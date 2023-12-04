https://ukraina.ru/20231204/1051728911.html

Сажают и бьют: что с происходит с европейскими ценностями на Украине

Сажают и бьют: что с происходит с европейскими ценностями на Украине - 04.12.2023 Украина.ру

Сажают и бьют: что с происходит с европейскими ценностями на Украине

Народный депутат Александр Дубинский, который содержится в СИЗО по делу об госизмене, был избит. Об этом сообщил задержанный через своих адвокатов. Дубинский открыто критиковал украинские власти и лично Зеленского, несмотря на то, что попал в Раду от партии "Слуга народа".

2023-12-04T18:19

2023-12-04T18:19

2023-12-04T18:19

эксклюзив

украина

дубинский

эксперты

соцсети

татьяна поп

борис рожин

татьяна монтян

михаил чаплыга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050991236_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9bc5c12b7dadc1d6dcac48a16e1480e2.jpg

Деятельность нардепа связывают с Игорем Коломойским, который тоже сейчас находится под следствием и ждет суда в изоляторе. Дубинский настаивает на политическом преследовании, и избиение его в камере тоже - вид давления. Что происходит в украинской политике, можно ли считать самого Дубинского "жертвой режима" или его оппозиционная деятельность – это дань изменившейся конъюнктуре – рассуждали эксперты в своих соцсетях.Общественный деятель и адвокат Татьяна МонтянАрестованного по обвинению в госизмене нардепа Дубинского побили в СИЗО. Теперь он требует перевести его в отдельную камеру, предоставить ему охрану и т. п. Его же адвокат так и вообще настаивает на госпитализации: мол, у клиента гематома на ребре (проще говоря, синяк), что может свидетельствовать о переломе, а в СИЗО дескать рентген до понедельника не работает. А для тех кто утверждает, что раз в Нацполиции заявили, что никого не избивали, значит, это правда, — я бы предложила испытать честность заявлений вертухаев и полицаек на себе, сдавшись салорейховским властям и отправившись в СИЗО к деду Лукьяну. В случившемся с Дубинским нет ничего нового: в Салорейхе избивают практически всех заключенных по политическим статьям, невзирая на пол и возраст. Более того, ему еще повезло, что его доставили сразу в СИЗО и побили уже там. Некоторым везет меньше: перед СИЗО их сначала, без суда и на неопределенный срок, помещают "на подвал", то есть в нелегальные тюрьмы СБУ, и там вообще никто ни с кем не церемонится. Перевод в СИЗО после подвала обычно сравним с отправкой на курорт, хотя там, конечно, заключенных тоже бьют.О подобных практиках неоднократно писало, скажем, управление по правам человека ООН, так что для тех, кто вопросом интересуется, это совершенно не новость и не секрет. Однако интересовался ли такими вещами, к примеру, Дубинский? Да не особо. По крайней мере, до своего ареста проблемой пыток и избиений политзаключенных в тюрьмах он обеспокоен не был, да и вообще вряд ли осуждал подобные методы "перевоспитания сепаров". Однако когда дело коснулось его самого — тут уже совсем другое дело, и надо, конечно, поднимать крик на всю страну.Но в том-то и дело, что сейчас уже поздно. Благодаря молчаливому согласию разнообразных дубинских в Салорейхе выработалась вполне спокойное отношение к пыткам в отношении политзаключенных. И теперь Дубинский просто пожинает плоды того дерева, которое сам помог вырастить.Кстати, теперь, когда очередь прессинга дошла до Дубинского, все его друзяшки из "Слуги народа" вроде Макса Бужанского точно так же засунули языки в одно место. И можете не сомневаться, что когда, в свою очередь, под пресс попадут и они, за них тоже никто не впишется. И поделомПолитический аналитик Михаил ЧаплыгаО Дубинском... Чтоб не было теорий заговора и инсинуаций в Чате...1) Я не в курсе что с ним в СИЗО...2) Не понимаю почему он на Лукъяновке а не на Аскольдовом...3) Я хз что он говорил и к чему призывал - я помогал ему перед выборами, но потом мы мало общались... кажись 2 или 3 раза было интервью для его медиа.4) Я не интересовался ни его активностью ни делами... 