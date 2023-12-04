https://ukraina.ru/20231204/1051729814.html
Будущий айтишник ушел на СВО: "Надеюсь, поставим в Киеве флаг Адыгеи"
Будущий айтишник ушел на СВО: "Надеюсь, поставим в Киеве флаг Адыгеи" - 04.12.2023 Украина.ру
Будущий айтишник ушел на СВО: "Надеюсь, поставим в Киеве флаг Адыгеи"
Гранатомётчик ВС РФ с позывным "Рэд" рассказал, почему пошёл на фронт, как точно бьёт российская артиллерия, а ВСУ от обиды бьёт по детским садам. Видео разместили в телеграм-канале Минобороны России
2023-12-04T16:20
2023-12-04T16:20
2023-12-04T16:21
новости
россия
фронт
доброволец
вс рф
минобороны рф
всу
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Военнослужащий обучался на третьем курсе по специальности "Информационная безопасность" в Майкопском государственном технологическом университете."Вспышка неонацизма, нацизма. Я пошёл защищать своих племянников, будущих детей, Родину, отца, мать. Я надеюсь, что моими силами и силами ребят, которые стоят со мной, это не дойдёт до моего дома. Наоборот, в Атлантическом океане ножки помочим и поставим в Киеве флаг Адыгеи и моего родного города", - рассказал доброволец.Он рассказал, что решил записаться добровольцем, когда услышал, что в марте планируется новое наступление. "Я пошёл, чтобы защищать свою страну", подчеркнул он.До того, как стал гранатомётчиком, "Рэд" был артиллеристом, наводчиком, работал на орудиях "Гиацинт".Военнослужащий также отметил нехватку вооружения у украинской стороны: "им нечего противопоставить нашей глухой обороне".Доброволец также рассказал о наличии у Украины западного вооружения. По его словам, Россию отличает то, что "из дерева можем сделать копьё, кинуть и разбить". А ВСУ, тем временем, стреляли 155-мм гаубицами М777. "Они бьют рядом. У них наводится всё электроно. Они просто бьют рядом и не попадают", пояснил он. У российских военнослужащих, отмечает он, отлично работает расчёт. "Толку от этого хваленого американского оборудования вообще никакого", считает "Рэд"."Единственное, что они (ВСУ. – Ред.) делают – бьют по детским садикам дронами. Могут по центру города ударить. Как они в Токмаке ударили", - рассказал военнослужащий.Он предположил, что такие корректировки даёт начальство украинской армии, а сами бойцы не в курсе. "Но у нас всё работает так, что мы всегда видим, куда мы бьём. У никогда не было такого, чтобы мы ударили по каким-то людным местам", добавил он.Гранатомётчик рассказал, что, если оператор дрона увидел 1-2 человек в зоне досягаемости снаряда перед украинской пушкой или танком, юудет ждать, пока он уйдёт. "Мы не разводим такого зверства и кровопролития, как эти неонацисты", - заявил он."Бывало, они (ВСУ. – Ред.) где-нибудь проигрывали стратегический объект, обижались и били по детским садам, по своим же людям", - рассказал он.
https://ukraina.ru/20231204/1051715455.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, фронт, доброволец, вс рф, минобороны рф, всу
Будущий айтишник ушел на СВО: "Надеюсь, поставим в Киеве флаг Адыгеи"
16:20 04.12.2023 (обновлено: 16:21 04.12.2023)
Гранатомётчик ВС РФ с позывным "Рэд" рассказал, почему пошёл на фронт, как точно бьёт российская артиллерия, а ВСУ от обиды бьёт по детским садам. Видео разместили в телеграм-канале Минобороны России
Военнослужащий обучался на третьем курсе по специальности "Информационная безопасность" в Майкопском государственном технологическом университете.
"Вспышка неонацизма, нацизма. Я пошёл защищать своих племянников, будущих детей, Родину, отца, мать. Я надеюсь, что моими силами и силами ребят, которые стоят со мной, это не дойдёт до моего дома. Наоборот, в Атлантическом океане ножки помочим и поставим в Киеве флаг Адыгеи и моего родного города", - рассказал
доброволец.
Он рассказал, что решил записаться добровольцем, когда услышал, что в марте планируется новое наступление. "Я пошёл, чтобы защищать свою страну", подчеркнул он.
До того, как стал гранатомётчиком, "Рэд" был артиллеристом, наводчиком, работал на орудиях "Гиацинт".
Военнослужащий также отметил нехватку вооружения у украинской стороны: "им нечего противопоставить нашей глухой обороне".
Доброволец также рассказал о наличии у Украины западного вооружения. По его словам, Россию отличает то, что "из дерева можем сделать копьё, кинуть и разбить". А ВСУ, тем временем, стреляли 155-мм гаубицами М777. "Они бьют рядом. У них наводится всё электроно. Они просто бьют рядом и не попадают", пояснил он. У российских военнослужащих, отмечает он, отлично работает расчёт. "Толку от этого хваленого американского оборудования вообще никакого", считает "Рэд".
"Единственное, что они (ВСУ. – Ред.) делают – бьют по детским садикам дронами. Могут по центру города ударить. Как они в Токмаке ударили", - рассказал военнослужащий.
Он предположил, что такие корректировки даёт начальство украинской армии, а сами бойцы не в курсе. "Но у нас всё работает так, что мы всегда видим, куда мы бьём. У никогда не было такого, чтобы мы ударили по каким-то людным местам", добавил он.
Гранатомётчик рассказал, что, если оператор дрона увидел 1-2 человек в зоне досягаемости снаряда перед украинской пушкой или танком, юудет ждать, пока он уйдёт. "Мы не разводим такого зверства и кровопролития, как эти неонацисты", - заявил он.
"Бывало, они (ВСУ. – Ред.) где-нибудь проигрывали стратегический объект, обижались и били по детским садам, по своим же людям", - рассказал он.