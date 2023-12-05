Зеленский отчитается сенаторам США о положении дел на фронте - 05.12.2023 Украина.ру
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Зеленский отчитается сенаторам США о положении дел на фронте
Зеленский отчитается сенаторам США о положении дел на фронте - 05.12.2023 Украина.ру
Зеленский отчитается сенаторам США о положении дел на фронте
Темой выступления станет ситуация на фронтах. После этого будет понятно об объеме очередного пакете помощи Украине, сообщает The Hill
2023-12-05T10:23
2023-12-05T10:23
новости
новости украины
владимир зеленский
сенат
военная помощь
сша
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5 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступит перед сенаторами США на секретном брифинге. Выступление состоится посредством защищенной видеоконференции. Об этом сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.Зеленский расскажет сенаторам о состоянии военных действий на Украине и необходимости еще одного пакета военной помощи. Это произойдет накануне рассмотрения Сенатом пакета чрезвычайной иностранной помощи на сумму 106 млрд долларов, который включает более 61 млрд долларов для Украины. Обсуждение этого закона назначено на среду.В понедельник вечером Шумер подал заявление о прекращении рассмотрения законопроекта, который будет включать дополнительный пакет иностранной помощи. Окончательные детали пакета все еще прорабатываются. Этому препятствуют разногласия между двумя сторонами по поводу дополнительных реформ в области иммиграции и политики предоставления убежища, чтобы сократить поток мигрантов через границу США и Мексики.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новости украины, владимир зеленский, сенат, военная помощь, сша
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, сенат, военная помощь, США

Зеленский отчитается сенаторам США о положении дел на фронте

10:23 05.12.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Темой выступления станет ситуация на фронтах. После этого будет понятно об объеме очередного пакете помощи Украине, сообщает The Hill
5 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступит перед сенаторами США на секретном брифинге. Выступление состоится посредством защищенной видеоконференции. Об этом сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.
Зеленский расскажет сенаторам о состоянии военных действий на Украине и необходимости еще одного пакета военной помощи. Это произойдет накануне рассмотрения Сенатом пакета чрезвычайной иностранной помощи на сумму 106 млрд долларов, который включает более 61 млрд долларов для Украины. Обсуждение этого закона назначено на среду.

"Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами… в рамках нашего завтрашнего секретного брифинга, чтобы мы могли напрямую услышать от него, о чем именно идет речь в этом голосовании, — заявил Шумер в понедельник. – Я прошу всех сенаторов присутствовать на этом важном брифинге".

В понедельник вечером Шумер подал заявление о прекращении рассмотрения законопроекта, который будет включать дополнительный пакет иностранной помощи. Окончательные детали пакета все еще прорабатываются. Этому препятствуют разногласия между двумя сторонами по поводу дополнительных реформ в области иммиграции и политики предоставления убежища, чтобы сократить поток мигрантов через границу США и Мексики.
06:54
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