https://ukraina.ru/20231204/1051729814.html

Будущий айтишник ушел на СВО: "Надеюсь, поставим в Киеве флаг Адыгеи"

Будущий айтишник ушел на СВО: "Надеюсь, поставим в Киеве флаг Адыгеи" - 04.12.2023 Украина.ру

Будущий айтишник ушел на СВО: "Надеюсь, поставим в Киеве флаг Адыгеи"

Гранатомётчик ВС РФ с позывным "Рэд" рассказал, почему пошёл на фронт, как точно бьёт российская артиллерия, а ВСУ от обиды бьёт по детским садам. Видео разместили в телеграм-канале Минобороны России

2023-12-04T16:20

2023-12-04T16:20

2023-12-04T16:21

новости

россия

фронт

доброволец

вс рф

минобороны рф

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051726219_53:0:944:501_1920x0_80_0_0_2752a5d6bc424692a02e07e448db06dd.jpg

Военнослужащий обучался на третьем курсе по специальности "Информационная безопасность" в Майкопском государственном технологическом университете."Вспышка неонацизма, нацизма. Я пошёл защищать своих племянников, будущих детей, Родину, отца, мать. Я надеюсь, что моими силами и силами ребят, которые стоят со мной, это не дойдёт до моего дома. Наоборот, в Атлантическом океане ножки помочим и поставим в Киеве флаг Адыгеи и моего родного города", - рассказал доброволец.Он рассказал, что решил записаться добровольцем, когда услышал, что в марте планируется новое наступление. "Я пошёл, чтобы защищать свою страну", подчеркнул он.До того, как стал гранатомётчиком, "Рэд" был артиллеристом, наводчиком, работал на орудиях "Гиацинт".Военнослужащий также отметил нехватку вооружения у украинской стороны: "им нечего противопоставить нашей глухой обороне".Доброволец также рассказал о наличии у Украины западного вооружения. По его словам, Россию отличает то, что "из дерева можем сделать копьё, кинуть и разбить". А ВСУ, тем временем, стреляли 155-мм гаубицами М777. "Они бьют рядом. У них наводится всё электроно. Они просто бьют рядом и не попадают", пояснил он. У российских военнослужащих, отмечает он, отлично работает расчёт. "Толку от этого хваленого американского оборудования вообще никакого", считает "Рэд"."Единственное, что они (ВСУ. – Ред.) делают – бьют по детским садикам дронами. Могут по центру города ударить. Как они в Токмаке ударили", - рассказал военнослужащий.Он предположил, что такие корректировки даёт начальство украинской армии, а сами бойцы не в курсе. "Но у нас всё работает так, что мы всегда видим, куда мы бьём. У никогда не было такого, чтобы мы ударили по каким-то людным местам", добавил он.Гранатомётчик рассказал, что, если оператор дрона увидел 1-2 человек в зоне досягаемости снаряда перед украинской пушкой или танком, юудет ждать, пока он уйдёт. "Мы не разводим такого зверства и кровопролития, как эти неонацисты", - заявил он."Бывало, они (ВСУ. – Ред.) где-нибудь проигрывали стратегический объект, обижались и били по детским садам, по своим же людям", - рассказал он.

https://ukraina.ru/20231204/1051715455.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, фронт, доброволец, вс рф, минобороны рф, всу