлен план по значительному увеличению производства боеприпасов. Цель – поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы еще больше повышаем готовность Финляндии и Северного региона к производству боеприпасов", говорит Хакканен.
Стоимость производства боеприпасов составит десятки миллионов евро, уточняет издание.
Европейский Союз пообещал в марте прошлого года, что до марта 2024 года поставит Украине в общей сложности один миллион артиллерийских снарядов.
Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции France Inter в конце ноября сообщил, что ЕС не поставит Украине миллион снарядов к марту 2024 года. "Мы выполним наше обещание, но это займет больше времени, чем хотелось бы", пояснил он.
Мишель добавил, что эта ситуация указывает на необходимость серьезной корректировки оборонной промышленности Евросоюза.