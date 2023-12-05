ВСУ снизили интенсивность огня западных систем на Краснолиманском направлении – Марочко - 05.12.2023 Украина.ру
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ВСУ снизили интенсивность огня западных систем на Краснолиманском направлении – Марочко
ВСУ снизили интенсивность огня западных систем на Краснолиманском направлении – Марочко - 05.12.2023 Украина.ру
ВСУ снизили интенсивность огня западных систем на Краснолиманском направлении – Марочко
Артиллерия киевского режима снизила интенсивность огня из западных систем на Краснолиманском направлении. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 5 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-05T08:44
2023-12-05T08:44
новости
россия
краснолиманское направление
всу
артиллерия
нато
сво
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"На сватово-кременском участке на многих участках вооружённые формирования Украины снизили интенсивность обстрелов с применением западных образцов артиллерийских орудий", - рассказал Марочко.Эксперт отметил, что это связано с неблагоприятными погодными условиями, затрудняющими доставку боекомплекта на огневые рубежи и корректировку ведения огня при помощи БПЛА.По информации Минобороны РФ на 4 декабря, на Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.
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новости, россия, краснолиманское направление, всу, артиллерия, нато, сво
Новости, Россия, Краснолиманское направление, ВСУ, артиллерия, НАТО, СВО

ВСУ снизили интенсивность огня западных систем на Краснолиманском направлении – Марочко

08:44 05.12.2023
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Артиллерия киевского режима снизила интенсивность огня из западных систем на Краснолиманском направлении. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 5 декабря сообщает РИА Новости
"На сватово-кременском участке на многих участках вооружённые формирования Украины снизили интенсивность обстрелов с применением западных образцов артиллерийских орудий", - рассказал Марочко.
Эксперт отметил, что это связано с неблагоприятными погодными условиями, затрудняющими доставку боекомплекта на огневые рубежи и корректировку ведения огня при помощи БПЛА.
По информации Минобороны РФ на 4 декабря, на Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.
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Плохие времена для Украины. Зачем делегация Верховной Рады вылетела в ВашингтонНа первую неделю декабря у американских законодателей были большие планы – лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер намеревался вынести на голосование вопрос о выделении нового пакета помощи Украине, однако сбыться этому плану не суждено.
 
НовостиРоссияКраснолиманское направлениеВСУартиллерияНАТОСВО
 
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Заголовок открываемого материала
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