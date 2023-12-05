https://ukraina.ru/20231205/1051740886.html
Воздушную тревогу объявили в семи области Украины
Воздушную тревогу объявили в семи области Украины - 05.12.2023 Украина.ру
Воздушную тревогу объявили в семи области Украины
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:00 мск 5 декабря
2023-12-05T02:13
2023-12-05T02:13
2023-12-05T02:13
новости
украина
воздушная тревога
бпла
ракеты
сво
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Воздушная тревога также объявлена на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Ранее воздушная тревога объявлялась в Одесской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231204/1051735830.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, воздушная тревога, бпла, ракеты, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, БПЛА, ракеты, СВО
Воздушную тревогу объявили в семи области Украины
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:00 мск 5 декабря