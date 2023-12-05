Воздушную тревогу объявили в семи области Украины - 05.12.2023 Украина.ру
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Воздушную тревогу объявили в семи области Украины
Воздушную тревогу объявили в семи области Украины - 05.12.2023 Украина.ру
Воздушную тревогу объявили в семи области Украины
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:00 мск 5 декабря
2023-12-05T02:13
2023-12-05T02:13
новости
украина
воздушная тревога
бпла
ракеты
сво
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Воздушная тревога также объявлена на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Ранее воздушная тревога объявлялась в Одесской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, воздушная тревога, бпла, ракеты, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, БПЛА, ракеты, СВО

Воздушную тревогу объявили в семи области Украины

02:13 05.12.2023
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:00 мск 5 декабря
Воздушная тревога также объявлена на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
Ранее воздушная тревога объявлялась в Одесской области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
БТР-60 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Вчера, 18:15
Без болгарских БТР и американского оружия. Итоги 4 декабря на УкраинеПрезидент Болгарии Румен Радев наложил вето на законопроект о ратификации соглашения с Украиной о поставках последней болгарских БТР. Западные СМИ предупредили о том, что Украина может остаться без поставок оружия из США
 
НовостиУкраинавоздушная тревогаБПЛАракетыСВО
 
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Заголовок открываемого материала
02:13Воздушную тревогу объявили в семи области Украины
02:02Президент Бразилии робко меняет риторику в отношении Путина
01:57Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
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