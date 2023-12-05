https://ukraina.ru/20231205/1051745175.html

ВСУ снизили интенсивность огня западных систем на Краснолиманском направлении – Марочко

ВСУ снизили интенсивность огня западных систем на Краснолиманском направлении – Марочко - 05.12.2023 Украина.ру

ВСУ снизили интенсивность огня западных систем на Краснолиманском направлении – Марочко

Артиллерия киевского режима снизила интенсивность огня из западных систем на Краснолиманском направлении. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 5 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-05T08:44

2023-12-05T08:44

2023-12-05T08:44

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"На сватово-кременском участке на многих участках вооружённые формирования Украины снизили интенсивность обстрелов с применением западных образцов артиллерийских орудий", - рассказал Марочко.Эксперт отметил, что это связано с неблагоприятными погодными условиями, затрудняющими доставку боекомплекта на огневые рубежи и корректировку ведения огня при помощи БПЛА.По информации Минобороны РФ на 4 декабря, на Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.

https://ukraina.ru/20231205/1051733691.html

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новости, россия, краснолиманское направление, всу, артиллерия, нато, сво