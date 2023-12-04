https://ukraina.ru/20231204/1051735830.html

Без болгарских БТР и американского оружия. Итоги 4 декабря на Украине

Без болгарских БТР и американского оружия. Итоги 4 декабря на Украине - 04.12.2023 Украина.ру

Без болгарских БТР и американского оружия. Итоги 4 декабря на Украине

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на законопроект о ратификации соглашения с Украиной о поставках последней болгарских БТР. Западные СМИ предупредили о том, что Украина может остаться без поставок оружия из США

2023-12-04T18:15

2023-12-04T18:15

2023-12-04T18:15

эксклюзив

хроники

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Как заявил президент Болгарии, причиной ветирования им законопроекта стало том, что "депутаты не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи"."Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первоочередным приоритетом", - рассказал Радев.По его словам, болгарские депутаты не имели возможности объективно оценить, является ли предоставленная техника устаревшей и необходимой.Также Радев указал, что депутаты не учли ни задачи военного времени, возложенные на МВД, ни потребности Главных управлений пограничной полиции и пожарной безопасности и безопасности населения.Также Радев заявил, что предоставленные Украине БТР могли бы быть использованы для охраны болгарской границы и оказания помощи населению в случае катастроф и несчастных случаев, в том числе в труднодоступных районах.Сейчас ветированный им законопроект вернули в парламент. Последний имеет право одобрить документ без изменений и отправить на дальнейшее обсуждение.На решение Радева уже отреагировали в России."Президент Болгарии наложил вето на предоставление Украине партии из 100 подержанных БТР. Техника была произведена около 40 лет назад и хранилась на складах болгарского МВД. Противники передачи партии БТР в парламенте обвиняли власти в том, что техника передается безвозмездно. Формальная причина для вето - эти не такие уж и старые БТР пригодятся самим болгарским силовикам. На деле же очевидно, что один за другим западные партнеры Украины начали "включать заднюю". Запад осознал, что эта "чёрная дыра" может высасывать деньги и ресурсы вечно. Самые хитрые уже пытаются соскочить", - отметил российский военкор Александр Коц.Ранее, 22 ноября Национальное собрание Болгарии ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров болгарского министерства внутренних дел.Соответствующее соглашение Украина и Болгария заключили в июле. В августе соглашение подписали в Болгарии, в ноябре — на Украине. Поскольку соглашение касалось военно-технического сотрудничества, его должен был дополнительно ратифицировать парламент Болгарии."Проблемные" БТР находились на складе министерства внутренних дел Болгарии с 80-х годов ХХ века.Если бы технику передали Украине, это был бы первый случай, когда Болгария передала Украине свою военную технику напрямую. Ранее для этого использовались посредники.В марте портал EURActiv сообщал, что за два года Болгария поставила Украине вооружения общей стоимостью более $1 млрд через третьи страны.Как указывалось в публикации на портале, "косвенная" продажа оружия и боеприпасов Украине существовала ещё до начала специальной военной операции вопреки официальной позиции властей болгарии."Болгарские компании не продают оружие и боеприпасы напрямую украинским клиентам, потому что существует практика реализации сделок через зарубежные программы", - рассказывал тогда изданию бывший депутат Народного собрания Болгарии Велизар Шаламанов.По его словам, поставки болгарских вооружений Украине финансируются в основном Великобританией, Польшей и США.В 2022 году оружейная промышленность Болгарии отметила рекордные продажи продукции за рубеж, прежде всего в Польшу и Румынию, откуда оружие и переправляли Украине.Как сообщал портал, крупнейшие болгарские государственные заводы по производству вооружений отчитались о 100% росте продаж, а стоимость разрешений на экспорт оружия, выданных Болгарией с февраля 2022 года на момент публикации, оценивалась в €1,1-1,3 млрд.В то же время, в министерстве экономики и промышленности Болгарии утверждали, что с 24 февраля 2022 года по январь 2023 года "на рассмотрение комиссии по экспортному контролю не поступало заявок на внешнеторговые сделки с украинскими компаниями и государственными учреждениями, соответственно экспортные разрешения на этот период не выдавались".До этого - в середине января — немецкое издание Die Welt сообщило о тайных поставках боеприпасов Болгарией Украине. По информации издания, весной 2022 года Болгария обеспечила до трети потребностей Вооружённых сил Украины на начальном этапе спецоперации ВС РФ. При этом в январе Радев предостерегал он наращивания военной помощи Украине, подчёркивая, что это может привести к глобальному конфликту. Также президент Радев заявлял, что Болгария не должна посылать оружие и поддерживать конфликт.Тем временем Украина испытывает постоянную потребность в военной технике и вооружениях. Так, 4 декабря издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в украинском Генштабе сообщило, что во время ноябрьского визита в Киев министра обороны США Ллойда Остина главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный просил у него 17 млн боеприпасов для украинской армии."Остину озвучили потребность в 17 миллионов снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов", — рассказал источник.При этом, по как сообщила "Украинская правда", расчёты украинского Генштаба показывают, что для выполнения задачи Зеленского по выходу на границы 1991 года нужно сил и средств на $ 350–400 млрд."17 миллионов снарядов Залужный запросил для ВСУ? Это: а) реальная оценка масштаба конфликта (столько нужно, чтобы получить достаточный вес залпа для серьезных наступательных действий на протяжении длительного времени); б) совершенно не факт, что этого окажется достаточно; в) "коллективный Запад" соединенными усилиями будет собирать этот объем лет 10. А нужно за год-два. За три уже не то, размазывается, концентрации не получится, превосходство не будет обеспечено. Но в ближайшие три года (до конца 2027) им максимум в калибре 105-122-152-155 мм дадут пару миллионов выстрелов, без учета танковых 105/120/125", - прокомментировал украинские потребности российский военный эксперт Илья Крамник.Тем временем издание Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сообщило, что оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если Конгресс США не выделит больше денег"Прекращение поставок американского оружия и оборудования подорвет возможности ВСУ на поле боя, не только поставив под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и увеличив вероятность военных побед России", — заявила Янг.По её словам, без выделения новых средств США не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.По мнению другого издания — газеты The Wall Street Journal, это письмо — одно из самых сильных обращений Белого дома к конгрессу на тему помощи Киеву."У нас сейчас нет денег и почти нет времени", — писала Янг.По информации агентства Bloomberg, голосование в сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря, а уже 15 декабря законодатели планируют отправиться на рождественские каникулы.В то же время, военные эксперты уверены: Штаты не оставят Украину без финансирования и поставок вооружения.

https://ukraina.ru/20231204/1051721505.html

https://ukraina.ru/20231204/1051713680.html

https://ukraina.ru/20231203/1051704765.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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