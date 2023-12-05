ВСУ снизили интенсивность огня западных систем на Краснолиманском направлении – Марочко
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Артиллерия киевского режима снизила интенсивность огня из западных систем на Краснолиманском направлении. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 5 декабря сообщает РИА Новости
"На сватово-кременском участке на многих участках вооружённые формирования Украины снизили интенсивность обстрелов с применением западных образцов артиллерийских орудий", - рассказал Марочко.
Эксперт отметил, что это связано с неблагоприятными погодными условиями, затрудняющими доставку боекомплекта на огневые рубежи и корректировку ведения огня при помощи БПЛА.
По информации Минобороны РФ на 4 декабря, на Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.
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