https://ukraina.ru/20231205/1051747427.html

Зеленский отчитается сенаторам США о положении дел на фронте

Зеленский отчитается сенаторам США о положении дел на фронте - 05.12.2023 Украина.ру

Зеленский отчитается сенаторам США о положении дел на фронте

Темой выступления станет ситуация на фронтах. После этого будет понятно об объеме очередного пакете помощи Украине, сообщает The Hill

2023-12-05T10:23

2023-12-05T10:23

2023-12-05T10:23

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5 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступит перед сенаторами США на секретном брифинге. Выступление состоится посредством защищенной видеоконференции. Об этом сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.Зеленский расскажет сенаторам о состоянии военных действий на Украине и необходимости еще одного пакета военной помощи. Это произойдет накануне рассмотрения Сенатом пакета чрезвычайной иностранной помощи на сумму 106 млрд долларов, который включает более 61 млрд долларов для Украины. Обсуждение этого закона назначено на среду.В понедельник вечером Шумер подал заявление о прекращении рассмотрения законопроекта, который будет включать дополнительный пакет иностранной помощи. Окончательные детали пакета все еще прорабатываются. Этому препятствуют разногласия между двумя сторонами по поводу дополнительных реформ в области иммиграции и политики предоставления убежища, чтобы сократить поток мигрантов через границу США и Мексики.

https://ukraina.ru/20231205/1051742556.html

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новости, новости украины, владимир зеленский, сенат, военная помощь, сша