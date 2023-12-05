https://ukraina.ru/20231205/1051747567.html

Финляндия начинает производство артиллерийских снарядов для Украины в 2024 году

Финляндия начинает производство артиллерийских снарядов для Украины в 2024 году - 05.12.2023 Украина.ру

Финляндия начинает производство артиллерийских снарядов для Украины в 2024 году

Финляндия будет производить артиллерийские снаряды для Украины, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянена. Об этом сообщил газета IltaLehti

2023-12-05T10:41

2023-12-05T10:41

2023-12-05T10:41

новости

финляндия

украина

боеприпасы

снаряды

министр обороны

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Финский министр подчеркнул, что вопрос, вероятно, будет решен до Рождества (до 24 декабря)."Сейчас объявлен план по значительному увеличению производства боеприпасов. Цель – поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы еще больше повышаем готовность Финляндии и Северного региона к производству боеприпасов", говорит Хакканен.Стоимость производства боеприпасов составит десятки миллионов евро, уточняет издание. Европейский Союз пообещал в марте прошлого года, что до марта 2024 года поставит Украине в общей сложности один миллион артиллерийских снарядов.Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции France Inter в конце ноября сообщил, что ЕС не поставит Украине миллион снарядов к марту 2024 года. "Мы выполним наше обещание, но это займет больше времени, чем хотелось бы", пояснил он.Мишель добавил, что эта ситуация указывает на необходимость серьезной корректировки оборонной промышленности Евросоюза.

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новости, финляндия, украина, боеприпасы, снаряды, министр обороны