5) Я не комменчу то, чего не знаю лично... 6) Я не позволяю себя "инструментализировать"... как минимум втемную или бесплатно... 7) Могли ли избить? Да... скорее всего так и было... и там не полиция должна была опровергать... 8) Куда делся НПМ Омбудсмана?9) Я сочувствую как буддист всем паровозам, несущимся друг на друга и их командам... НО... я не их пассажир. При этом считаю, что он пал жертвой политигры. И считаю, что он ошибся... он не понял. что последним и настоящим "мечтателем" по итогу окажется янык... Все изменилось... Ему не нужно было играть в ЭТУ игру... Встал - ну а я тут при чем? Расчет на воскресение в политике завтра после страданий? … "все изменилось"...Политический обозреватель Дмитрий ГороховскийПо Дубинскому коротко: если информация подтвердится, то это дичь. Пресс-хаты как инструмент влияния - это тот самый "совок", с которым уже 10 год героически борются все кому не лень. Есть состав преступления? Давайте срок как предприсывает закон. Есть госизмена? Под это тоже статья предусмотрена. Тут вопросов нет. Но больше всего меня удивляет одобрение подхода со стороны борцов за всё хорошее. Тут же как в анекдоте "или крест сними, или трусы надень". При этом, к Дубинскому ни капли уважения не испытываю. Но тут дело не в персоне, а в системе.Общественный деятель Татьяна ПопИтак, еще одну неделю на Украине расцветала буйным цветом "демократия". В Киеве ширится скандал по поводу избили или нет нардепа Дубинского в СИЗО. Сам бывший соратник Зеленского (а он прошел в парламент именно как "Слуга народа") уверяет, что его отправили в "пресс-хату", полиция все отрицает, граждане, судя по соцсетям, наивно радуются, что хоть так все оказались равны. Наивно, потому что еще не поняли, что если уж безнаказанно обработать можно даже известного политика, то уж у обычного Мыколы в стране "недиктатуры" шансов вообще нет. Чуть раньше в Раде, тоже в рамках "недиктатуры", состряпали бумажку с подписями против выборов. Самого "недиктатора" Зеля всю неделю от души мочили в западных СМИ, но был и бонус – его жиночку включили в топ-25 самых влиятельных женщин по версии Financial Times. Образно выражаясь, контрнаступ может и не удался, но на 2-3 семейных шопинга в Милане ресурсов еще хватит.Военный блогер Борис РожинКличко заявил, что режим Зеленского тиранический и на Украине не осталось ничего демократического, кроме местного самоуправления (читай, только на Кличко вся надежда). На 3-й день индеец Зоркий глаз заметил, что у вигвама нет стены.О том, что на Украине нет демократии говорилось с 2014 года. Кличко, который непосредственно причастен к ликвидации демократии на Украине, заметил это только в 2023 году, когда это коснулось его лично, так как шайка Зеленского подкапывается под него и хочет поставить на пост мэра Киева какую-то свою марионетку вместо Кличко. Кличко возмущается и жалуется в Европу, которая молчаливо смотрела с 2014 года, при прямом соучастии Кличко, как на Украине ликвидируется демократия.Данная новость логично дополняет смешную ситуацию с попаданием Дубинского в гестаповские застенки. С каждым месяцем накал демократии на Украине при Зеленском повышает градус. Страшно представить, что там в 2024 году будет.

https://ukraina.ru/20231203/1051702798.html

https://ukraina.ru/20231202/1051696174.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, дубинский, эксперты, соцсети, татьяна поп, борис рожин, татьяна монтян, михаил чаплыга